La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) envió al depósito a seis vehículos, tipo cústeres, por brindar el servicio de transporte de pasajeros sin contar con la autorización correspondiente con multas por más de medio millón de soles. El operativo ocurrió durante la madrugada de hoy en Miraflores.

Infracciones de vehículos

Se constató que cinco no contaban con el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) vigente, mientras que otros cinco no contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Además, dos choferes no portaban su licencia para conducir.

Uno de ellos, con rodaje B0C-707 reporta multas por S/. 580.000, principalmente por informalidad, asimismo de no tener CITV ni SOAT. También, la unidad de placa de rodaje A7R-759 registra multas por S/41.200 y no contar con el SOAT vigente.

La ATU indicó que, sobre las unidades que no contaban con SOAT ni CITV, se tomarán acciones penales contra las mismas al generar un peligro para la vida, la salud o la integridad física de las personas, pudiendo recibir una pena privativa de la libertad no menor de un año ni mayor a tres.

La ruta de los los buses intervenidos sería desde la avenida Petit Thouars, para luego seguir por parte de la avenida Arequipa hasta llegar al distrito de Barranco.