Agentes del Serenazgo de Surco y un policía de la comisaría de Mateo Pumacahua detuvieron a un presunto delincuente que, al verse cercado, tiró sus navajas y droga debajo de un auto. El sujeto empezó a llorar y le rogó al agente que no se lo lleve a la dependencia policial. “No sea malo”, dijo.

Se trata de Luis Alberto Ramírez Pérez, alias ‘Gemebundo’, quien fue visto rondando de manera sospechosa por el cruce de las avenidas San Juan y Mateo Pumacahua, en el distrito de Surco.

Al notar la presencia de los patrulleros, trató de ocultar sus armas blancas y un paquete con marihuana. Sin embargo, fue visto y posteriormente él mismo admitió que eran de su propiedad.

El policía que acompañaba a los serenos determinó que Ramírez Pérez debía acompañarlos a la comisaría. Fue ahí que el sujeto empezó a llorar y pedir disculpas. “Por favor técnico, no me lleve a la comisaría. Vivo solo desde los 12 años. Por favor, no sea malo. Yo no quiero ir preso por un arma blanca. No quiero ir preso”, pidió.

“El policía le dijo: ‘Te vamos a conducir a la comisaría porque tienes 4 denuncias’. Le pasó pantalla. Fue ahí que se puso a llorar y dijo que era hijo único, que le ayudaba a su mamá y que vive con su abuelito”, contó Teo Cabrejos, supervisor del sector 9 del Serenazgo de Surco.

No es la primera vez

En febrero de este año, Ramírez Pérez fue detenido por agredir a un sereno que le pidió que no se drogue en un parque. Ese entonces, se había escondido dentro de una obra en construcción en San Juan de Miraflores, donde laboraba.