A raíz del confinamiento prolongado debido al coronavirus (COVID-19), surge la inquietud de los padres de familia respecto a si esta situación les está afectando a sus hijos y de qué manera pueden intervenir para que, de ser el caso, esto no los perjudique en su salud mental.

El psicólogo y catedrático Orlando Balarezo señala que lo importante en esta coyuntura es que los padres se preocupen por darles un clima familiar saludable a sus hijos. Es decir, que los miembros de la familia tengan una actitud positiva, se traten con amabilidad, empatía, practiquen juegos, entre otras cosas.

“Es como el clima laboral, si el jefe es autoritario, los trabajadores perciben un clima laboral poco gratificante, amenazante. No podrán desarrollarse de buena manera”, explicó.

-¿Son recomendables los paseos cortos al aire libre?-

En España, país que también acata una cuarentena por el coronavirus, se ha implementado una medida que permite que los niños realicen paseos cortos fuera de casa acompañados de sus padres. Precisamente ayer el presidente de la República Martín Vizcarra anunció que también se está evaluando una medida similar en Perú para permitir que los niños salgan una vez al día a la calle para tomar aire fresco.

Sobre el tema, Balarezo opinó que una disposición de este tipo sería ideal para los niños; sin embargo, subrayó que dada nuestra idiosincrasia, un sector de la población podría aprovechar para salir a la calle y de esta manera, los contagios por COVID-19 se podrían incrementar.

“Sería ideal los paseos cortos por el desarrollo físico y emocional de los chicos, pero en estas circunstancias, en donde la sociedad no está siendo disciplinada con la cuarentena, sería abrir una ventana para que las personas abusen de esta norma”, opinó.

La psiquiatra especializada en niños y adolescentes Cecilia Tirado coincide, es decir, para que los niños estén bien, los padres deben estar bien. Por ello es importante que los padres sepan manejar sus emociones.

“El adulto tiene la función de regular emocionalmente a los niños que están bajo su cuidado. Pero si tienes al que debería regular, desregulado, el niño, por consiguiente, va a ser difícil que se regule solo”, explicó.

Sostuvo que en estas circunstancias los padres tienen altos niveles de estrés, “por el trabajo, por temor a enfermarnos, porque estamos solos”, etc., por lo que frente a las demandas de los niños, “emocionalmente no vamos a estar estables ni disponibles para atenderlos”.

En ese sentido, recomendó que los padres deben saber manejar sus emociones y si es que se ven superados, pedir la ayuda de un tercero, como sus parejas, padres u otros familiares. “Desde el momento en que hablo de mis problemas emocionales, ya me estoy aliviando un poco la ansiedad, porque siento que alguien me está escuchando, me siento acompañada”, indicó.

Sobre los paseos fuera de la casa para los niños, Tirado no lo considera “necesario". A los chicos lo que les está causando inestabilidad no es el no salir, necesariamente. "Porque los niños van a obtener seguridad emocional si su sistema de cuidado, que es el padre, le da esa seguridad emocional, esa tranquilidad”, comentó.

“Te pongo un ejemplo. Tengo muchos pacientes, muchos chicos a los que los han llevado a Disney por su cumpleaños, a París, porque tengo pacientes de todos los estratos. Pero justo faltando 5 días antes de su retorno a Perú, en un viaje de un mes, se ponen mal. Los papás me preguntaban: ¿pero por qué, doctora? si hemos estado en los mejores lugares. Y es porque los papás ya estaban empezando a pelear, o porque el niño decía: al llegar a Lima, vamos a volver a la rutina, mi mamá va estar todo el día en el trabajo, mi papá va a estar en la computadora o el televisor y yo en mi mundo”. Esta situación, según la siquiatra, es lo que acaba por hacer daño a los niños", contó.

Recomendó también que los miembros de la familia se mantengan activos, respeten los horarios de las comidas, de dormir, hacer ejercicios, leer libros y si es que antes no se permitían tomar una siesta por el trabajo, ahora pueden hacerlo. Además, señaló que a pesar de que toda familia ahora se encuentre en casa, se debe procurar un momento para estar a solas. De esta manera, enfatizó, los padres de familia se sentirán bien y ello beneficiará a los niños en casa.

Para la psiquiatra y profesora universitaria Lennia Matos, sería ideal que los niños tuvieran un momento para salir a la calle, similar a lo que sucede en España, pero también señaló que “el problema es que en el Perú no hemos logrado internalizar las pautas y recomendaciones que nos dan y, por eso, a pesar de las multas que se han impuesto, o de los policías llevándose detenidas a las personas, no se ha logrado que las personas sigan las pautas ni recomendaciones para el distanciamiento social”.

-Pautas adicionales para ayudar a los hijos-

A continuación, le compartimos unas pautas que se puede implementar en casa para hacer más llevadera esta situación para los niños. Las elaboró la psiquiatra Lennia Matos tomando como referencia los estudios de la psicóloga e investigadora estadounidense Wendy Grolnick.

Elaborar un horario, sobre todo de lunes a viernes, para levantarse, comer, trabajar en actividades del colegio, espacios de ocio, entre otros. Resulta mejor si coloca este horario en un lugar visible para todos, y si el niño participa en elaborarlo ya que lo aceptará de mejor manera y podría cumplirlo con mayor facilidad.

Incluya algún día donde los niños elijan alguna actividad divertida que puedan hacer todos (o todos los que puedan en casa). Esto puede ser un juego de mesa, cartas, charada (actuada o usando los celulares), entre otros.

Pregúntele al niño cómo se sintió al final del día, y vea si resulta importante incorporar cambios en el horario o rutina.

Permita que el niño haga sugerencias sobre qué le gustaría incluir o cambiar (del horario o rutina), y negocie con él para tomar decisiones juntos y así se adecúe mejor a la situación.

Empatizar con el niño sobre el hecho de no poder jugar con sus amigos o no poder salir.

Ayude al niño a estar en contacto con sus amigos a través de llamadas telefónicas, chats, video llamadas u otros medios para mantener los vínculos.

Permita que el niño pueda elegir algunas cosas. Por ejemplo, si hay que hacer la tarea (y eso no es negociable) permítale elegir a qué hora la hace. O si le piden ayuda con los quehaceres de la casa, permítale elegir con qué le gustaría ayudar.

Brinde explicaciones de las reglas que se seguirán en casa para que el niño pueda internalizarlas (hacerlas propias) y muestre una mejor disposición para hacerlas.

Responda las preguntas que el niño pueda tener sobre el coronavirus, de acuerdo con la edad que tenga.

