—En el 2022 el Perú trasladó 18 millones de pasajeros. La cifra es menor a los 2023 millones antes de la pandemia. ¿Qué tan lejos está de la recuperación frente a otros países de la región?

Como región hay un 95% de recuperación frente a prepandemia. Si vemos México, Colombia o Puerto Rico ya han superado la demanda del 2019 en demanda doméstica e internacional. La recuperación total a nivel de América Latina será 2024. En el caso del Perú el estallido social de los últimos meses, las huelgas, la destrucción lo hace diferente a países como Colombia o Ecuador y eso causa una desconfianza del viajero que quiere venir al país como turista. El viajero quiere tener una experiencia segura y no quiere preocuparse si su vuelo se va a cancelar en Cusco porque el aeropuerto ha sido cerrado o tomado. A raíz de ello eso ha sido lo que en el caso peruano ha bajado, por la falta de confianza.

—¿Qué debe hacer el país para recuperarse al mismo ritmo que sus pares de la región?

Yo creo que es con la publicidad hacia el país. Perú tiene un ‘branding’ muy fuerte que tiene que usar de manera proactiva. Hoy tiene que ser mucho más proactivo. Este es un ejemplo de que el gobierno tiene que trabajar no solo con el sector aéreo, sino también con el turístico para ver qué mensajes dar hacia el exterior y generar ese interés; no solo para el turista de Estados Unidos, Francia o la Unión Europea en general, sino también para el de Brasil o Argentina.

Se sabe que el Perú está trabajando campañas publicitarias. ¿Cómo deberían estar enfocadas?

La publicidad hay que demostrarla para dar confianza. Una manera de hacerlo es mostrar competitividad. Se puede reducir impuestos a los viajes, hacer que el país sea más viable que otros destinos, por ejemplo. Mostrar que las ciudades son muy confortables, que no hay ningún tipo de riesgo.

"El aeropuerto de Lima tiene una capacidad de 13 millones al año y llegó a trasladar alrededor de 25 millones, eso impide que el país sea competitivo".

—Parte de la competitividad también es tener infraestructura adecuada. Por ejemplo, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez culminará en 2025, pero todavía no se confirma qué empresa construirá su acceso o si llegará a la fecha. ¿Qué riesgo puede haber en el futuro para la operación del sector en el país?

No solo se debe construir un aeropuerto con muchas pistas, sino también toda la infraestructura alrededor, la interconectividad terrestre, la conectividad con el tren, las formas de llegar al terminal de manera rápida, segura y eficiente. Eso es igual de importante que que el vuelo llegue a la hora. Tiene que haber un sistema de migraciones rápido y eficiente. Todo puede tener una parte aeronáutica, pero si no tenemos buenas vías de acceso al aeropuerto eso no contribuirá a un buen servicio.

—Por ejemplo, ¿qué se puede mejorar en la operación actual del aeropuerto?

Imagina un extranjero que venga de Cusco a Lima y ve que el vuelo tardó 50 minutos, pero el camino del aeropuerto a su hotel en el centro la ciudad es de una hora y media y que tiene que transitar por calles pequeñas porque no hay una buena infraestructura. Ahí no solo se debe tomar en cuenta las empresas aeroportuarias, sino también debe intervenir el Gobierno Central y la Municipalidad para que haya mejores accesos.

—¿Luego de que se entregue la nueva infraestructura cuáles deben ser los siguientes pasos?

Hay que terminar con el proyecto de Lima. Lima se estancó pasando de ser uno de los principales ‘hubs’ de la región a inicios de la década del 2000 y hoy en día Panamá y Bogotá ya lo han superado porque mejoraron su infraestructura. Trabajaron de manera muy alineada con el gobierno. El aeropuerto de Lima tiene una capacidad de 13 millones al año y llegó a trasladar alrededor de 25 millones, eso impide que el país sea competitivo. Luego se tiene que mejorar la conectividad con los aeropuertos de otras regiones.

"Podemos mejorar la infraestructura en Lima, podemos tener cinco pistas, podemos poner multiplicar por cinco el número de aviones, de terminales, pero si no mejoramos el sistema aeroportuario doméstico vamos a estacarnos en Lima y la experiencia de pasajeros será peor por la falta de infraestructura en el país".

—¿La clave es que se adapten a la nueva cantidad de vuelos y pasajeros con mejor infraestructura?

La ampliación tendrá dos pistas, más infraestructura, más capacidad, más aerolínes y más vuelos. Eso implica que los aeropuertos domésticos también mejoren su infraestructura. Un gran avance también sería que los aeropuertos secundarios puedan tener vuelos internacionales. Hay que ver comunicaciones con Bogotá, con Cartagena, con Miami, con Houston, con Buenos Aires. Se debe desarrollar esta estrategia.

—¿Qué riesgo hay si la infraestructura regional no se adapta a la nueva demanda?

Podemos mejorar la infraestructura en Lima, podemos tener cinco pistas, podemos poner multiplicar por cinco el número de aviones, de terminales, pero si no mejoramos el sistema aeroportuario doméstico vamos a estacarnos en Lima y la experiencia de pasajeros será peor por la falta de infraestructura en el país.