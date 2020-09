Esta mañana, los limeños se vieron sorprendidos, esperaban tomar las unidades de las rutas alimentadoras del Metropolitano pero estas no aparecieron. La razón: el Metropolitano informó que las empresas concesionarias dejaron de operar en las 21 rutas de este tipo por las “pérdidas económicas” ocasionadas debido a las medidas de restricción impuestas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus (COVID-19)

A lo largo de los meses desde que empezó la pandemia en el país, en marzo, han estado presentes los anuncios sobre una eventual paralización del servicio del Metropolitano. Estos se han realizado días previos, los actores involucrados han llegado a acuerdos y el servicio ha seguido funcionando. Esta vez, ello no ha ocurrido.

Así ha evolucionado este problema desde que empezó la pandemia hasta ahora:

Hoy, miércoles 9.

9:30 am. Protransporte Juan Pablo de la Guerra, presidente de Protransporte, se mostró sorprendido luego que el servicio del Metropolitano anunciara que las 21 rutas alimentadoras dejaron de operar debido a las pérdidas económicas, producto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo para frenar el avance del nuevo coronavirus en el país.

“Nosotros hemos sido sorprendidos por las empresas concesionarias. Hay que entender el contexto […] Esperemos que en la reunión que tengamos esta mañana con los concesionarios ellos entiendan lo que venimos explicando todos los días y la situación de estos desembolsos que ya hemos realizado (correspondientes) a dos semanas de agosto”, refirió el titular de Protransporte.

9: am. El consorcio Lima Bus advirtió este miércoles que el servicio que ofrecen las empresas privadas en las rutas troncales del Metropolitano también quedarían suspendidos al igual que las rutas alimentadoras, debido a las pérdidas económicas que alegan estar sufriendo.

7:00 am. El Metropolitano informó que dejaron de operar las 21 rutas alimentadoras debido a las “pérdidas económicas”, producto de las restricciones impuestas por el Ejecutivo para frenar el avance del nuevo coronavirus en el país.

Agosto

Viernes 14. El servicio del Metropolitano podría suspender sus operaciones desde el próximo lunes si la Municipalidad de Lima no cumple con abonar los S/27 millones que, según los concesionarios de los buses de los servicios troncal y alimentadores, se les adeuda.

Viernes 7. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y Protransporte firmaron las adendas de concesión del Metropolitano y de los Corredores Complementarios. De esta manera, se dio un paso más en el proceso de fusión de ambas entidades

La firma se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En conferencia de prensa, el titular de la cartera, Carlos Estremadoyro, dijo que tras esta acción en aproximadamente mes y medio la ATU se hará a cargo del Metropolitano y de los corredores complementarios.

Julio

Tras la oficialización del reglamento del subsidio para el transporte público urbano, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, señaló que esta medida también debe incluir al Metropolitano y los corredores viales complementarios.

“El subsidio tiene que ser para todos y no sectorizar. Tendrán que hacer un cálculo para saber cuánto les corresponde y no dar lo que la municipalidad exija. Protransporte hace tiempo debió pasar a la ATU, y así se evitaba estos problemas, pero no quieren firmar las cláusulas anticorrupción”, indicó Quispe.

Junio

Martes 30. Frente a la reactivación económica y el inicio de la cuarentena focalizada por el COVID-19, la Municipalidad de Lima, las empresas concesionarias del Metropolitano y los corredores complementarios pidieron al Gobierno la atención prioritaria a las compensaciones económicas que solicitaron para continuar prestando los servicios de transporte.

Jueves 11. Los concesionarios advierten sobre la incertidumbre de continuar con el servicio del Metropolitano desde el 15 de junio, debido a que la Municipalidad de Lima no ha cumplido con desembolsar los recursos.

A finales de mayo, la Municipalidad de Lima había aprobado la transferencia S/24′696.824 al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, a fin de garantizar el funcionamiento de los servicios del Metropolitano y los corredores complementarios, en el marco del estado de emergencia por el COVID-19.

Abril

Otra vez, al término de este mes, los concesionarios del Metropolitano comunican sobre la incertidumbre respecto a la continuidad del servicio a partir del 4 mayo, porque “no se han asegurado los recursos para su funcionamiento” mientras dura la emergencia generada por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Los concesionarios, asociados en la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), señalaron que “la no atención oportuna genera incertidumbre y excede la capacidad del sector privado para garantizar la continuidad de este servicio esencial, y pone en riesgo una fuente de ingresos formal de más de 2,000 familias, lo que les hace imposible garantizar el servicio a partir del 4 de mayo”.

Marzo

A fines del marzo, cuando empezó la pandemia del coronavirus (COVID-19), ya se anunciaba la eventual paralización del servicio del Metropolitano para el primer día de abril.

“Los concesionarios no pueden llevar a la cantidad necesaria de pasajeros por las restricciones que hay. Hay un trabajo que se está realizando a pérdida”, dijo el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por ese entonces.

Agregó que se ha conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar soluciones. Incluso, señaló que el Metropolitano cuenta con un fondo de contingencia pero no sería suficiente.

Por su parte, José Luis Díaz, , vocero de Lima Bus Internacional, uno de los concesionarios del Metropolitano, señaló que “el sistema prevé el uso de fondos de contingencia que el propio sistema va creando en la medida que los usuarios abonan. Hay un 4% que va a este fondo. Y eso no lo quiere usar Protransporte. Si es que no se pudiera resolver este tema en las próximas horas, se tendría que suspender”.

Según Díaz, el fondo que proviene del pago de tarifas equivale a cerca de 14 millones de soles.