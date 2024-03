El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Daniel Barco Rondán como viceministro de Economía en reemplazo de Juan Pichihua Serna.

Barco Rondán es bachiller en Economía por la Universidad Pacífico, tiene una maestría en Economía en la London School of Economics and Political Science, y un certificado de Estudios Avanzados en Investigación Económica Internacional del Kiel Institute for the World Economy de Alemania.

Hasta antes de su designación se desempeñó como economista senior en la Práctica Global de Macroeconomía, Comercio e Inversión en el Banco Mundial.

Es experto en proyección y análisis macroeconómico, mercado laboral, descentralización, política fiscal, informalidad y crecimiento económico.

Asimismo, ha sido jefe de Políticas del Sector Real del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y subgerente de Estudios Económicos del Banco BBVA Continental.

También ha desarrollado la docencia universitaria en materias de macroeconomía, economía pública, economía internacional y microeconomía.

Ha participado en diversas publicaciones y artículos, entre las que destacan Perú: Diagnóstico sistemático del país, actualización; Repensar el Futuro del Perú: Notas de Política; Perú Revisión del Gasto Público y Peru Building on Success: Boosting Productividity for Faster Growth.

La designación se realizó mediante Resolución Suprema N° 007-2024-EF publicada hoy en Normas Legales del diario El Peruano.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo