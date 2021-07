El presidente de la República, Francisco Sagasti, señaló que no observa que Perú sea un país tan polarizado luego de la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y, en esa línea, comentó que quienes temen que pueda surgir una alianza cercana entre Cuba, Venezuela y el Perú no tienen conocimiento de “cómo funcionan las cosas”.

“[¿Cree fundado el temor de un eje La Habana-Caracas-Lima?] Creo que son temores excesivos y que desconocen la institucionalidad interna, cómo funcionan las cosas, o el verdadero poder que tienen agentes de otros países para intervenir en nuestra situación”, respondió en una entrevista publicada por la agencia BBC.

El mandatario consideró que la ciudadanía “se ha dado cuenta que hay caminos que no conducen a nada” tanto desde sectores de derecha como de izquierda. “Hay países de extrema derecha, negacionistas de la pandemia y también tenemos del otro lado, que niegan el progreso y el crecimiento económico”, comentó.

Francisco Sagasti evitó pronunciarse sobre temores o acciones que se deberían tomar en un posible gobierno de Pedro Castillo debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todavía no ha proclamado al ganador formal de la segunda vuelta. Sin embargo, respondió sobre la posibilidad de que se instale una “gestión estatista o expropiadora”.

“Yo creo que, en este momento, eso (un gobierno estatista) no se considera más. Hasta China tiene un espacio enorme para la inversión privada [...] Los latinoamericanos somos incorregibles y tenemos el fetiche de la gran utopía. Ya sea la del Estado que tiene que responder a todo, o la del mercado, que lo puede hacer todo solo. Bueno, yo he buscado la utopía del justo medio. Démosle al mercado lo que es del mercado, al Estado lo que es del Estado y a la sociedad civil lo que es de la sociedad civil”, señaló.





Francisco Sagasti y la polarización

El presidente del Perú, en otro momento, recordó que en las elecciones del 11 de abril hubo 18 candidatos presidenciales, entre los cuales solo los dos más votados pasaron a la segunda vuelta, por lo que hubo una “aglutinación” de votos en los dos postulantes “por descarte”.

“No estoy seguro que sea (un país) tan polarizado [...] Hay personas que decían: no me queda más que votar por este o por el otro. Más que polarización, vemos algunos grupos muy activos. Pequeños, pero que hacen mucha bulla y alharaca”, evaluó.

En esa línea, si bien Sagasti evitó calificar o cuestionar a quienes respaldan a Keiko Fujimori -como Mario Vargas Llosa- y sus denuncias de fraude en los comicios, reiteró que no le corresponde convocar una auditoría externa al proceso electoral.

“No me corresponde a mí juzgar si es responsable o no. Eso es para que lo hagan otras personas, o ellos mismos. Lo que sí puedo decir es que esa premisa de que cada día (que demora le proceso de transferencia de mando) puede costar vidas, me parece errada. Nosotros tenemos un plan de vacunación ya puesto en práctica, así como la provisión de oxígeno y le aumento de camas UCI”, aseguró.

