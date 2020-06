La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, volvió a mostrarse en contra del proyecto de ley que permitiría el retiro del 100% de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y aseguró que no sería posible la devolución del dinero a los usuarios.

“No es posible devolver plata que no existe. Como hemos explicado varias veces, en un sistema de reparto, los aportes de las personas no van a una cuenta individual como en las AFP sino que van para pagar las pensiones de los jubilados”, dijo Alva en conferencia de prensa del Gobierno.

“Si nosotros pretendiéramos devolver plata de la ONP estaríamos afectando a todos los jubilados”, añadió.

Alva aseguró que el Gobierno utilizará “todas las herramientas legales” previstas en la Constitución para evitar perjudicar a los pensionistas del sistema público.

La Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó la semana pasada un dictamen que permitirá el retiro de dinero a los exaportantes de la ONP y los afiliados vigentes que no hayan alcanzado los 20 años de aportación.

La propuesta estipula que los ex aportantes a la ONP puedan acceder al retiro del 100% de sus aportes acumulados desde el inicio de su experiencia laboral, siempre que no cuenten con 20 años de aportación. En el caso de los aportantes activos, se autoriza el retiro extraordinario de hasta 1 UIT (S/ 4.300).

El proyecto de ley deberá ser aprobado en el Pleno del Congreso para que entre en vigencia.

NOTAS RELACIONADAS

VIDEO RELACIONADO

ONP: ¿cómo saber cuándo pagarán pensión de abril por coronavirus en Perú?