Pasado el proceso de campañas y elecciones, las autoridades municipales ratificadas por el JNE, y sus equipos se disponen a iniciar en noviembre los procesos de transferencia con las actuales administraciones edilicias. Estos procesos deben garantizar transparencia, rendición de cuentas y continuidad de los servicios municipales, sobre todo para que la ciudadanía no se vea perjudicada. Por ejemplo, nadie desearía que la basura se amontone frente a su casa el 1 de enero cuando se haga efectivo el cambio de gestión.

Además de los servicios básicos como seguridad a través del serenazgo, ornato y limpieza, la pregunta es: ¿qué otro tipo de iniciativas municipales deben conservarse o repotenciarse? Comparto aquí algunas iniciativas documentadas en las últimas ediciones del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública (www.premiobpg.pe). En temas de recaudación tributaria y obras públicas, una experiencia replicable es la desarrollada por la Municipalidad Distrital de Pachacámac que promueve una cultura tributaria a través de campañas de recaudación para el desarrollo de obras públicas en la comunidad que han sido priorizadas por los vecinos. Así, el vecino puede ponerse al día o reducir su deuda de arbitrios poniendo lo que tiene, y se genera un fondo que es complementado por recursos de la municipalidad, con procesos digitales y visibles en la web. Una forma creativa y transparente de incrementar recaudación, pero sobre todo generar bienestar.

Respecto a espacios públicos seguros, tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima como la Dirección de Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, conjuntamente con algunos municipios del ámbito nacional, han implementado iniciativas participativas para recuperar zonas abandonadas o en mal estado y lograr que los propios vecinos participen en su mantenimiento físico, pero además para ocupar el espacio recuperado con actividades deportivas o culturales.

En lo que se refiere a educación, las nuevas autoridades municipales deben procurar potenciar su rol en las mancomunidades educativas que gestionan las UGEL para que recuperemos plenamente los dos años de educación social perdidos por la pandemia. La UGEL 7 de Lima y la UGEL Sechura en Piura son ejemplos de acciones de cooperación entre actores del sector público, principalmente desde el municipio, para que ningún niño se quede atrás. Por otro lado, existen 71 MAC Express, plataformas multipropósito diseñadas e implementadas desde el 2018 por la Secretaría de Gestión Pública en colaboración con 21 municipios del país, los cuales brindan 38 servicios de 19 entidades públicas que no tienen presencia en esas zonas. En un solo lugar se puede tramitar un DNI o RUC, afiliarse al SIS, obtener certificados de antecedentes policiales y judiciales; acortando la brecha entre los ciudadanos y los trámites. Dada la geografía de nuestro país, los municipios –y por qué no, conjuntamente con empresas y gremios– pueden ampliar la cobertura de los MAC Express para que las personas no tengan que trasladarse horas o incluso días para obtener documentos o registros que son necesarios para acceder a otros servicios, como la salud o la educación. Las nuevas autoridades tienen grandes desafíos, y el mayor es reconocer lo que sí funciona de la gestión saliente y construir el siguiente peldaño con enfoque ciudadano.