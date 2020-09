El Banco Central de Reserva (BCR) revisó su estimado sobre la producción nacional y ahora prevé una caída de 12,7% (actualizó el -12,5%) este año, según se dio a conocer en la presentación de su reporte de inflación: panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2020-2021.

Julio Velarde, presidente de la entidad, dijo que la caída en el PBI se explica, en gran medida, por el confinamiento y no por la política económica que se ha aplicado, como indican críticas desde el Congreso.

“[A diferencia de otros países como España] allá se dijo qué actividades no podían operar. Acá se dijo qué actividades podían operar. Esa es una diferencia muy grande”, apuntó Velarde.

Asimismo, dijo que esta revisión respondió a la postergación de la fase cuatro de la reactivación económica.

FACTORES

Respecto al PBI por sectores, destacó una revisión a un peor escenario del PBI primario, principalmente, por la minería metálica.

Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas y socio de Thorne & Asociados, indicó que esta reducción es preocupante, pues la tendencia global que se observa es de un crecimiento de la demanda externa.

“Parece que se trata de un problema de producción nacional”, indicó el exfuncionario.

Estimaciones del BCR actualizadas sobre la economía nacional. (Elaboración: El Comercio)

Asimismo, señaló que otro de los datos significativos es la caída más profunda del rubro servicios (que significa más el 50% del PBI).

Velarde refirió que esto está alineando a que la mayoría de estos se encuentran dentro de la fase cuatro de reactivación.

Al respecto, Luis Fernando Alegría, analista senior de macroeconomía de Seminario SAB, apuntó que, incluso, los que hoy pueden operar lo están haciendo limitadamente. Acotó que si se decidiera ejecutar esta fase desde octubre el impacto aún sería poco significativo, pues el miedo al contagio es latente.

“Es bien limitado [el impacto en este escenario] por más que lo reactivas. La gente regresa con miedo y los aforos no están a tope, incluso, por estos días”, indicó Alegría.

Thorne, por su parte, acotó que del reporte del BCR también es importante notar que en el consumo privado se observa una caída más pronunciada. Esto evidencia que la demanda está más rezagada que la oferta, lo que configura un problema, dijo.

En tanto, respecto a la visión sobre las finanzas públicas del próximo año, el exministro consideró pertinente que el BCR prevea cifras más “realistas” que el gobierno, como por ejemplo al proyectar menores ingresos para el fisco.

En suma, Velarde acotó que en el 2022, “con suerte”, se alcanzarían los niveles prepandemia de la producción nacional.

“Lo que pasa es que cuando se tiene una caída tan profunda las heridas son más grandes y también las cicatrices, tardan más en sanarse. Regresar al nivel del 2019 [prepandemia] se hará con el costo que significa: desempleo y quiebre de empresas”, detalló Velarde.

CRISIS POLÍTICA Y EFECTO

Velarde sostuvo que el ruido político tiene una repercusión limitada en los mercados, pero un mayor efecto en las decisiones de inversión en el país.

“Sí hay un impacto sobre las decisiones de inversión porque se ha visto un escenario tan volátil. Probablemente se ha desgraciado algo la inversión privada”, subrayó el presidente del ente monetario.

Al respecto, Alegría mencionó que bajo cualquier escenario la inversión privada –uno de los pilares del Gobierno para la recuperación– tendrá una caída, al menos, de 25% anual.

Pero segmentado por tipo, Alegría precisó que la no minera es más vulnerable en este contexto, toda vez que es más sensible a este hecho. Aunque acotó que el escenario se complica en general, pues no se sabe si las tensiones entre estos dos poderes se disipará.

OTROS DATOS

El BCR espera una recuperación del empleo en el segundo semestre, aunque con mayor informalidad y por debajo del nivel del 2019.

Respecto a proyectos que plantean nuevos retiros de las AFP, Velarde instó a considerar que se trata de un dinero para la jubilación y no verlo como un “cajero automático”.