Este viernes 18 de setiembre, el Poder Ejecutivo envió oficialmente al Congreso la observación a la iniciativa que permite el retiro de hasta S/4.300 para los aportantes activos e inactivos de la ONP y el retiro de S/930 a los pensionistas.

La propuesta, asimismo, permite que los aportantes que a los 65 años de edad no han podido acceder a una pensión puedan retirar el 100% de sus aportes.

Hoy se vencía el plazo para que el presidente Martín Vizcarra se pronuncie sobre la autógrafa. La norma había sido enviada -el pasado 28 de agosto- al Poder Ejecutivo por el Congreso, que tenía 15 días hábiles para promulgarla o en su defecto observarla, algo que finalmente oficializó este viernes 18 de setiembre.

El oficio enviado al presidente del Congreso Manuel Merino señala que la autógrafa “desnaturaliza el carácter intangible” de las pensiones, lo cual “no guarda relación alguna con su razón de ser, es decir, garantizar la posibilidad de acceder a una pensión”. El retiro de aportes implica una grave afectación al derecho a la pensión de los ahorrantes (aportantes) de SNP, añade.

El documento, asimismo, califica de inconstitucional la medida al dar un tratamiento normativo similar a regímenes pensionarios distintos.

“Resulta inconstitucional que la autógrafa pretenda equiparar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) con el Sistema Privado de Pensiones (SPP) para justificar, por ejemplo, la devolución de los aportes efectuados. Solo pueden ser tratados de igual modo quienes se encuentren en la misma situación, lo cual no ocurre con los regímenes de pensiones público y privado”, se lee en el documento.

El Poder Ejecutivo también considera que la propuesta aprobada por el Congreso “vulneraría abiertamente lo establecido en la Constitución Política del Perú y el Código Tributario sobre la intangibilidad de ese ahorro previsional y su naturaleza de tributo destinado, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el particular".

Asimismo, recalcaron que el objetivo de la propuesta “no es posible de ser cumplido, en razón a que el SNP es un sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional, donde no hay un fondo individual que pertenezca a cada persona, sino que con lo que ingresa por aportes de los trabajadores actuales se paga a los pensionistas actuales; asimismo como ya se indicó anteriormente los aportes que realizan los afiliados no son suficientes para pagar a los pensionistas, teniendo que recurrirse al Tesoro Público para financiar el pago de las pensiones”.

(Noticia en desarrollo...)