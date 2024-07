En el Callao, vecinos de la urbanización San Joaquín en Bellavista denuncian que el humo que sale por la chimenea de una fábrica de vidrios genera no solo contaminación en el medio ambiente, sino también un polvillo que se impregna en las paredes, techo y otros artefactos del hogar.

Según Buenos Días Perú, la empresa está ubicada detrás de la urbanización San Joaquín y cerca del Hospital Naval, y ha sido motivo de múltiples quejas ante las autoridades, incluida la Municipalidad Provincial del Callao.

LEE MÁS | PJ dicta 6 meses de arresto domiciliario contra chofer que atropelló a seis personas en Av. Abancay

Una mujer que tiene 17 años viviendo en el lugar, indicó al matinal que el humo contiene sílice, componente es la causa de problemas respiratorios graves como la fibrosis pulmonar, diagnóstico que ella misma ha recibido recientemente tras realizarse una tomografía. Sin embargo, a pesar las quejas, la fábrica sigue funcionando sin tomar en cuenta las medidas ambientales.

“Yo me he sacado una tomografía y ha salido los resultados, tengo fibrosis pulmonar y por lo tanto tengo que cuidarme más. Ellos han debido salir en 2022, pero hasta ahora no se van”, precisó.

La afectada añadió que también las personas que viven en los condominios aledaños sufren del humo emitido.

Los vecinos afectados esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y obliguen a la fábrica a cumplir con las normativas de protección del medio ambiente.