Sector turismo: empresarios proyectan recaudar entre US$ 1.500 y US$ 2.000 millones este año Conseguir ese objetivo no será nada fácil. Para lograrlo, entidades como el Mincetur y Prom-Perú, de la mano con el sector privado, llevarán adelante una batería de campañas de promoción de nuestros destinos. Vale resaltar que este monto apenas será el 15% de lo obtenido en el 2019