Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Viaje y Turismo (Apavit), señaló que los lugares más visitados en estas fechas son las playas del norte, Cusco, Cajamarca, Tarapoto, Puno y, cerca de Lima tenemos a Lunahuaná, Ica, Nazca, Paracas, Huaral, y Pachacamac.

“Hay para todos los bolsillos y son ciertas las cifras que estima el Mincetur respecto a la cantidad que se moverá a nivel nacional”, dijo.

Inconvenientes

Sin embargo, a poco de empezar las celebraciones y el feriado largo, existen algunos inconvenientes, sobre todo en la región Cusco, que dificultan el ingreso a Machu Picchu. Berner Caballero, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco (Cartuc), informó que existen especulaciones respecto al aforo en la ciudadela generadas por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (DDC) que, de acuerdo con el compromiso con el Ministerio de Cultura, ha habilitado ingresos extras .

“Por un lado se genera especulación y por otro, la informalidad porque muchas agencias informales ofertan paquetes a Machu Picchu sin garantizar los tickets de ingreso a la Llacta (ciudad inca) y esto genera, como estamos viendo hace unos días, que la gente pernocte en la puerta de la boletería de Aguas Calientes tratando de conseguir un boleto extra” Berner Caballero, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco

Según explicó Caballero, el aforo actual de la ciudadela es de 4.040 visitantes por día, mil visitantes más de lo que había hasta hace unas semanas atrás. Sin embargo, parece que hay indicios de corrupción en la DDC porque en menos de cinco minutos, todos los mil espacios por día de los 14 días se agotaron, hablamos de 14 mil espacios en cinco minutos”, dijo.

Soluciones

Sobre el problema en Machu Picchu, Acosta anotó que, desde el Gobierno, la inestabilidad y el mal manejo es muy grave y, pese a que el sector privado realiza grandes esfuerzos para continuar atrayendo turistas, encuentran todo en contra.

“En Semana Santa hubo una huelga de controladores aéreos avalada por el Ministerio de Trabajo, ahora en el feriado por Fiestas Patrias empezó con el problema de abastecimiento de combustibles a las aeronaves y ahora con los ingresos a Machu Picchu, así es muy difícil reactivar el sector” Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Viaje y Turismo

Para Caballero, la única respuesta es realizar una campaña agresiva a través de Promperú para fomentar el turismo interno pero canalizado a través de la formalidad y que todo visitante contrate sus paquetes en agencias formales que le garanticen la entrada a la Llacta, una estadía y una experiencia óptima.

“Mucha gente, por culpa de la desinformación de, incluso, algunos blogueros que en redes sociales dicen que no es necesario contratar una agencia y que se puede recurrir a paquetes económicos. Solo desinforman al pasajero porque, por ahorrarse unos soles, consiguen su tren a Aguas Calientes, hotel, pero no lo más importante que es el ingreso a la ciudadela”, explicó.

Oferta turística

El presidente de la Cámara Regional de Turismo de Tumbes (Caretur), Carlos Viñas de Vivero, señaló que la oferta turística en la región se encuentra avalada con los protocolos de bioseguridad en el caso de los prestadores de servicios formales tanto hoteleros, de restaurantes y agencias de viaje, sobre todo quienes tienen el sello ‘safe travels’.

Este sello es un reconocimiento otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo como resultado de la implementación de un conjunto de protocolos diseñados bajo las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Contamos con 180 hoteles en toda la costa de Tumbes que son unos 130 kilómetros de extensión en los cuales ya hemos recibido reservas; sin embargo, muchas se han quedado en reconfirmar debido a la angustia de los viajeros para llegar a Tumbes por la falta de combustible aéreo, aunque parece que ya está solucionado” Carlos Viñas de Vivero, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Tumbes

Pese a esto, las intenciones de viaje son positivas, señaló Viñas de Vivero, ya que hay muchas ganas de disfrutar la temporada de clima cálido y reforzado por la temporada de avistamiento de ballenas.

“Como todos los años, en junio, julio, agosto y setiembre, un promedio de 10 mil ballenas migra del polo sur hacia nuestras playas del norte donde las hembras pueden dar a luz y los machos las acompañan para la temporada de apareamiento”, señaló.

Acosta anotó que esta temporada de avistamiento de ballenas es la principal oferta en las playas del norte, así como la gastronomía; en Cusco Machupichu, el Valle Sagrado, los city tours que incluyen visitar varios lugares de la ciudad; en Cajamarca con diferentes rutas incluido los baños del Inca y en Tarapoto el avistamiento de aves.

Gasto promedio

Viñas de Vivero señaló que el gasto promedio para viajar a Tumbes por persona, tomando en cuenta alojamiento, alimentación, tour y tickets aéreos es entre S/ 500 y S/ 800 por noche ocupada .

Por su parte, Caballero, anotó que el promedio de gasto de un turista nacional que va al Cusco es alrededor de S/ 500 y S/ 800 pero, para el turista extranjero esto se convierte a dólares; es decir, entre US$ 500 y US$ 800 , porque utiliza servicios extra para toda su experiencia que a veces el turista nacional opta por no tomar.

“Desde el tren local, que tiene un costo significativamente menor o la movilización en colectivo, cuando el extranjero contrata transporte privado. Todo esto hace que ambos tickets promedio sean significativamente diferentes”, afirmó.