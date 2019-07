Tía María: ¿Qué actividades económicas se realizan en el Valle del Tambo?

La semana pasada, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) le otorgó luz verde a Southern Peru Cooper Corporation para que inicie la construcción del proyecto de cobre Tía María, ubicado cerca al Valle del Tambo, en la provincia de Islay, en la región Arequipa.

Sin embargo, las personas que residen en dicha zona han alzado su voz de protesta y, desde el lunes 15, llevan a cabo un paro indefinido, solicitando la nulidad del permiso entregado a la minera.

En este sentido, este Diario profundizó en las actividades económicas que se realiza en esta zona de la ciudad de Arequipa.

LAS TAREAS DEL VALLE DEL TAMBO

De acuerdo con la Síntesis de Actividad Económica de Abril 2019, elaborada por el Banco Central de Reserva del Perú, las actividades primarias de la región Arequipa son: agropecuaria, pesca y minera.

En diálogo con El Comercio, Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios de Riego de Tambo, precisó que en la zona del valle se dedican, principalmente, a la primera actividad mencionada.

A nivel regional, el reporte del BCR muestra que en el último cultivo transitorio -de agosto del 2018 a abril del 2019- se registró, mayormente, las siembras de: arroz (20.201 hectáreas [ha]), maíz chala (11.354 ha), cebolla (5.354 ha), papa (4.346 ha) y ajo (1.618 ha).

Y estos tres últimos productos son también los que se producen "en una mayor dimensión" en el Valle del Tambo, según Cornejo. En la zona también se enfocan en la siembra de trigo, zapallo, paprika, alcachofa y quinua, aunque "en menor dimensión", agregó, sin precisar cifras.

El Valle del Tambo abarca un territorio de 13.000 hectáreas de sembrío, según explica. Por estas fechas, consideradas como 'temporada de invierno', se enfocan en la siembra de ajos y de papas (de tipo blanca y única). "En este lapso diversificamos los productos", apunta. En tanto, en 'temporadas de verano', se concentran en la siembra de arroz. Del espacio total del valle, este producto llega a abarcar 8.000 hectáreas.

Según sus estimaciones, anualmente se siembran una media de 3.500 hectáreas de papas y otra cantidad similar de ajos, convirtiéndose en los principales productos de la zona.

El espacio restante está destinado a la producción de otros alimentos, como la alfalfa, y para la ganadería, la cual se realiza, principalmente, en los distritos de Mejía, Mollendo y Punta de Bombón.

"Somos la zona de mayor producción de ajo en la región. En un segundo nivel se encuentra la papa, con la que también hacemos envíos, en algunas cantidades, a Bolivia", detalla Jesús Cornejo.

Sin embargo, el envío de tubérculos es un caso aislado en el valle. Las agroexportaciones no se encuentran entre los planes de sus habitantes. Esta actividad no es considerada como una fuente de ingreso, debido a que no cumplen con las expectativas, añade.

Así, la actividad agrícola del Valle del Tambo alcanza -directa e indirectamente- a 50 mil habitantes, entre los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia. En tanto, quienes no se dedican a la agricultura en sí, aún siguen ejecutando tareas relacionadas al campo.

RECURSOS HÍDRICOS

De acuerdo con el informe "Huella hídrica del Perú. Sector agropecuario", de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), dos de los cincos cultivos con mayor huella hídrica se siembran en el Valle del Tambo: se trata de la papa y el arroz.

El presidente de la junta indicó que, en la actualidad, no tienen problemas graves con la disponibilidad de este recurso líquido. La época de estiaje, período en el que la cantidad de agua se encuentra por debajo de la media, aún inicia en octubre y dura hasta enero próximo, con lo que llevan a cabo sus actividades con normalidad.

Sin embargo, sí existe una desazón en el valle por una menor disposición del líquido. Cornejo comentó que, a causa de la reducción de corriente en la cuenca de Moquegua, se está realizando traspasos desde la del Tambo, con lo que disminuye la cantidad que debería llegar hasta el valle.

Anteriormente, la empresa Southern Peru deslizó la idea de construir una presa para el Valle del Tambo. Consultado al respecto, el presidente de la Junta de Usuarios de Riego indicó que "ellos no tendrían por qué permitir que Southern lo haga [la presa] porque ellos no son el Gobierno".

De otro lado, añadió, también existe otra controversia relacionada a lo que el presidente de la junta llama "contaminación de la mineras en los recursos hídricos y su impacto en la pesca".

Según explica, hace un lustro, aproximadamente, existían hasta 1.000 personas dedicadas a la pesca por la presencia de camarones de río. Sin embargo, en la actualidad, solo hay entre 200 y 300 pescadores, debido a su desaparición [de estos crustáceos] por la contaminación. "Indudablemente, hay un impacto [de la minería] en el trabajo de las personas", precisa.

ISLAY EN CIFRAS

El Valle del Tambo forma parte de la provincia de Islay, donde se encuentran los distritos de: Cocachacra, Dean Valdivia, Islay, Mejía, Mollendo y Punta de Bombón.

De acuerdo con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que recoge información oficial, en Islay radican casi 60.000 personas y Mollendo agrupa al mayor número (26.733).

En la provincia, el 18,7% de los niños entre 6 y 35 meses tiene anemia, concentrándose en Mejía la mayor incidencia de prevalencia (casi 4 de cada 10).

En tanto, 7.869 personas se encuentran en condición de pobreza y 594 en extrema. El distrito de Punta de Bombón se posiciona como el más crítico (23,3% en pobreza y 2% en extrema de sus residentes).

DECLARACIONES TRAS EL PRIMER DÍA DE PARO

Por último, respecto a la realización del primer día de paro en esta zona de Islay, Cornejo acotó que se "ha marcado la participación mayoritaria del Valle del Tambo", con lo que las movilizaciones seguirían contra el proyecto Tía María.

"No se puede tapar el sol con un dedo. [El Gobierno] tiene que reconocer su error [al dar luz verde al proyecto]. Si quieren diálogo deben retirar [la licencia a Southern].