El Perú es uno de los principales productores de cobre del mundo y justamente este metal está registrando un incremento significativo en su precio, alcanzando ya los US$ 4,36 por libra. Así, junto con el oro que también ha logrado máximos de US$ 2.400 por onza, nos encontramos en un periodo de altos precios que inició hace unos tres o cuatro años, dijo Alberto Arispe, gerente de Kallpa SAB.

Pero, ¿a qué se debe el incremento del precio del cobre? Según el último Reporte Semanal del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, a partir de marzo se observó una tendencia al alza en la cotización de nuestros principales productos de exportación, incluido este metal, debido a una menor oferta mundial a la prevista.

En esto coincidió Arispe, y agregó que no hay suficiente oferta de cobre porque cada vez es más difícil producirlo en el mundo. “Los principales productores son Perú y Chile y los gobiernos no han sido muy amigables de la inversión en minería en los últimos años. Esto limita bastante la inversión y el crecimiento de reservas, lo que provoca un déficit en la relación entre la demanda y la oferta”, dijo.

El alto precio de los metales trae como principal beneficio el ingreso de dólares al país, lo que implica un tipo de cambio más bajo y la apreciación de nuestra moneda, explicó Arispe.

“Al ingresar más dólares, es más riqueza. Las empresas que producen cobre tienen más ingresos y más ganancias, lo cual genera más impuestos para el Estado, quien a su vez tendrá más dinero para reducir el déficit fiscal y gastar en educación, salud, seguridad”, observó.

Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, explicó que el precio responde a expectativas de una recuperación de la demanda a nivel global.

“Al parecer, los ‘trader’ perciben que las tasas de interés de los países se van a mantener elevadas por un poco más de tiempo, no van a afectar el crecimiento económico y tendrán un aterrizaje suave. En ese entorno, hay expectativas de que la demanda se recupere”, señaló.

Por otro lado, agregó que China está acumulando parte del cobre que adquiere para tener el metal disponible para darle soporte a sus planes de desarrollo de infraestructura.

La analista de Estudios Económicos de Scotiabank, Katherine Salazar, apuntó que el precio del metal se ha corregido luego de alcanzar máximos desde junio del 2022. Entre los factores que influyen en el alza se encuentran las expectativas de que el mercado físico entre en déficit este año por la oferta, luego de que en noviembre del año pasado la mina Cobre Panamá terminara operaciones y restando alrededor de 1,3% a la oferta global, anotó.

Expectativas en el precio del cobre

Según Arispe, la demanda de cobre está subiendo por la recuperación del sector manufactura en Estados Unidos y China. “Algunos bancos de inversión esperan que el cobre pueda llegar a US$ 4,76 la libra en los próximos meses”, anotó.

Añadió además que, si bien podríamos ver una ligera baja en el precio en el corto plazo, este se mentendrá alto por muchos años, lo que debería beneficiarnos como país.

En ese sentido, Perea resalta que algunos analistas consideran que nos encontramos a punto de entrar a un nuevo ciclo de precios altos en un contexto de reconvención energética, desarrollo de infraestructura verde, vehículos eléctricos, entre otros.

A pesar de ello, sostuvo que es un poco difícil prever qué tanto pueden sostenerse los precios porque, en parte, la subida puede estar respondiendo a factores especulativos. Sin embargo, se puede descontar que, en lo que resta del año, los precios van a sorprender respecto a lo que se preveía hace tres meses.

“Estamos revisando nuestra proyección para este año y, seguramente, será un precio entre los US$ 4 y los US$ 4,10 la libra como promedio anual. Estamos revisando la proyección que antes estaba en US$ 3,85″, detalló Perea.

Además, precisó que algunos fondos de inversión en ‘commodities’ prevén que el cobre se ubique incluso por encima de los US$ 5 la libra hacia el 2026, un precio atractivo para generar inversión, sobre todo en el desarrollo de proyectos que todavía no ven luz o que no se terminan de cerrar.

Para Salazar, si bien la tendencia del cobre se mantiene alcista, debería corregirse para que las alzas sean sostenidas. “No esperamos que el precio regrese a los niveles de febrero, pero sí debería caer respetando soportes técnicos anteriores, encontrando soporte primero en US$ 4,20 la libra y, si lo perfora, US$ 4,0 la libra. De esta manera, veríamos correcciones saludables sin dañar la tendencia alcista”, anotó.

Así, el precio del cobre puede subir más si está respaldado con una mayor demanda de China; es decir, si se ven mejoras en su sector inmobiliario que estuvo fuertemente afectado tras la pandemia. Otro factor sería que la oferta siga restringida por problemas hídricos en el sector minero en Chile o paralizaciones por protestas entorno a mineras en el Perú, agregó.

Salazar explicó que por cada centavo por libra más en el precio promedio anual del cobre, se añade US$ 60 millones más a las exportaciones anuales del metal rojo. “Nuestro precio promedio actual para el cobre es de US$ 3,85 por libra para el 2024, pero si fuera US$4 por libra, las exportaciones subirían US$ 900 millones en el año”, dijo.

Precio del oro

El precio del oro también alcanzó niveles récord este año, en este caso, reflejando una mayor demanda por cobertura de riesgos en un entorno de tensiones geopolíticas que exigen que aumente la demanda por activos seguros, explicó Perea.

“Muy a corto plazo es básicamente el tema de demanda por un activo de protección de riesgos en un contexto en el que vemos conflictos, tensiones geopolíticas en general y, además, una inflación algo mayor a lo que se venía anticipando”, agregó.

Según el reporte de Scotiabank, la desaceleración de la demanda mundial y el descenso en el precio de los fletes que alcanzan niveles prepandemia, impactaron en el valor de las importaciones de insumos.

Salazar explicó que esta semana se empezaron a ver correcciones generalizadas en los precios de los metales y, tanto el cobre como el oro se encuentran en niveles de sobrecompra. “Esperaría ver más correcciones y luego una consolidación antes de ver otro movimiento al alza, si los fundamentos lo respaldan”, dijo.

Así, en el caso del oro, se verían nuevas alzas en un entorno de intensificación de conflictos geopolíticos y también cuando inicie el ciclo de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (FED).

En el caso del oro, según la representante de Scotiabank, por cada dólar por onza adicional en el precio promedio anual, las exportaciones de oro subirían US$5 millones anuales. “Nuestro promedio actual para el oro es de US$ 2.035 por onza para el 2024, pero si fuera US$ 2.100 por onza, las exportaciones aumentarían alrededor de US$ 350 millones anuales”, anotó.

Beneficios de los altos precios de los metales

Salazar anotó que con estos niveles de precios, vemos un incentivo para las mineras a producir más o aprovechar los niveles de inventario. “Las mineras tienden a reaprovechar parte de la producción u optimizar procesos de recuperación de oro de minerales de baja ley (cobre) o depósitos que económicamente no eran viables para explotar (son más costosos) y que al tener estos precios los vuelve rentables”, anotó.

Por su parte, Perea anotó que los mayores precios de los metales tendrán alguna incidencia positiva. “Muy a corto plazo [este año] está el tema de un mayor superávit comercial que, eventualmente, pueda generar flujo de dólares hacia la economía y contener episodios de volatilidad cambiaria”, dijo.

En segundo lugar, ayudará a contener el déficit fiscal, pues los pagos mensuales adelantados de impuesto a la renta que hagan las empresas mineras subirán. “Cuando se calculan estos pagos de renta por mes, el factor depende del nivel de ventas y este nivel se ve favorecido por precios más altos”, precisó.

Así, mientras más altos sean los precios de los ‘commodities’, más ingresos tributarios, lo que ayudaría a contener una ampliación del déficit fiscal, añadió Perea.

Finalmente, se ha visto anteriormente que, cuando los precios de los metales que el país exporta están altos, mejora la confianza empresarial y eso podría tener una incidencia positiva sobre la economía, puntualizó.

¿Estamos preparados?

Para Arispe, el Estado no se está enfocando en cómo atraer capital para la minería y aprovechar el precio de los metales. “Debería ser el debate nacional, donde tenemos grandes ventajas competitivas. En eso se debería estar enfocando el Ejecutivo, el Congreso, es una manera de reducir la pobreza de manera significativa si se hace bien”, agregó.

En tanto, Perea explicó que aprovechar bien los precios significaría empezar un periodo de inversión en minería y, en los próximos años, no hay ningún proyecto grande importante a nivel global identificado de cobre.

“Habrá más demanda, no hay mucha oferta, el precio debería sostenerse y debería ser un atractivo para generar más inversión minera. Pero las corporaciones mineras no solo miran precio, sino el contexto local, la estabilidad, respeto a los contratos, a las reglas del juego. En ese sentido, hay que trabajar todavía”, puntualizó.