‘Pico y placa’ cumple un mes: las multas a infractores ya suman 26 mil

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que hasta el último martes ha impuesto un total de 26.000 multas como parte del plan de restricción vehicular ‘pico y placa’, que hoy cumple un mes de ejecución. La fotopapeleta asciende a S/336 aunque el monto que se cancela se puede reducir.



Las multas fueron filtradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de un total de 139.118 fotos tomadas por agentes de la Policía Nacional en los cuatro corredores viales en los que se aplica la restricción: Vía Expresa del Paseo de la República, la ruta del corredor azul, la Av. Javier Prado (desde el trébol hasta el cruce de La Marina-Faucett) y las Panamericanas Norte y Sur (desde el óvalo Naranjal hasta la Av. Alipio Ponce).

“[‘Pico y placa’] tiene un 53% de aprobación y va a crecer mucho más”, comentó ayer el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

El burgomaestre aseguró que gracias a la restricción vehicular, la velocidad de los buses de los corredores viales se incrementó en 20%. Esta medición se logró gracias a los dispositivos de geolocalización de los buses. Los resultados fueron comparados con los obtenidos los días en que no se aplica el plan.

De acuerdo a ‘pico y placa’, los vehículos particulares cuyo último número de matrícula termina en par no pueden circular los lunes y miércoles; los que acaban en impar no pueden hacerlo los martes y jueves. Desde ayer se aplica en nuevo horario: de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

También desde ayer la restricción es para vehículos particulares de categoría M2 (microbús o miniván), muy usados para colectivos informales. Estos se suman a los M1 y N1 (autos, camionetas, pick-up y furgones). Cabe precisar que La Molina quedó excluida del plan.

Cambios en el 'pico y placa'

—Camiones—

Muñoz anunció que está evaluando restringir la circulación de vehículos de carga pesada en las principales carreteras que atraviesan la ciudad. “Debemos tener alguna respuesta en ese sentido en los siguientes días, pero [la restricción sería] en las Panamericanas [Sur y Norte]”, dijo el alcalde.

Agregó que ayer se iban a reunir técnicos de la comuna y de la Policía Nacional para evaluar esta y otras medidas adicionales, entre ellas la prohibición del giro a la izquierda.

También indicó que se incrementará el número de semáforos inteligentes y que se concretará la construcción del ‘by-pass’ en el óvalo Monitor, a fin de mejorar el desplazamiento de los vecinos de La Molina.

El general PNP Jorge Lam, director de Tránsito de la Policía Nacional, aseguró que se debe evaluar el impacto social y económico de implementar una restricción para los vehículos de carga pesada. No obstante aseguró que estos vehículos representan un 30% del tráfico en algunos ejes viales, como las Panamericanas Norte y Sur.

El arquitecto y urbanista Aldo Facho Dede asegura que para aplicar esta nueva restricción se debe comprender que los viajes de carga pesada son parte de “una cadena productiva” de las ciudades. “Generar restricciones sobre avenidas que son la continuación de carreteras nacionales puede ser sumamente perjudicial para los transportistas, e incluso colisionar con el derecho constitucional al libre tránsito”, precisó.

El especialista puso como ejemplo a la ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde se implementó la Red de Tránsito Pesado, por la cual circulan obligatoriamente los camiones cuyo peso sea de 12 toneladas o más.

“Necesitamos pensar la movilidad de la metrópoli de forma integral, y comprender que las personas que circulan lo hacen por necesidad. Analicemos cuánto impacta el flujo de dichos vehículos versus combis, buses, colectivos y otros formatos de transporte”, dijo. 

Infractores pueden pagar solo S/57,12 debido a los descuentos (Anthony Niño de Guzmán)

— Los infractores pueden terminar sin un castigo —

1. La Policía Nacional es la encargada de registrar las infracciones

Las fotos pasan por filtros antes de que la multa sea impuesta

Descuentos en la multa, pese a ser una infracción grave

Advierten que malos conductores no son castigados

Jorge Lam, jefe de la Dirección de Tránsito de la PNP, precisó que hay 250 agentes asignados a los cuatro corredores viales con restricción. Ellos son los encargados de registrar a los infractores del plan vehicular ‘pico y placa’. Para ello, disponen de 55 cámaras fotográficas dispuestas a ambos lados de cada vía.



2. Antes de que las multas sean enviadas a los infractores deben pasar por un filtro del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Municipalidad de Lima. Allí se eliminan las placas repetidas, las excluidas de la restricción o las que no están completamente visibles. La multa por el incumplimiento de la norma es de S/336.



3. Los que paguen hasta el quinto día hábil (contado a partir del día siguiente hábil de notificada la papeleta) podrán acceder a un primer descuento del 83% (cancelan S/57,12). Del sexto al decimoquinto día hábil tras la notificación, el beneficio será del 67% (se pagan S/110,88). Después, el importe a pagar será del 100%.



4. El descuento en las papeletas no es el único beneficio que otorga el sistema vial en favor de los malos conductores. Amnistías, fraccionamientos de deudas, iniciativas legales para impugnar las multas ‘congelando’ la deuda y otros beneficios hacen que los infractores terminen sin un castigo ejemplar, aseguran especialistas.

Infractores pueden pagar solo S/57,12 debido a los descuentos.

- 50% más de tráfico se registró en la Av. Raúl Ferrero, en La Molina, cuando el ‘pico y placa’ se aplicaba en ese distrito, según el director de tránsito de la PNP, Jorge Lam.



- 25 zonas de interconexión, en los 4 ejes viales, han sido liberados del plan ‘pico y placa’ para mejorar la circulación vehicular.

Zonas de interconexión libres de fotopapeletas por 'pico y placa'