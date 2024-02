Esta compañía era la encargada de levantar los autos mal estacionados con grúas y luego trasladarlos a su depósito. Sin embargo, con los conflictos que tiene ahora con el municipio, surge la duda de qué se hará con los vehículos.

La Municipalidad de San Isidro declaró que la supuesta deuda es en realidad el resultado de penalidades acumuladas debido al incumplimiento de estatutos del contrato por parte de Grúas Triple A SAC. en el 2023. Esto llevó al cierre de la empresa, afectando a los propietarios de los autos retenidos en el depósito.

El municipio aclaró que este depósito es el único en el distrito y albergaba hasta 200 vehículos mensualmente, remolcados por grúas debido a estacionarse indebidamente.

¿Qué acciones se realizarán ahora?

En diálogo con El Comercio, el municipio de San Isidro sostuvo que, mientras se resuelve la controversia, se reforzará la aplicación de fotopapeletas para los vehículos mal estacionados . “Respecto a la posibilidad de contratar los servicios de otra empresa de grúas y depósito de autos, ello se encuentra en evaluación, primero debe resolverse el problema con la empresa actual. En caso de ser necesario, se iniciarán los trámites para la contratación de un nuevo servicio con otra empresa ”, indicó.

Asimismo, el personal municipal añadió que cuentan con una grúa municipal propia, la cual también se utilizará para remover vehículos mal estacionados que afecten a los peatones y vecinos, como los que bloquean cocheras. Sin embargo, lamentaron no poder ingresar y retirar los vehículos del depósito debido a que es una propiedad privada. “La decisión de abrir las puertas corresponde a la empresa. Se insta a que lo hagan de manera inmediata para evitar seguir perjudicando a las personas”, mencionó.

Análisis

El especialista en fiscalización y control del transporte Marcos Agurto Cardoza señaló que, a pesar de que todo parte de una conducta infractora, las municipalidades distritales carecen de competencias para regular el tránsito, aunque suelen respaldarse en sus propias ordenanzas. “Aquí surge un problema, ya que la PNP debería ser la encargada de llevar a cabo estas acciones, pero la entidad no tiene la capacidad suficiente para realizar una fiscalización sostenida. Por ello, las municipalidades han intervenido en el tema”, dijo.

“En cuanto a las infracciones de tránsito, el internamiento de vehículos es una medida preventiva, pero se debería permitir el acceso al vehículo una vez se haya pagado la multa después de 24 horas, no más que eso. Si las regulaciones de tránsito son tan limitadas por parte de la policía, esto crea un problema para los alcaldes”, comentó.

Por su parte, el exjefe de la División de Investigaciones de Actividades de Tránsito de la PNP Franklin Barreto explicó a El Comercio que el numeral 2 del artículo 11 del Reglamento Nacional de Tránsito establece que los gobiernos locales solo pueden brindar medidas complementarias que no transgredan ni desnaturalicen dicho reglamento.

Además, señaló que la Ley Orgánica de Municipalidades indica que, en lo referente al tránsito, las municipalidades solo tienen competencia para darle nombre a las vías y establecer ciertos aspectos que no están directamente relacionados con la fiscalización de autos . “En San Isidro, si necesitas estacionar, generalmente tienes que recurrir a estacionamientos de pago. En algunos lugares donde antes se podía estacionar, se han colocado maceteros para evitar que los espacios sean ocupados por autos”, comentó.

Agregó que hay alternativas que la municipalidad puede utilizar. “ Debería implementarse la estrategia de los estacionamientos rotativos , donde los conductores tendrían la oportunidad de estacionar durante una hora en un lugar, y al expirar el tiempo tendrían que salir; en caso de incumplimiento, se les aplicaría una multa. La idea es ofrecer a los usuarios la oportunidad de estacionarse en un espacio público con reglas definidas ”, resaltó.

El caso de Manuel Salazar

Uno de los ciudadanos perjudicados es Manuel Salazar, quien en una entrevista con El Comercio relató que su vehículo fue levantado por una grúa y llevado al depósito el martes 6 de febrero. “Lo que sucedió es que estaba estacionado en una zona con línea amarilla, por eso se lo llevaron. Sin embargo, el sábado 10 de febrero, cuando intenté pagar la multa, llamé a la municipalidad para averiguar cómo recuperar mi carro, pero me informaron que no podrían devolvérmelo porque no tenían acceso al depósito”, dijo.

“Mi auto sigue retenido en el depósito municipal desde hace más de 20 días. La multa que tenía que pagar era de un promedio de 400 soles, más 35 soles por el día que mi auto está en el depósito. Si bien es cierto el personal municipal me dijo que ya no tenía que pagar, igual me veo perjudicado por esta situación, necesito mi carro”, expresó.