La honestidad es la mejor estrategia si se busca explicarle a un niño que un familiar o ser querido padece de cáncer, enfermedad que es detectada, en promedio, a 70 mil personas cada año en el Perú, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud (Minsa). Aunque parezca todo un desafío emocional el hablar con un menor sobre un tema tan delicado, desde Hogar&Familia te brindamos una serie de pautas que pueden ayudar a abordar esta situación de manera comprensible para ellos.

Según comentó en una entrevista la oncóloga pediatra Essy Milagros Maradiegue Chirinos, resulta complicado comentar esta clase de noticias a infantes debido a las diferentes reacciones que puedan tener, las cuales van a depender a la edad y estabilidad emocional que posean.

“Hay que entender que los niños más pequeños, de 3 a 5 años, pueden pensar que uno puede contagiarse de cáncer, por ejemplo, como si a uno le diera una gripe. Entonces, lo que puede ayudar es explicarles qué es el cáncer y que estás haciendo lo posible para mejorar esta situación con el médico”, manifestó la también aliada de la Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer – Magia.

“En cambio, los niños entre 6 y 11, sí entienden mejor qué es el cáncer, pero porque están llenos de información generada por sus propias ideas. Hay que tener presente el aspecto mágico en el que piensan los niños, pueden pensar que el cáncer se puede contagiar, que ellos lo pudieron causar de alguna una manera. Incluso, pueden tener la errónea idea de que todo el que tiene cáncer se va a morir”, agregó.

Explicarles a todos los hijos por igual, independientemente de la edad, lo que está ocurriendo relacionado con el cáncer.

Desafíos emocionales que enfrentan los niños

En esa línea, gran parte de los niños van a reaccionar como si no ocurriera nada y, es probable, que no tengan mayores interrogantes, sin embargo, la experta recomendó estar preparado para toda pregunta y, sobre todo, mantenerse alerta a las señales que pueda presentar el menor, ya que puede sufrir de alguna afección o regresión en su comportamiento tras enterarse que mamá, papá u otro familiar tiene cáncer.

“Estar atentos a que, luego del anuncio, se orinen en la cama, vuelvan a tener miedo a la oscuridad, comiencen otra vez a chuparse los dedos. Incluso, comportarse agresivamente, golpeando o mordiendo. Tener presente que esta es una situación inesperada para ellos y que, obviamente, les afecta”, mencionó Maradiegue Chirinos.

Sumado a ello, tanto niños como adolescentes pueden sentir tristes, enfadados o ansiosos, hasta el punto de creer que son culpables de lo que pasa por algo que dijeron o hicieron. “Además, puede que en el colegio no presen atención o, al contrario, puede que comiencen a esforzarse más, para no ser una carga, según ellos”, continuó.

Pasos a seguir para explicarle a un niño que un familiar tiene cáncer

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Londres, se determinaron puntos claves que hay que tener en cuenta cuando se le cuenta a un pequeño acerca de que un familiar tiene cáncer.

Medir las palabras

Se debe practicar qué es lo que vamos a decirle al niño y cómo vamos a responder a las preguntas que nos pueda hacer, todo antes de hablar con ellos. “Todo orientado a su grupo de edad, es diferente conversar con un niño que tiene entre tres a cinco años, a que con un niño de seis a once, se hablan de cosas muy distintas”, precisó la oncóloga pediatra.

Hablar con honestidad

Evite ocultar la verdad al niño. Hable sobre el cáncer de manera honesta y asegúrele que no es culpa suya ni del familiar. “Hablar con honestidad evitará darles ideas engañosas que puedan confundirlos más. Recuerden que los niños ya están asimilando algunos términos difíciles y confusos para ellos”, indicó.

Mostrar emociones

Llorar es bueno, porque esto le da a entender a los niños que mostrar una emoción es normal. “Abrase con su hijo y enséñele que no tiene nada malo hacerlo”.

Pensar en el bienestar del niño

Si sientes que no puedes darle esta noticia, recurre a alguien más en busca del bienestar del pequeño. “Para esta conversación, busca alguien al que tu hijo le tenga confianza, puede ser alguien muy cercano a él o alguien con él le guste estar”.

Busca el lugar educado

Busque un lugar tranquilo y privado para hablar con el niño, evitando distracciones o interrupciones. “Esto en busca de poder conversar sin interrupciones para que no tengan problemas en procesar la información”.

Ajuste la explicación según la edad y el nivel de madurez del niño. Puede utilizar ejemplos o metáforas simples para facilitar la comprensión.

Espera todo tipo de reacción

Evita sentirte mal si, tras dar la noticia, el niño cambia de conversación o reacciona de manera positiva como si nada estuviera pasando. Hay ocasiones en que los pequeños optan por salir a jugar luego de escuchar que un familiar tiene cáncer.

“Si el niño es mayor, no hay que tener miedo a los silencios durante la conversación. Te presente que tu hijo puede sentirse triste, culpable o avergonzado”, sostuvo la especialista.

No hacer promesas

Se recomienda no hacer promesas que no se podrán cumplir, o predicciones de algo que no se sabe en el momento.

Brinde apoyo emocional

Escuche su reacción con empatía y proporcione consuelo y apoyo emocional. Asegúrele que está bien sentirse triste, preocupado o confundido. “Manifestarles que ellos siempre van a estar bien cuidados, que se les tienes cariño”.

Comunicación abierta

Esté disponible para responder preguntas adicionales y continuar el diálogo a medida que surjan inquietudes o emociones a lo largo del proceso. “Si hay una duda o cuestión, indicar que lo puedes responder. A veces surgen una serie de preguntas, como ¿qué pasará?, ¿cómo será el tratamiento?, que no necesariamente tienes que saber. Por eso, simplemente es bueno ser honesto con eso y comentar que no lo sabes”, aseveró.

La Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer – Magia, trabaja para que ningún niño con cáncer se quede sin tratamiento por falta de recursos económicos, cubriendo medicinas, prótesis e insumos médicos. Magia recibe donaciones en su página web www.lamagiacuraelcancer.com.