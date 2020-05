Ante el descenso de la temperatura, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que el riesgo de contraer enfermedades respiratorias es mayor en niños y adultos mayores, por lo que recomendó a los ciudadanos tener una buena alimentación a base de frutas y verduras, líquidos tibios y mayor abrigo.

La directora de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, Mónica Meza, señaló que entre la población en riesgo están las personas que padecen de enfermedades crónicas como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, enfermedades cardíacas, neoplasias, entre otras.

Es importante una alimentación balanceada, de preferencia los alimentos propios de las regiones como: quinua, kiwicha, pescado, cuyes, sangrecita, hígado, papa, maca, kañigua, moray, plátano, culebra, lagarto, mono, caracol, frutas como el camu camu, pitahaya, mandarina, naranjas, taperibá o mango ciruelo, entre otros.

Si tiene en casa bebes menores de seis meses, deben darle solo lactancia materna exclusiva, porque contiene los nutrientes que necesita y la temperatura ideal para protegerlos del frío, detalló el Minsa en un comunicado.

Los mayores de 6 meses necesitan continuar con la leche materna y alimentación complementaria que sea en cantidad y calidad suficiente, que incluya alimentos ricos en hierro (sangrecita, hígado, carnes rojas, vísceras y hojas verdes como acelga o espinaca).

Otro punto importante es el abrigo. “Deben abrigarse adecuadamente cuando hace frío y no exponerse ni a la lluvia, ni a los cambios bruscos de temperatura. No salir del ambiente caliente a la intemperie y en caso de mojarse no quedarse con la ropa húmeda”, exhortó.

Si la madre tiene COVID-19, se deberá continuar con la lactancia materna usando correctamente la mascarilla para reducir la exposición al bebé y se deberá extremar la higiene y el lavado de manos.

En el caso de que algún miembro de la familia presente fiebre, tos y estornudos, dolor de garganta, malestar general intenso, podría tener influenza. Si además tiene respiración agitada, podría ser neumonía. En ese caso, es necesario acudir al establecimiento de salud más cercano y no automedicarse.

Vacunación contra la influenza y neumococo

La directora de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, indicó que la vacunación contra la influenza se realizará de manera paulatina en horarios diferenciados en los establecimientos de salud, centros comerciales y casa a casa (según cita programada) para ciudadanos priorizados y de mayor riesgo: niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años a más, personas con comorbilidad y gestantes.

Finalmente, añadió que para mayor información respecto a la vacunación, los ciudadanos pueden llamar al 113, opción 8.

