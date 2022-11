Integrantes del Sindicato de Pescadores Artesanales de diferentes puntos de la capital marchan este viernes 11 de noviembre hacia la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para exigir el pago de la indemnización por el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, tras un incidente de descarga de combustible en la refinería La Pampilla, el pasado 15 de enero.

De acuerdo a América Noticias, los manifestantes se reunieron a en la plaza 2 de mayo y emprendieron su marcha hacia Palacio de Gobierno antes de las 7 a.m. Son ocho puntos los que están demandando. Además, están evaluando dirigirse al Congreso de la República para hacer oír sus reclamos.

“Vamos rumbo a la PCM, hemos presentado un pliego de exigencias solicitando que el Gobierno se responsabilice y se ponga del lado de los pescadores ante el abuso que pretende cometer la empresa Repsol en contra de los pescadores”, indicó Mario Carranza.

Pescadores marchan exigiendo indemnización





Explicó que, debido a que no se ha vuelto a prorrogar el estado de emergencia ambiental, la empresa Repsol dejó de abonar los adelantos de compensación a los pescadores. “Hace un mes que no nos cancela poniendo así en riesgo su alimentación, educación y la subsistencia de más de 2.500 familias. De manera unilateral ha tomado esta decisión y pretende sorprender a los pescadores señalando que el mar se habría recuperado, cuando esto no es así porque de acuerdo a los reportes de la OEFA continúa contaminado”.

Asimismo, Carranza señaló que entre su pliego de reclamos está que las playas que tienen presencia de hidrocarburos sean cerradas al público y a la pesca porque pone en riesgo la salud pública.

“Aquí lo que se trata es un tema de salud pública. Si la OEFA dice que en ciertas playas hay presencia de hidrocarburo cómo es posible que estén abiertas, que la gente pueda ir ahí, que se pueda capturar especies. Eso podría generar un grave riesgo para la salud pública. Toda playa que esté contaminada debe ser cerrada”, puntualizó.