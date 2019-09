‘Pico y placa’ multa a 2.500 conductores en promedio al día

El plan ‘pico y placa’, que restringe la circulación de vehículos particulares según el número de matrícula, cumplió la semana pasada su primer mes con sanciones efectivas. La restricción se implementó el 22 de julio, pero solo desde el 5 de agosto se empezaron a colocar fotopapeletas a los choferes infractores.



Durante este tiempo, hasta el 5 de septiembre, la Municipalidad de Lima, a través del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), ha registrado en sus sistemas 47.337 fotopapeletas impuestas por la Policía Nacional del Perú en los cuatro ejes viales en los que se ha implementado la ordenanza.

Es decir, un promedio de 2.491 fotopapeletas por día, considerando que en un mes se aplicó en 19 días pues la restricción va de lunes a jueves, sin considerar los feriados o días no laborables.

Las multas corresponden a la infracción grave G10 por “incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido”, las cuales se multan con S/336. Los ejes viales son la Vía Expresa del Paseo de la República, la ruta Tacna -Garcilaso- Arequipa, la Av. Javier Prado (desde el trébol hasta el cruce de La Marina-Faucett) y las Panamericanas Norte y Sur (desde el óvalo Naranjal hasta la Av. Alipio Ponce).

El SAT detalló a El Comercio que del total de fotopapeletas impuestas un total de 13.988 ya se cancelaron. El monto recaudado por estas asciende a S/808.994.

Si bien la suma es bastante alta, solo representa el 13.7 % del total recaudado por el SAT por concepto de papeletas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito en un mes. El total equivale a S/ 5’872.596.

De acuerdo con información previa de la comuna limeña, los recursos recaudados por el SAT se destinan a la limpieza de las calles, seguridad, mantenimiento de las áreas públicas, así como inversión en obras y programas sociales que ejecuta la Municipalidad Metropolitana.

— Descuentos —

El plan consiste en que los vehículos cuyo último número de placa de rodaje termine en número par no pueden circular los lunes y miércoles; en tanto, los que terminan en impar no pueden hacerlo los martes y jueves. Los horarios de restricción son de 6:30 a 10 a.m. y de 5 a 9 p.m.

Si bien la multa es S/336, el monto que se cancela se puede reducir. Quienes pagan hasta el quinto día hábil (contado a partir del día siguiente hábil de notificada la papeleta) podrán acceder a un primer descuento del 83%. Es decir, el monto será S/57.12; mientras que los que pagan entre el sexto día hábil hasta el último día hábil previo a la notificación de la Resolución de Sanción, tienen un descuento de un 67 %. (S/110.88).

‘Pico y placa’ se aplica en cuatro ejes viales de Lima.

De acuerdo con el SAT, gran parte de los conductores sancionados que ya pagaron lo hicieron acogiéndose al 83% de descuento.

Vale precisar que la Policía Nacional es la encargada de registrar las infracciones. Las fotopapeletas pasan por filtros del SAT antes de que la multa sea notificada al conductor. Allí se eliminan las placas repetidas, las excluidas de la restricción o las que no están completamente visibles.

—Intervención integral —

Lino de La Barrera, ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y especialista en temas de transporte, considera que el alto número de fotopapeletas por ‘pico y placa’ responde a que se ha focalizado la presencia de agentes de Tránsito en los cuatro ejes viales donde se aplica la norma. Sin embargo, sin esta supervisión sería difícil que se mantenga el respeto por la restricción.



“Si no se trabaja con temas de fondo, se va a degradando el cumplimiento de la norma. Todo tiene que ver con la capacidad de fiscalización. En general, estamos en una ciudad donde se detecta solo entre el 10% y 20% de las infracciones que se cometen”, dijo a El Comercio.

La restricción vehicular por número de matricula busca reducir la congestión en los principales ejes viales de Lima. (Foto: César Campos)

En su opinión, el ‘pico y placa’ no ha disminuido el flujo vehicular, sino que lo ha distribuido a vías donde aún no hay un eficiente plan de circulación. “Se ha mejorado el tiempo de circulación por las vías restringidas, pero un error es que no se ha trabajado con el plan de las rutas alternas, donde se ha incrementado el tiempo de viaje”, señaló.



Por ello, considera que este tipo de restricciones tienen un carácter temporal y se requiere de una intervención integral. Esto tiene que ver con la implementación de un centro de control semafórico con semáforos sincronizados, trabajos en intersecciones clave y un sistema de control electrónico de velocidades, por ejemplo.