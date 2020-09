Conforme a los criterios de Saber más

Una medida recibida positivamente para darle un respiro a la actividad turística fue el FAE-Turismo, un programa mediante el cual se busca garantizar los créditos para capital de trabajo de las pequeñas empresas del sector. Pese a este impulso, algunas demandan otras iniciativas más para que la ayuda estatal despliegue su contribución hacia todos los agentes económicos que integran esta cadena.

Laura Kayuko, directora de Agencias de viajes y turismo de la Asociación de Empresarios de Turismo (Apemtur), expone que, en el caso de la región Cusco, de un total de 300 agencias inscritas en el gremio, solo seis recibirían este apoyo.

Kayuko señala que uno de los obstáculos que han encontrado en el camino es el acceso a un documento de actividad turística entregado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Directur).

“La mayoría cuenta con [el documento] del 2018 o 2019, entonces, lo que nos dicen es que tiene que ser del 2020. Se ha [abierto] un link virtualmente, [pero] no funciona. Y las oficinas están cerradas. Estamos solicitando la actualización desde hace tres meses”, cuenta. Se trata de un documento, a su decir, que es obligatorio para acceder al préstamo.

Junto a este documento, las distintas firmas también tuvieron que atender un listado de condiciones.

Primero, es necesario que las personas se encuentren clasificadas en la categoría “Normal” o “Con Problemas Potenciales” en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al 29 de febrero de 2020. Asimismo, la empresa no debe haber estado en una categoría diferente a “Normal” 12 meses previos al otorgamiento del préstamo.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que el monto máximo de los préstamos es de S/ 750.000. La cancelación del mismo, junto a sus intereses, comisiones u otros cargos adicionales se realiza en la misma moneda del desembolso. Ahora, en cuanto al plazo de reembolso del préstamo, este no podrá exceder los 60 meses y puede incluir un periodo de gracia de 18 meses.

“Yo creo que los plazos van a permitir de alguna manera […] darles un capital de trabajo que pueda ayudarles a generar los ingresos y sostenerse hasta que esto pueda comenzar a ser viable, dado que ellos dependen tanto de la actividad interna como externa”, comentó Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif).

Estos son los principales puntos a tomar en cuenta en relación al FAE-Turismo. (Elaboración: Luis Huaitan)

No obstante, si el usuario no cuenta con clasificación de riesgo en los últimos 12 meses previos al 29 de febrero de 2020, se considera como categoría “Normal”. Vale destacar que no podrán acceder a este beneficio aquellos que cuenten con créditos garantizados de Reactiva Perú o FAE-Mype.

¿Existe una lista de clientes priorizada? Fernando Ruíz-Caro, presidente del directorio de Caja Cusco, refiere que sí. El ejecutivo indica que el descontento de algunas personas por el acceso a la ayuda estatal se produjo, en parte, porque las entidades ya tenían una lista de clientes a priorizar.

“Vamos a atender primero a los clientes [inscritos en el FAE-Turismo] y luego, en la medida que tengamos más fondos, vamos a ir [sumando] a más personas”, resaltó. Desde la caja, planean atender a 10.000 personas.

Asimismo, consideró que se debió tomar en cuenta a los guías turísticos, quienes trabajan con recibos por honorarios y en función a la demanda del sector.

“Una agencia grande ya no tiene a los guías en planilla, sino tiene guías especialistas para cada destino y paga con recibos por honorarios. […] Eso hace que los guías sirvan a más empresas”, comentó.

¿CÓMO INVERTIR ESTE PRÉSTAMO?

En línea con la recuperación económica, y para las empresas que accederán al Fae-Turismo, Marizoila Fontana, directora de la facultad de Administración en Hotelería, Turismo y Gastronomía de la UPC, recomendó invertir el dinero en la implementación de los protocolos de bioseguridad. Esto con la finalidad de brindarle seguridad al turista en relación a la protección de su salud.

“Lo primero es que el cliente se sienta seguro de que va a poder ir a este hospedaje o restaurate y que, de alguna u otra manera, se está cumpliendo con los protocolos”, anotó.

Por su parte, y en línea con la reinvención, Delgado sugirió a las empresas mostrar videos en donde las personas puedan visitar los complejos con un guía turístico. Ello con el objetivo de que “no se pierda ese vínculo con el turismo externo”.

Otro de los factores claves para el impulso del sector es la presencia en redes sociales, mediante las cuales se puede promocionar las distintas actividades. Además de ello, Fontana comenta que, por el momento, convendría realizar especial énfasis en el turismo interno.

“Se pueden generar algunas actividades al aire libre. Ahora las personas no quieren estar en lugares cerrados, entonces pueden apostar más por actividades al aire libre o espacios más abiertos”, refiere.

La especialista anota también que otro punto a resaltar es la flexibilización, por ejemplo, cuando una persona pierde un vuelo. “No hay forma de reembolso y lo mismo pasa con una noche de alojamiento. Puede ser que tengas el 50% de retorno, dependiendo de con cuánta anticipación la canceles. Ese tipo de políticas tiene que flexibilizarse”, subrayó.

