La obra se encuentra a un 56,6% de avance y estaría lista en el primer semestre del 2022. La construcción del paso a desnivel en el óvalo Monitor Huascar en Santiago de Surco beneficiaría a más de 50 mil vecinos de La Molina, Surco y usuarios de Ate, San Borja y San Luis, menciona la Municipalidad de Lima (MML).

La obra consta de un paso a desnivel que pasará encima del óvalo Monitor para que los vehículos que van por todo Javier Prado eviten entrar al óvalo. Sin embargo, especialistas dudan del impacto positivo de esta obra.

Cifras en duda

Según cifras de la MML, el desnivel del óvalo Monitor permitirá reducir el 85% de carga vehicular en la zona y reduciría 30 minutos de viaje a los usuarios. “Pongo en duda esa cifra. ¿A dónde van a ir todos esos carros, cómo se reduce este número? Sobre el tiempo, también lo pongo en duda. Si la obra fuera todo Javier Prado sería distinto, pero solo son dos kilómetros”, indicó el especialista David Fairlie, Ingeniero de Tránsito.

Actualmente la construcción genera un embudo entre Javier Prado y la entrada al óvalo Monitor que intensifica el tráfico en la zona. (Foto: Jorge Cerdan)

En esa misma línea, Andrés Sotil, Ingeniero Civil especialista en tránsito, dijo que esta obra puede aliviar el tráfico en el mismo óvalo Monitor, pero lo pasará a otros lados como Las Palmeras, Los Frutales, el trébol y otras salidas del óvalo Monitor. Indicó que los 30 minutos que ahorrarías, según la MML, simplemente pasarán a otro lado.

El mayor problema de esta obra es un problema generalizado en la ciudad, explicó. “Siguen pensando en mover vehículos, cuando deberían pensar en hacer el metro y pensar en transporte publico. Han gastado plata para mover autos, no para mover gente”, sostuvo. “Es lo mismo que el by pass de 28 de julio”, agregó.

La obra donde comienza el pase a desnivel de Javier Prado visto desde la esquina de Manuel Olguín con Javier Prado con dron. (Foto: Jorge Cerdan)

Vida útil de la obra

Según el artículo 203.05 del Manual de diseño geométrico (DG-2018) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) todas las obras deben tener un estudio de las proyecciones de tránsito que va a tener esa misma zona a futuro, 20 años generalmente. Es decir, si la obra se inaugura en 2022, esta construcción debería tener estudios hasta el 2042. Para saber qué tiempo de utilidad va a tener la vía y cuando se tendría que volver a hacer arreglos.

Sin embargo, el ingeniero Fairlie Sostuvo: “En los estudios que he visto no se habla de eso [del estudio de proyecciones de tránsito]. Solo han calculado los volúmenes existentes, pero eso no sirve de nada porque cuando la obra se inaugura esas ya son cifras del pasado. En otras palabras, ¿cuántos años de garantía de buen funcionamiento tendrá la obra?”.

El paso a desnivel tendrá dos carriles en ambos sentidos, pero los especialistas aseguran que esto no aguantaría la cantidad de vehículos que pasan por ahí. (Foto: Jorge Cerdan)

“El viaducto tiene una capacidad de reserva para los próximos 20 años, que permitirá en su conjunto el manejo de entre 100.000 y 150.000 vehículos diarios en todas las direcciones”, indicó a El Comercio la MML. Sin embargo, Fairlie dijo: ”En los documentos que yo revisé no indican la tasa de crecimiento, ni el año horizonte, ni los volumenes vehuiculares para ese año horizonte. Por lo tanto, no hay sustento para decir que en 20 años el viaducto aun estaría operando a un nivel aceptable”.

Peatones como víctimas

Por otro lado, especialistas aseguran que esta obra perjudica al peatón y su seguridad. Cyntia Yamamoto, activista peatonal y representante de Peruanos de a pie, explicó que esta zona tiene una gran concurrencia de personas que caminan ya que está la Universidad de Lima, el Centro Empresarial, variedad de restaurantes, entre otros.

El puente peatonal que conecta los dos sentidos de la Javier Prado a la altura de la Universidad de Lima pasa por encima de la obra. (Foto Jorge Cerdan)

“Para las personas que caminan la obra es un obstáculo más a los que ya existían antes de la obra. El tráfico hace imposible caminar, la vía rápida genera accidentes, las veredas son angostas. Tienes que tener carro sí o sí, esto es muy excluyente. Si antes era hostil, ahora va a ser más para el peatón”, indicó.

