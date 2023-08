El distrito de Santa Rosa, ubicado en Lima Norte, se prepara para celebrar este 30 de agosto el día de su patrona Santa Rosa de Lima.

Dichas celebraciones encuentran al distrito y su municipalidad en una situación particular, ya que han logrado realizar a la fecha ocho obras y recuperaciones de espacios públicos. Todo ello gracias a las gestiones de su alcalde, George Robles, quien ha sabido obtener los recursos necesarios para la construcción de un bulevar en Playa Chica, asfaltar toda una avenida en la zona de PROFAM, remodelar la alameda en la Av. Principal Santa Rosa, entre otros trabajos que corresponden al plan de desarrollo de Santa Rosa, teniendo como eje principal el turismo receptivo, característica de la que gozaba el distrito antiguamente.

Santa Rosa es un distrito en cuyos, casi más de 6 kilómetros de litoral, cuenta con hermosas playas que tienen islas e islotes en donde, en cierta época del año, se pueden apreciar lobos marinos y especies de aves migratorias que hacen su paso por esa zona. Igualmente, en la zona norte del distrito se desarrolló parte de la Cultura Lima (200-600 d. C.), donde fue hallado el LANZÓN de “PLAYA GRANDE”, una estela de madera de algarrobo que en sus cuatro lados está grabado un ser mitológico y que en la actualidad se exhibe en el Museo de la Nación.

Gracias a los milagros de la santa de Lima y las Américas, un grupo de vecinos deciden ponerle el nombre de Santa Rosa al distrito, siendo fundado el 6 de febrero de 1962 mediante Ley N.º 13982, firmada por el presidente de la república, Manuel Prado Ugarteche, separándose del distrito de Ancón.

“En Santa Rosa nos cuesta mucho hacer una obra, ello debido a que no contamos con los recursos necesarios; sin embargo, estamos abocados a llevar adelante nuestro plan de desarrollo urbano, teniendo como eje principal el turismo y hacer un distrito moderno acorde con los tiempos, las necesidades y con espacios públicos óptimos que puedan ser utilizados de la mejor manera por nuestros vecinos y visitantes. Me comprometo a seguir tocando puertas de ministerios, entes gubernamentales y la Municipalidad de Lima para obtener los presupuestos que nos permitan seguir por la vía del desarrollo”, sostuvo el alcalde George Robles.

Asimismo, el burgomaestre indicó que se han preparado una serie de actividades por el día de Santa Rosa de Lima, las mismas que tienen como finalidad la unión familiar y el sano esparcimiento de los vecinos y los visitantes al distrito. Dichas actividades se inician el domingo 27 de los corrientes con un “día deportivo” para lo cual se cerrará la Av. Principal donde se llevarán a cabo juegos de antaño como el trompo, el Ula – Ula; deportes como futbol net, vóley, ciclismo, juegos inflables para niños, entre otros. El lunes 28 los niños y jóvenes podrán participar de un concurso de dibujo a llevarse a cabo en la Alameda de la Av. Principal, desde las 10 a.m. El martes 29 los niños harán entrega de sus cartas a la santa patrona en el pozo de los deseos del distrito, a partir de las 10:00 a.m. Igualmente, y desde las 9:00 a.m., los miembros del adulto de Santa Rosa e invitados, realizarán un paseo turístico por la Plazuela Santa Rosa, donde está ubicado el pozo de los deseos, la Alameda Principal y Playa Chica. Para el martes 29 y miércoles 30 se llevará a cabo una feria gastronómica y artesanal al frente de la municipalidad en la auxiliar de la Av. Alejandro Bertello. Por último, el miércoles 30, también se realizará un concurso de poesía y declamación dirigido a los niños y jóvenes del distrito, la cita será en la Alameda Principal, desde las 10:00 a.m.

El alcalde Robles, espera que los vecinos de Lima Norte, y otras zonas de la capital, puedan participar de las actividades preparadas.

Obras realizadas a la fecha y las que están en proceso o por venir