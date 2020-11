Claudia Cornejo Mohme regresa al Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur), donde fue viceministra siete años atrás. Esta vez, como titular de la cartera. La ministra comenta a El Comercio las acciones que su gestión priorizará para ambos sectores.

— Antes de asumir la cartera usted tuvo actividad política con el Partido Morado. ¿Mantiene alguna relación con el mismo o expectativas políticas por ese lado?

No, en estos momentos estoy absolutamente abocada al encargo que tengo en este Gobierno. Ese va a ser mi único tema de dedicación hasta julio del próximo año. Yo fui invitada efectivamente a postular para el Congreso con el Partido Morado, no fui militante del partido, y en estos momentos mi único encargo es Mincetur y a eso me voy a dedicar.

— ¿En qué situación encuentra el turismo?

Nos encontramos con una realidad bastante distinta a la de Comercio Exterior. Ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia a nivel global y el Perú no ha sido la excepción. Lamentablemente al ser un sector tan importante para nuestra economía en cuanto a divisas, ingresos, y generación de empleo, se ha visto en una situación verdaderamente grave tanto en turismo receptivo como en turismo interno. Sin duda, la recuperación va a ser de mediano a largo plazo.

— ¿En qué situación encuentra el avance del Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) Turismo? ¿Cuánto de los fondos se ha destinado?

Los fondos salieron del sector hace varios meses a Cofide, que es el encargado de coordinar con las entidades financieras para que [el fondo] pueda llegar a las empresas que lo necesitan. Sin embargo, estamos encontrando que hubo un avance bastante pequeño en la distribución.

— ¿Tiene información de cuánto avanzó?

Ha sido un fondo de S/500 millones y probablemente haya un porcentaje bastante pequeño que pueda alcanzar su destino este año. Eso es algo que quiero revisar, justamente.

— ¿De qué porcentaje de avance hablamos?

En las primeras tres subastas realizadas por Cofide se han asignado a las entidades financieras y Coopac alrededor de S/47 millones.

— ¿Qué tienen pensado para acelerar la colocación de estos fondos que finalmente no ha avanzado como se buscaba?

Algo fundamental es evaluar rápidamente por qué este instrumento financiero no ha funcionado como se esperaba. Va a ser muy importante la coordinación con Cofide para ver en qué medida hay espacio para hacer alguna mejora, si es necesario. Por eso creo que es muy importante en estos momentos sentarnos a conversar con las personas que son especialistas y ver qué podemos hacer para que el 2021 el FAE Turismo tenga una mejor ‘performance’ y que cumpla su cometido, que es aliviar a las empresas del sector que lo necesitan y que en su mayoría son pequeñas y medianas.

— Esa era justamente una crítica que se hacía desde el sector cuando se lanzó el programa. Lo que se temía era que, por cómo estaba diseñado, no llegaran los fondos a las empresas que los necesitaran. ¿Tienen mapeada esta situación para corregir el programa?

De eso se trata lo que tenemos que hacer en estos momentos, entrar a evaluar cuál fue el sentido de la elaboración del instrumento tal cual está hasta el momento y ver cómo podemos hacer para mejorarlo. En el caso del sector Turismo, al igual que el tejido empresarial del Perú, la mayoría de empresas son chiquitas. Estas empresas necesitan ayuda para poder seguirse recuperando, más aun sabiendo que el sector va a ser uno que se va a recuperar en un mediano y largo plazo. Al ser el sector más golpeado y tener todavía a nivel mundial la crisis sanitaria, no es que se va a recuperar mañana, va a ser totalmente progresivo y tendremos que ver también la evolución de la pandemia en el Perú y en los países receptores.

— ¿Se utilizaría la mesa ejecutiva de Turismo para convocar a los diversos actores del sector y revisar o trabajar las diversas medidas que se trabajen para el rubro?

Creo que tenemos que brindar todos los espacios de diálogo que estén a nuestra disposición. El sector privado, sin duda, es fundamental, y tener el input de ellos es muy importante. A su vez, es necesario tener un diálogo con Cofide para entender qué ha pasado.

— ¿A partir de cuando empezarían estas conversaciones?

Esta semana. [...] Ya tenemos mayor claridad respecto a cuál debería ser la hoja de ruta y los diálogos a tener.

— ¿Qué otros temas son urgentes en el corto plazo para el sector?

Además del financiamiento, es muy importante –en la medida de lo posible y prestando atención a las pautas que de el Minsa– ver la forma de empezar a estimular un poco la demanda [del turismo]. De nada nos sirve tener las empresas y la oferta si no hay demanda para los servicios que se ofrecen.

— En octubre se lanzó la campaña “Volver”, pero no se han visto acciones adicionales que complementen este programa. ¿Se establecerán metas para que funcione?

En este momento tenemos conocimiento de que se están viendo ya algún movimiento de turismo interno en el norte por el turismo de playas, hay movimiento también en la región Cusco, probablemente para los meses de verano haya movimiento también en viertas regiones de la costa. De lo que se trata acá es poder articular muy bien, de la mano con Minsa, cuáles son las acciones que podemos hacer y que sean seguras. Que no incentivemos ningún problema sanitario.

— ¿Cuándo se tendrían listos estos parámetros?

La idea es empezar ya con las campañas en redes sociales; hacerlo apenas tengamos luz verde de los sectores competentes de que estamos seguros.

— Considerando que el año ya está acabando, ¿qué sectores se deben pronunciar y dar luz verde para que empiece con fuerza esta campaña?

Creo que hay varios sectores que son muy importantes de articular, además de Salud, que evidentemente vamos a tener conversaciones con el Ministerio de Economía para ciertas actividades que todavía están en la última fase de reapertura, y MTC por todo lo que es transportes. También está el sector Producción, con el cual tenemos que trabajar de forma articulada para ver todo lo que son restaurantes. Tenemos que trabajar con ellos de la mano.

— ¿Hacia fin de año podríamos ver mayor movimiento?

Yo esperaría que sí. No quisiera terminar el 2020 sin hacer acciones bastante concretas sobre todo para lo que es estimulación del turismo interno. Podemos empezar no solamente con el desplazamiento de turistas internos de una región a otra, hay turismo que también se da dentro de la propia región que puede ayudar a generar empleo. Podemos ver la manera de que esta reactivación se dé cuidando a la población.

— El MTC termina decidiendo sobre las rutas domesticas aéreas y terrestres y también aquellas conexiones desde el extranjero, donde lo terrestre aún no está habilitado. ¿Se hará énfasis desde su sector para volver a implementar ciertas rutas? ¿Qué planes se tiene sobre las conexiones internacionales por vía terrestre?

Ahorita tenemos que mapear qué es lo más factible. En lo que es reapertura de rutas, es una negociación que se tiene que hacer con países vecinos. Tenemos que hablar con ellos para ver, en la medida de lo posible, cuándo podemos tener cierta reapertura, Eso lo tenemos que trabajar con el MTC y ciertamente creo que hemos visto bastante voluntad de parte de ellos porque entienden la necesidad del sector y de los ciudadanos de poder empezar a trasladarse con más regularidad a ciertos destinos. Sobre todo si consideramos ciertas fronteras como la que tenemos con Chile, ahí siempre hubo un intercambio comercial y económico, buena parte de los ingresos de Tacna vienen justamente por todo lo que es servicios.

— Para Tacna esa frontera es fundamental.

Efectivamente. Son las cosas que tenemos que cambiar rápidamente y empezar a trabajar agendas muy concretas con los otros sectores. El sector Turismo por naturaleza siempre ha sido muy transversal, tiene que trabajar sí o sí con otros sectores. Eso tenemos que priorizar con ellos.

— ¿Han proyectado hacia fin de año cuánto podrían caer los empleos y la actividad turística?

En lo que va del año hubo una caída grande tanto de [la actividad de] turismo interno, de alrededor de 70%, y en el caso de turismo receptivo hablamos de una caída de alrededor de 80%. A la fecha, la pérdida de empleos en el sector turismo es de 50,9%. Es bastante duro. Es posible que podamos ver alguna mejora para fin de año, en diciembre, pero sin duda el acumulado del año va a ser muy difícil.

— ¿Han tenido conversaciones para reabrir más rutas internacionales aéreas hacia fin de año, apuntando a que el turismo receptivo pueda aumentar?

Eso es algo que tenemos en agenda con el ministro de Transportes para poder conversarlo y definitivamente no pasa de esta semana que nos podamos sentar a ver este tema. De hecho, creo que fue una de las primeras cosas que la semana pasada cuando tuvimos Consejo de Ministros pudimos ver.

— ¿Se ha pensado en alguno específico o una cantidad?

No, todavía no tenemos ese detalle, pero sí que es uno de los puntos prioritarios que tenemos que discutir.

— ¿Hay espacio para pensar en subvenciones al transporte aéreo, terrestre o interprovincial, siendo estos algunos de los sectores que han pedido otro tipo de ayudas para recuperarse?

No tengo conocimiento de ese tema, le mentiría si es que lo hemos discutido aún con MTC, pero sin duda estamos abiertos a poder conversarlo. La relación que nosotros siempre hemos tenido como sector con las líneas aéreas ha sido bastante fluida. Sin duda será uno de los espacios privados con los cuales tendremos que conversar.

— Se viralizó la publicación de un lodge en el Titicaca pidiendo, ante la situación de crisis, que la gente viaje a la zona para poder tener actividad e ingresos. ¿Tienen planeado incentivar las visitas a este tipo de destinos a los que probablemente no llega tanta afluencia de visitantes aún, en comparación a otros como Cusco o Máncora? ¿Se puede hacer algo adicional?

Por supuesto, es parte de nuestra labor de hacer un fomento de turismo en todo el país. Hay destinos que están un poco más maduros o presentes en la mente de los viajeros, pero hay otros sin duda que no podemos dejar de lado. Siempre hemos estado comprometidos al apoyo y la promoción a distintos destinos y rutas, más allá de las más consolidadas como Cusco que es sumamente importante.

[...] Hay oferta y demanda para todo y lo que tenemos que hacer como sector es ser un puente entre una y otra. Eso es lo que vamos a hacer.

— Se ha criticado que en estos momentos de crisis económica Prom-Perú realice contratos con influencers. ¿Se planea mantener esta actividad y estos gastos?

Hoy [ayer 23 de noviembre] en la tarde tengo una reunión con Prom-Perú para hacer una revisión de qué actividades han venido realizado estos últimos meses y el planteamiento de las actividades para lo que queda del año y para el 2021. En ese sentido voy a entrar a hacer esa revisión con ellos. No he tenido la oportunidad aún, he estado reuniéndome con distintas áreas del sector, uno que sin duda es bastante ambicioso. Probablemente tendremos más novedades en los últimos días.

EXPORTACIONES PERUANAS

— ¿En qué situación encuentra el sector exportador?

Hemos visto que en el caso de las exportaciones no tradicionales se ha visto una recuperación, hubo un crecimiento, este es el segundo mes [setiembre] que lo estamos viendo, y esto sobre todo por el crecimiento de las agroexportaciones de productos estrella, que tienen que ver con el mango, uva, palta y arándanos. Esto es una noticia positiva para el sector, que si bien es cierto se ha visto golpeado por una disminución de las exportaciones tradicionales, al menos en el caso de las no tradicionales sí estamos viendo una recuperación. Algo que creo que es esperanzador es que en el caso puntual de las regiones de la selva sí estamos viendo un crecimiento en lo comercial. Están Loreto, San Martín, Ucayali, Amazonas, y por diversos productos. [...] Vemos resultados mixtos, entonces.

— Al cierre de año, Comex apunta que la cifra de exportaciones será de US$40 mil millones. ¿Coinciden con esta estimación?

Sí, es la que se tiene hasta el momento. Algo positivo en el caso de las exportaciones es que efectivamente hubo un crecimiento en las no tradicionales, lo cual ha ayudado muchísimo. [...] La agroexportación cada día se vuelve un sector y segmento más que importante para el Perú.

— ¿Qué esperan para las exportaciones tradicionales, teniendo en cuenta que incluye a productos de suma importancia para el país, como el cobre?

Eso estamos evaluando, en estos momentos no podría dar una estimación exacta, pero lo cierto es que hubo una caída. Los primeros nueve meses ha sido, según entiendo, de alrededor del -14%. Vamos a ver cómo se va recuperando esto; no es algo que dependa mucho de nosotros. Depende también de la demanda internacional.

— ¿Hay nuevos mercados a los que se esté buscando acceder con nuestros productos?

Mincetur siempre ha tenido una política de no trabajar solamente con los mercados que son los socios comerciales importantes de toda la vida, que son EE.UU., China, Europa, entre otros. Siempre ha tenido la mirada de ampliar [destinos] y es algo que tenemos que seguir viendo en los meses que viene, tanto con Prom-Perú en exportaciones como con el viceministerio de Comercio Exterior, que es el que alista la cancha con los acuerdos comerciales internacionales.

— ¿Hay algún destino que ya estén explorando?

Hay varias conversaciones aprovechando la fortaleza de los agregados comerciales que tenemos en distintas partes del mundo, de poder buscar mercados que abran espacio para que nuestros exportadores lleven sus productos allá.

— Antes de que empiece el COVID-19 la agenda comercial de Mincetur era amplia y se estaban trabajando en diversos tratados de libre comercio. Se habló mucho del Perú-india. ¿En qué etapa se encuentran este y otros acuerdos, como la optimización de TLC que se estaba realizando con China?

En el caso del TLC con China, todavía está en una etapa de revisión. En el caso puntual de la India, se ha visto también parado por el tema de la crisis global. Está avanzando, [pero] el avance todavía es lento. Tenemos también el tema del tratado con Reino Unido, pues se viene el tema del Brexit y es algo que tenemos que ver. El que es más grande, que también se está trabajando en estos momentos, es el CPTPP. Diría que para este año probablemente uno de los más importantes en la agenda sea el TLC con Reino Unido, que tenemos que trabajar de la mano con el Congreso de la República.

