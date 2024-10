Por: José Machare* y César E. Vidal*

Hace unos días visitamos en su casa limeña a uno de los grandes maestros de la geología peruana, Víctor Benavides Cáceres, ilustre arequipeño ahora a sus 96 años. Acompañado de su bien amada esposa Rosita Osores de Benavides, Víctor terminaba de hacer sus ejercicios matutinos y ambos nos invitaron a compartir el té de las once. En la mesa les expresamos nuestros saludos personales y, en especial para Víctor, el de tantos colegas geólogos que lo admiramos, reconocemos y estudiamos como paleontólogo, estratígrafo y tectonista referente.

Su trascendental aporte para el mejor conocimiento geológico de los Andes se inició con la tesis doctoral que hizo en la Universidad de Columbia, Nueva York, la cual fue publicada en 1956 titulada “Cretaceous System in Northern Peru” en el volumen 108 del boletín del American Museum of Natural History. Hoy, su síntesis “Orogenic evolution of the Peruvian Andes: the Andean cycle”, publicada en 1999 por la Society of Economic Geologists, sigue siendo referencia obligada para cualquier investigación.

Le contamos luego que … “hace dos semanas estuvimos en Cajamarca con 800 estudiantes de geología provenientes de doce universidades nacionales, reunidos para celebrar allí su XIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Geológica. Ellos y sus profesores lo recuerdan a usted con mucho cariño y le agradecen por su conferencia magistral del año 2017 en esta misma ciudad y en anterior versión del mismo evento”. Víctor, agotado con tantos años, ejercicios, saludos y recuerdos, sonríe y queda confortablemente dormido en su silla favorita.

Pisar su impresionante biblioteca es una experiencia emocional. Entre variadas colecciones de ciencias, ella alberga algunos incunables y en sus paredes se lucen mapas de América y del mundo originales levantados por cartógrafos de los siglos XVI y XVII. Estas muestras permiten comprender la pasión de Víctor por el saber y su amplia cultura, que se transluce en una persona de interesante y amena conversación. Por otro lado, ha tenido la capacidad de amalgamar una brillante carrera profesional - logrando los más altos cargos en empresas petroleras internacionales - con una incesante investigación y difusión del conocimiento geocientífico. Por ello, ha recibido muchos reconocimientos, solo por citar dos recientes: el Volumen Especial N° 7 de la Sociedad Geológica del Perú, publicado en 2009, y la Memoria 117 Petroleum Basins and Hydrocarbon Potential of the Andes of Peru and Bolivia, editado por la American Association of Petroleum Geologists en 2018, fueron dedicados a su persona.

Víctor Benavides ha sido un asiduo participante en grandes eventos no solo en el Perú sino más allá de nuestras fronteras. Así, tuvimos la suerte de coincidir con él en dos versiones del Congreso Geológico Internacional, el 28 IGC en Washington, USA en 1989 y en el 31 IGC fue en Río de Janeiro, Brasil el año 2000. Allí, supimos del gran reconocimiento y aprecio que le tienen colegas de todo el mundo.

Allá por el año 2009, cuando uno de nosotros ejercía la presidencia de la Sociedad Geológica del Perú, Víctor Benavides asistió a una conferencia tradicional de los miércoles con el insigne médico Roger Guerra García, entonces presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Ellos estaban evaluándonos como potenciales candidatos para ser incorporados en esta segunda y muy prestigiosa institución. Ambos fuimos distinguidos el 2014 con esta honrosa designación bajo el auspicio y recomendación de Víctor, nuestro gran maestro, en búsqueda de sus sucesores en la Sección de Ciencias Naturales. Por supuesto, previa evaluación y posterior aceptación de la directiva según reglamentos establecidos.

Su carácter institucionalista lo ha expresado a través de un generoso apoyo brindado a estas dos organizaciones tutelares del saber, entre otras sin duda. Allí ha dirigido la organización de congresos y simposios, la edición de publicaciones, la conducción de bibliotecas y ha ejercido la presidencia de consejos directivos; sin mencionar los aportes económicos cuando fue necesario. Es invalorable su aporte a la comunidad del conocimiento, y en particular, su legado a las generaciones jóvenes.

Solo queda expresarle hoy y siempre a don Víctor Benavides Cáceres y a su bella familia nuestro eterno agradecimiento personal y nuestra mejor disposición institucional para compendiar su prolífica obra académica en uno o más libros que nosotros y los futuros geólogos deberemos continuar estudiando.

*Sociedad Geológica del Perú y Academia Nacional de Ciencias

