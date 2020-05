Raúl Llerena Vásquez, Ranil, el hombre leyenda, el maestro, el político, el empresario, el músico y compositor amazónico acaba de fallecer en su natal Iquitos en medio de los estragos de la pandemia. La capital de Loreto es una ciudad llena de alegría y vitalidad, pero, en estos momentos, la precariedad de años de servicios públicos paupérrimos (causados, en gran parte, por la corrupción local) amenaza a todos los ciudadanos. En el grupo de riesgo se encuentran muchísimos músicos, porque Iquitos es, además, una de las ciudades más musicales del Perú.

Su historia es una de hibridaciones, mezclas y yuxtaposiciones. La raíz hispana y mestiza de los colonos se entremezcló con la nativa, árabe, oriental, brasileña, norteamericana, etc.

A fines de los años 60, aparecieron los Teddy’s, que ejecutaban melodías de un rocanrol amazónico muy peculiar, y los Rogers, quienes tocaban todos los ritmos tropicales posibles para un sudoroso público que acudía fielmente a la pista de baile del Hotel de Turistas. Posteriormente, llegaron los Zheros, con su singular propuesta rocanrolera y tropical. Pero la cumbia amazónica realmente nacería con los Wembler’s de Iquitos, de los hermanos Sánchez (quienes, en estos momentos, lloran el fallecimiento de Jairo, uno de los mejores guitarristas rítmicos que ha dado la Amazonía). Los Wembler’s se convertirían pronto en la sensación musical de la ciudad.

Raúl Llerena Vásquez, Ranil, fue un cantante y periodista del barrio de Belén, Iquitos. Es uno de los artistas emblemáticos para la historia de la cumbia amazónica.

En el barrio de Belén, entonces en los extramuros de Iquitos, un joven maestro llamado Raúl Llerena (Ranil) decidiría fundar su propio grupo musical reclutando a algunos miembros de la mítica banda local los Silver’s. Ranil era un hombre inquieto y lleno de melodías en la cabeza que sabía comunicar a la perfección a sus compañeros. Con un demo de sus grabaciones, Llerena viajaría a Lima para conseguir un contrato con el sello MAG, pero el músico se sintió coartado por las condiciones que imponía la disquera. Decidió entonces regresar a Iquitos y emprender su propio sello musical: Producciones Llerena.

El Belén tropical

Su sello se convirtió en el primero de la Amazonía peruana. Ahí editaría una decena de discos de su propia producción además de otros tantos de música tropical, criolla y folclórica local.

Ranil pronto incursionaría en la política: las injusticias amazónicas lo indignaban. Algunas de ellas están reflejadas en las letras de sus canciones: “La vida es una tragedia para el que no tiene nada/ solo impuestos que pagar a una nación endeudada/ mientras que el explotador está rico y satisfecho/ y el pobre invadiendo tierra para levantar su casa” (Pueblo).

Esta situación lo llevaría a postular varias veces a la alcaldía de Belén. Nunca llegaría a ejercer el cargo, pero lo que sí lograría sin dificultad fue convertirse en una de las figuras públicas más célebres de su barrio, sobre todo cuando funda la estación local Radio Llerena, que fue durante mucho tiempo el medio de comunicación más popular de los trabajadores y habitantes del popular distrito iquiteño.

En los últimos años, Ranil había abierto su propio canal de televisión por cable para la localidad. Pero, más allá de estas incursiones mediáticas, se había convertido en una celebridad de culto para los coleccionistas internacionales de música tropical peruana. En 2010, Olivier Conan editó una canción de Ranil en la segunda parte de su compilado The Roots of Chicha, y también el sello estadounidense Masstropicas editó una antología de su música, Ranil’s Jungle Party. Al año siguiente, el mismo Conan llevó a Llerena por un breve tour europeo y comenzó a filmar un documental: Our Man in Iquitos.

Días antes de la declaración de la emergencia sanitaria, el productor y coleccionista germano tunecino Samy Ben Redjeb había llegado al Perú con la intención de reencontrarse con Ranil para presentar un nuevo compilatorio de su música vía el sello Analog Africa: Ranil y su conjunto tropical. El encuentro no se pudo hacer realidad debido a la pandemia que ahora se ha llevado al músico iquiteño. El cuerpo de Ranil alzó vuelo más allá de esta realidad, pero su voz y sus canciones han comenzado un nuevo viaje para llenar de música amazónica el corazón del mundo.

Cronología

Los Teddy’s

Banda surgida a fines de los 60 que ejecutó los primeros acordes y melodías de un roncanrol muy peculiar.

Los Rogers y Los Zheros

Bandas con propuestas rocanroleras y tropicales. Los Roger’s tocaban en la pista de baile del Hotel de Turistas de Iquitos.

Los Wembler’s

Para muchos, la banda formada por los hermanos Sánchez en Iquitos dio origen a la cumbia amazónica.