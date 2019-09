'Pico y placa': el 56% de limeños informados aprueba la implementación del plan

El plan ‘pico y placa’ orientado a autos particulares cumplirá este domingo dos meses de aplicación. En este tiempo la Municipalidad de Lima (MML) registró, a través del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), más de 54 mil papeletas y, a decir de la entidad, ha logrado reducir el tráfico. Pero ¿cómo ven los limeños la aplicación de este plan?

La reciente encuesta de El Comercio-Ipsos, aplicada entre el 11 y 13 de setiembre, señala que el 81% de limeños ha escuchado hablar de la medida de ordenamiento vehicular. De este grupo, el 56% aprueba la implementación del plan. Sin embargo, la aprobación de la medida de ordenamiento alcanza distintas cifras según el nivel socioeconómico. Su pico más alto lo logra en el nivel B, con 64% de aprobación, y el más bajo, 21%, en el nivel E.



El expresidente de Pro Transporte Gustavo Guerra García opina que la aprobación al plan es alta, pues beneficia a la mayoría. “Las avenidas en donde se ha implementado son utilizadas por más personas que las vías alternas que se sobrecargan. Las ganancias de tiempo, por tanto, benefician a más personas que las que se perjudican. El ‘pico y placa’ de Lima, además, por ser una intervención ‘quirúrgica’ no generará el efecto de inducir a la compra de un segundo vehículo”, indica.



El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, considera que el respaldo de la población es una muestra más de que el plan está dando resultados. “El plan continuará, es una de varias medidas que se irán implementando”, manifestó a este Diario.



No obstante, Guerra García señaló que el relativo éxito no debe implicar que se dejen de ejecutar otras medidas para resolver la congestión. “Las principales son la inversión en semaforización en las principales 3.000 intersecciones, la implementación de la reforma del transporte urbano y la racionalización del taxi”, dijo.

— Camiones —

La restricción a la circulación de vehículos particulares, según su número de placa, no fue la única medida que la MML implementó con la intención de ordenar la ciudad. El 10 de setiembre entró en vigencia el ‘pico y placa’ para camiones que circulan por un tramo de la Panamericana Sur.



Ante ello, el 83% de encuestados considera que solo deberían circular en la noche y madrugada, y el 15% que podrían transitar todo el día.

El burgomaestre de Lima señala que esa es una opinión que deberá considerarse, pero hay que encontrar un equilibrio que no perjudique la economía. “El plan para los vehículos de carga está en piloto y tenemos que mantenerlo para beneficio de la ciudad. Vamos a ir ajustándolo y para eso nuestros técnicos se vienen reuniendo y conversando [con los involucrados]”, acotó.

El director ejecutivo de Investigación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Carlos Posada, sostuvo que la restricción a los vehículos pesados es una equivocación, pues “al ser vehículos que no paran en la ruta, no son los responsables del tráfico en la ciudad”.

“El servicio de carga se realiza las 24 horas del día, porque se conecta con los barcos y aviones y estos no van a esperar hasta que se levante el ‘pico y placa’. Rubros como el de la construcción, que solo tienen movimiento en horario diurno, se verán seriamente afectados. Los sobrecostos terminarán afectando la economía nacional”, precisó.

Posada recomendó trabajar en la implementación de corredores logísticos, una semaforización centralizada y mayor fiscalización a las normas de tránsito, que ya establecen carriles exclusivos.