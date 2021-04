Conforme a los criterios de Saber más

Los resultados de las Elecciones 2021 muestran que Perú Libre, el partido por el que postula Pedro Castillo, fue el favorito en 16 regiones. Esta primera vuelta se asemejan a las elecciones del 2006 y 2011, donde el candidato Ollanta Humala lideró muchas de las mismas zonas. En menor medida, Verónika Mendoza capitalizó ese voto en el 2016. El voto se ha decantado en los últimos años por las opciones de izquierda.

Con más del 98% de actas contabilizadas por la ONPE, es seguro que Pedro Castillo es el ganador de la primera vuelta, tras haber crecido velozmente en la intención de voto durante las últimas semanas. Competirá contra Keiko Fujimori en la segunda vuelta, este 6 de junio.

Estos son los ganadores por región a lo largo del país.

Las regiones de Pedro Castillo en otras elecciones

Las 16 regiones donde el candidato de Perú Libre obtiene el primer lugar son Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, Arequipa, Huánuco, Pasco, Amazonas, Junín, Áncash y San Martín.

Al observar cómo se comportaron dichas regiones en otras elecciones, es clara la tendencia hacia candidatos que representaban una ruptura con el modelo económico. En la primera vuelta del año 2006, Ollanta Humala fue el ganador en las mismas circunscripciones, con la excepción de Áncash que votó mayoritariamente por el Apra.

De igual forma, en el 2011 las mismas regiones le dan su voto a Humala, excepto Pasco y Cajamarca donde Keiko Fujimori sale victoriosa. Sin embargo, en la segunda vuelta del mismo año el candidato de Gana Perú voltea esos resultados y obtiene el primer puesto en 19 regiones, incluyendo todas las zonas que hoy lidera Pedro Castillo.

Para el politólogo Paolo Sosa, existe una fragmentación territorial del voto que se mantiene relativamente constante desde los últimos veinte años.

“La tentación es atribuirle a ese electorado [del sur] una idea de que es de izquierda, pero no necesariamente es ideológicamente de izquierda. Lo que tienes es un votante que sistemáticamente va a escoger opciones que representen redistribución económica y mayor presencia del Estado”, explica Sosa.

Este voto en el sur se explicaría, según el politólogo, por distintos factores que incluyen razones económicas, culturales, y de distancia con la capital. “Antes que reducirlo a que el sur vota por la izquierda, es una combinación de elementos lo que hace que ese votante, así como el del norte, Lima y oriente, tengan particularidades”, agrega.

Estos son los resultados de las regiones donde ganó Castillo en elecciones pasadas.

El analista político Gonzalo Banda, por otro lado, afirma que hay una continuidad en el voto antisistema de estas regiones, pero alta volatilidad desde la oferta política.

“[Este voto muestra] un ánimo de reformas radicales en el Estado, del sistema político, y también del reparto de la riqueza, pero con menor medida. Es un voto que transmite una ausencia de pertenencia al proyecto de nación. Muchos explican este voto como simplemente un voto de protesta o un voto radical, pero son etiquetas que disfrazan las causas”, comenta Banda.

En las elecciones del 11 de abril se activó otro elemento que explica la alta votación de Castillo. “Este voto de simpatía, de identificación con el candidato Castillo, que tiene que ver no solo con el ánimo radical, sino con el ciudadano que se parece a ti, que no se disfraza para hacer campaña”, explica Banda.

La particularidad del 2016

Las elecciones del 2016 estuvieron marcadas por la predominancia electoral del fujimorismo. Mientras que Keiko Fujimori obtuvo la mayoría de votos en primera vuelta en 16 regiones del país, Verónika Mendoza, Gregorio Santos y PPK se repartieron el liderazgo en las 9 restantes.

Las ocho regiones donde Pedro Castillo obtuvo un mayor porcentaje de votos (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Tacna) coinciden con aquellas donde la izquierda salió victoriosa en el 2016. Gregorio Santos con Democracia Directa se impuso en Cajamarca, y la entonces candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza, ganó en las otras 7.

Sin embargo, los votos hacia la izquierda también se hicieron presentes en las otras ocho regiones que Perú Libre lidera este año. Si bien Fujimori y PPK obtuvieron el primer puesto en el 2016, Verónika Mendoza salió segunda en siete de ellas. Estas fueron Madre de Dios, Arequipa, Huánuco, Amazonas, Junín, Áncash y San Martín.

“Tan es así que el electorado [del sur] no es puramente de izquierda, que por momentos prenden candidaturas diferentes. En algún momento prendió Lescano con una retórica redistributiva y estatista, básicamente. [En el 2016] el fujimorismo tiene un espacio importante, pero también en su momento lo tuvo Acuña e incluso Julio Guzmán”, explica Sosa.

En las fragmentadas elecciones congresales del 2020 también se observa la presencia de partidos considerados de izquierda en estas circunscripciones. El Frente Amplio, Unión por el Perú, Democracia Directa e incluso Perú Libre aparecen entre los partidos ganadores de las regiones que hoy han apostado por Castillo.

Como se ve a continuación, algunas regiones muestran mayor consistencia en su preferencia hacia los candidatos de izquierda que otras.





Las regiones donde Pedro Castillo no ganó

Son nueve las regiones donde Castillo no consigue la mayoría de votos en estas elecciones. Siete de ellas apoyaron al fujimorismo, mientras que Lima votó en su mayoría por Hernando de Soto y La Libertad por César Acuña.

Estas son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica, Lima y el Callao, ubicadas en su mayoría en el norte y la selva del país. En elecciones pasadas, han mostrado un voto menos parejo.

La costa norte (Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad) votó por el fujimorismo consistentemente en ambas vueltas del 2011 y 2016. Si bien Tumbes tuvo como ganador a Humala en la primera vuelta del 2006, este perdió en la segunda frente a Alan García, mientras las otras tres regiones apoyaron al aprismo en ambos procesos.

Lima y el Callao han mostrado mayor apoyo consistente hacia candidatos que se posicionaron a la derecha, como De Soto, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Lourdes Flores y Alan García. De igual manera, Ica votó en su mayoría por Alan García y más recientemente por Fuerza Popular, mientras que en el 2011 apoyaron a Humala.

Si bien son regiones donde el lápiz de Perú Libre no salió ganador, su presencia en estos territorios no es despreciable. Castillo obtiene el segundo lugar en Ucayali e Ica; mientras que en Piura y Lambayeque se ubican en tercer puesto.

Donde le va peor a Pedro Castillo frente a sus contrincantes es en el Callao y Loreto, donde quedó en octavo y décimo puesto respectivamente.





El resultado de Fuerza Popular

El fujimorismo competirá con Perú Libre en la segunda vuelta por la presidencia del país. Es la tercera vez consecutiva que Keiko Fujimori llega a una segunda vuelta.

Los resultados de primera vuelta ubican a la candidata como ganadora de siete regiones. Sin embargo, se encuentra en un segundo puesto en otras ocho circunscripciones, siete de ellas detrás de Castillo. Estas son Madre de Dios, Pasco, Amazonas, Junín, Áncash, San Martín y Cajamarca. Las seis primeras le dieron su apoyo mayoritario en la primera vuelta del 2016, mientras que quedó segunda en Cajamarca, donde sí ganó en el 2011.

Sin embargo, Paolo Sosa considera que el partido naranja tendrá más dificultades de replicar su éxito electoral del pasado en esta segunda vuelta.

“En el 2016 no solamente es que el discurso de Keiko Fujimori cala, sino que venía de una elección regional que había presentado candidatos en casi todas las regiones, tenía miles de personas haciendo campaña con la K desde el 2014. Más allá de que su discurso sea o no el que se quiere escuchar en algunas regiones, ya no tiene esa capacidad de tener operadores políticos locales que hacen eco de esos discursos”, comenta el politólogo.

Según los resultados de la ONPE, es en Arequipa, Tacna, Cusco y Moquegua, regiones del sur del país, donde Fujimori muestra sus peores resultados, al ubicarse en el sexto y séptimo puesto frente a sus contrincantes.

De igual manera, para Gonzalo Banda, la candidata Fujimori tiene un techo muy bajo en el centro y en el sur del país. “Eso es cosecha propia de Keiko en las zonas urbanas. Eso es la mototaxi, la bankada, Chávarry. Sí diría que en el sur, y ciertas partes del centro, el antifujimorismo contra Alberto todavía podría existir. Pero conviven los dos, con el antifujimorismo moderno”, explica.

Sin embargo, considera que gran parte del antifujimorismo no ha entrado a campaña, porque las encuestas no favorecen a la candidata. “Si se logra activar, ese antifujimorismo la va a devorar”, agrega Banda.