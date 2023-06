En medio de los cuestionamientos por el avance del dengue en el país con cifras de contagios que alcanzan los 130.826 casos de contagios y 201 muertes confirmadas según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), la Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, fue invitada al Congreso para responder ante los cuestionamientos sobre su gestión en una presentación que terminó con su carta de renuncia.

La noche del miércoles, el Pleno aprobó la moción de interpelación contra la titular del ministerio. A diferencia de otros casos, no se fijó la fecha para la sesión interpelatoria. Asimismo, la Junta de Portavoces coordinó que el jueves 15 de junio a las 8:30 pm se presente ante el pleno la ministra para informar sobre la situación del dengue.

El Congreso invitó a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez (Foto: César Bueno).

“Me presento ante la Nación para honrar el juramento de lealtad con el que vengo desempeñando el cargo. Puedo decirles con satisfacción que actualmente hay 49 laboratorios que realizan el diagnóstico del dengue. Dentro de ellos, se han fortalecido 11″, dijo.

Durante su discurso, si bien asumió que faltó mucho durante su gestión, dijo que hizo lo posible por desplegar los recursos necesarios. “Esto no solo pasa en nuestro país. El dengue es un problema cíclico y global. Si no se hace un plan intersectorial con los países vecinos, el desarrollo no será sostenible”, mencionó.

Gutiérrez resaltó que la automedicación también ocasionó el incremento de fallecidos. Además, comentó que ahora se estaba tratando de trabajar con mayor presupuesto y capacidades para hacer fumigaciones masivas a nivel nacional.

“Solo me han dado horas para preparar la presentación. La preparación que te da el haber estado en contacto con el pueblo es lo más valioso para quienes ejercemos una carrera para salvar vidas”, indicó.

Finalmente, pidió disculpas por haber dicho que “íbamos a acabar con la epidemia del dengue en 15 días, fue culpa de mi autoexigencia (...). Hay que hacer cambios estructurales para solucionar esta problemática”.

Reconoció que debió acelerar más su trabajo, pero “donde vaya a estar siempre lucharé por mi patria”. Al culminar, anunció ante el Pleno del Congreso que presentó su carta de renuncia. La presidenta de la república, Dina Boluarte, aceptó dicha decisión.