En los almacenes del Ejército del Perú se encontraron fusiles que han sido canibalizados y las autoridades militares recién denunciaron el hecho ante la justicia tres años después , esto en el contexto de las denuncias de una venta de armas de propiedad de las Fuerzas Armadas hacia organizaciones criminales nacionales y extranjeras.

MIRA AQUÍ: Conoce los pasos para identificar un adecuado calzado escolar

Un reportaje de Cuarto Poder mostró que 111 fusiles Galil 5,56 fueron manipulados y se les extrajeron sus partes originales, como el cajón de mecanismos, y las reemplazaron por componentes denominadas ‘hechizas’.

Todo se descubrió cuando, el 11 de enero de 2021, el entonces comandante EP Zanoni Durand ingresa como nuevo jefe del Batallón de Material de Guerra 512. Él sustituye en el puesto al comandante EP Ricardo Jaramillo, quien -durante la transferencia del cargo- entrega la documentación de las armas sin señalar ninguna novedad.

LEE AQUÍ: UNMSM aumenta las vacantes en su próximo examen de admisión y anuncia cuatro nuevas carreras

Sin embargo, Durand detecta que los 111 fusiles habían sido desmembrados y reemplazadas sus piezas originales por maquetas. Ante ello, notifica del hallazgo a su superior, el general de Brigada Mario Chávez Cresta, el hermano del actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

De acuerdo con “Cuarto Poder”, Durand intenta que Inspectoría del Ejército haga una investigación y tome medidas, pero el general EP Mario Chávez le exige a su subordinado le entregue un informe detallado.

TE PUEDE INTERESAR: Ministerio de Salud emite alerta epidemiológica por riesgo de golpe de calor

Tras ello, Chávez Cresta ordena sancionar al comandante Jaramillo con 8 días de arresto simple porque no informó sobre este grave hecho, pero el denunciado apeló y se le redujo la sanción.

Lo que llama la atención es que, de acuerdo con un documento, el 5 de noviembre de 2021, unos once meses después del hallazgo de las armas canibalizadas, el general EP Mario Chávez solicita que se cumpla con dar de baja al armamento mediante el método de destrucción, sin tomar en cuenta que estaba eliminando la evidencia de la denuncia.

El comandante Durand, quien hizo la denuncia, no estuvo de acuerdo con esa decisión. A través de un informe, él advierte que no es recomendable realizar los trámites de baja. El general EP Víctor Huertas, Subinspector del Ejército, indicó en el reportaje que esa medida no se concretó.

A inicios del año 2022 se nombra al general EP Aldo Cornejo como nuevo jefe de Material de Guerra del Ejército y él ordena que Inspectoría efectúe un nuevo inventario detallado del material que existía en el batallón 512. Los resultados confirman el hallazgo del comandante Durand.

TE PUEDE INTERESAR: Enfrentamiento entre presuntos barristas deja un policía herido en Chaclacayo

Recién tres años después, el 17 de enero de 2024, la Procuraduría del Ejército denuncia ante el Fuero Militar la canibalización de los 111 fusiles Galil, pero incluye en la denuncia al oficial Zanoni Durand, quien se percató y notificó del hecho a sus superiores. Incluso, el denunciante fue pasado al retiro en el 2023 por renovación, mientras que Ricardo Jaramillo sigue trabajando en el Ejército.