El alcalde de La Victoria, George Forsyth, expresó su preocupación por lo que pueda ocurrir el próximo lunes 11 de mayo, luego de culminarse el estado de emergencia nacional establecido por el Gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus (COVID-19).

“Tenemos gran preocupación por lo que pueda ocurrir el lunes. El punto de contagio más alto aun no ha llegado y esto genera preocupación de que ese día, simplemente porque el Estado diga que ya no hay cuarentena, la gente salga enloquecida de sus hogares, pensando que ya no hay virus, pero el virus está acá y está mas fuerte que nunca”, indicó en Canal N.

En ese sentido, comentó que si es que el Gobierno finaliza la cuarentena este domingo 10 de mayo, como está previsto, se debe tener en mente que esta acción se está tomando en una etapa complicada.

“Si es que se abre la cuarentena, que quede en mente que se está abriendo en el momento más complicado. Todavía no llegamos al pico mas alto y el único motivo por el que se abre es porque la gente tiene hambre”, aseveró.

El burgomaestre de La Victoria dio estas declaraciones durante una operación de control de tránsito a la altura del emporio comercial de Gamarra. Forsyth expresó su temor de que, tras terminar la cuarentena, “se llene Gamarra con 300 mil personas al día, eso no puede pasar”.

El Poder Ejecutivo dispuso la extensión del estado de emergencia nacional hasta el domingo 10 de mayo del 2020. Este rige en el país desde el pasado 16 de marzo. La medida implica el aislamiento y la inmovilización obligatorias a fin de prevenir la propagación del COVID-19.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

