La empresa Triple AAA SAC, con más de 20 años en el mercado y dedicada a brindar el servicio de grúas que levantan carros mal estacionados, denunció presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de San Isidro, según reveló “Punto final”.

Según el dominical, la compañía acusó a Enrique Cisneros Solís, un funcionario de dicha comuna, de haberle solicitado una coima del porcentaje total de las facturas emitidas por el servicio brindado.

Como no accedieron a entregar el soborno, la empresa no ha podido cobrar por la prestación dada y la deuda asciende ya a medio millón de soles. Por ello, decidió cerrar su depósito de vehículos, dejando varios autos retenidos en su interior.

Al respecto, Zarela Gonzales, representante de Triple AAA SAC, indicó que ninguna de las municipalidades con las que trabajaron le había solicitado una coima y acusó al de San Isidro de no querer conciliar para solucionar el caso.

“No están secuestrados, simplemente la municipalidad no nos hace llegar una carta de conciliación, porque no quisimos acceder al apetito económico de este corrupto, delincuente Enrique Cisneros. No quisimos acceder a la coima y debido a eso es que nos aplican unas penalidades injustamente solo porque no quisimos soltarle dinero”, manifestó.

Asimismo, la empresa Triple AAA SAC también asegura que en represalia por no haber aceptado las coimas de Enrique Cisneros, la municipalidad empezó a aplicarle penalidades injustificadas.

Según Luis Jiménez, gerente municipal de San Isidro, dijo que la comuna está dispuesta a conciliar y que el funcionario denunciado ya viene afrontando un proceso disciplinario, a fin de determinar su responsabilidad.

“Cisneros ha sido puesto a disposición de la Gerencia de Gestión de Personas, que ha derivado el tema a la Secretaría Técnica y actualmente se encuentra afrontando un proceso disciplinario que determinará su responsabilidad”, aseveró.