Los casos de COVID-19 vienen aumentando de forma sostenida cada semana, así como las cifras de muerte y hospitalización, aunque estas en menor medida. Ante esta situación, días atrás la ministra de Salud, Kelly Portalatino, exhortó a la población, especialmente adulta mayor, a usar mascarilla para evitar contagiarse.

Si bien este grupo etario es el más vulnerable frente al coronavirus, otras poblaciones, como la infantil, también están expuestas a enfermarse e incluso desarrollar un cuadro grave.

“Aunque se trate de un riesgo menor que el de los adultos, los niños también pueden hacer enfermedad severa. Se trata de un virus relativamente nuevo y aún no se sabe con exactitud su real alcance”, dijo a El Comercio Juan More, doctor en Inmunología Comparada.

Vale precisar que los menores que no que no presentan ninguna comorbilidad y cuentan con el esquema regular de vacunación completo tienen una lejana posibilidad de que su salud se complique.

“En cambio, aquellos con males congénitos o adquiridos a temprana edad son más vulnerables. Aún más si no han recibido ninguna vacuna”, explicó Daniel Anchante, coordinador de UCI Pediátrica Covid del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

El experto indicó que los padres de este grupo de niños tienen que estar muy atentos a fin de reconocer los signos de alarma que den cuenta de un contagio de coronavirus.

“Ver si respira de forma acelerada, si tiene fiebre más alta de lo común, falta de apetito, apatía . Si se presentan estos signos y estamos en casa, lo principal es llevar al niño al centro de salud más cercano”, señaló.

En el hospital, el personal de salud va a poder estabilizar al menor, darle atención en primera instancia, hacer una evaluación rápida y luego coordinar su traslado, de ser el caso, hacia un centro de salud más grande y equipado.

“Debido a la complejidad del caso, el hospital no va a poder brindar la atención final. Esto ocurre sobre todo en casos de niños pequeños o lactantes” dijo.

La mejor protección

Los expertos coinciden en que la mejor arma para evitar que los niños desarrollen cuadros severos es que estén vacunados contra el coronavirus.

“Hace un par de meses inició la vacuna a mayores de 6 meses, pero aún está un poco lenta. Los padres y demás adultos en casa también deben estar vacunados con sus 3 o 4 dosis”, comentó Anchante.

Por su parte, More lamentó que muchos padres no vacunen a sus hijos debido a que no es muy común que estos presenten infección respiratoria o algún síntoma vivible.

Agregó que casi el 100% de niños que se enferman de covid, pero no presentan comorbilidad alguna, tienen un peso adecuado, recuperan completamente sus funciones y regresan a su vida normal.

El otro grupo de pacientes tiene una recuperación más lenta y sí los signos aún pueden perdurar por unas semanas más hasta que puedan volver a sus actividades normales. Más aún si en el curso de su enfermedad ingresaron a UCI.

“Pero, en general, los casos graves de covid en niños que hemos seguido pertenecen en su gran mayoría a pacientes que han tenido una enfermedad de fondo”, indicó.