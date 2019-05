Punto por Punto: ¿qué plantea la ordenanza sobre micromovilidad en Miraflores?

La Municipalidad de Miraflores aprobó una ordenanza para regular y promover la convivencia en espacios públicos de este distrito. La norma, entre otras disposiciones, ha causado una polémica por sancionar con multas el mal uso de vehículos de micromovilidad, entiéndase, según la norma, a vehículos que sirven a las personas para trasladarse en tramos cortos dentro del distrito.

La Ordenanza N° 518, publicada ayer en el diario “El Peruano”, considera a estos vehículos a las bicicletas, incluidas las eléctricas, con sistema de pedaleo asistido o motor, vehículos a escala como juguetes, dispositivos eléctricos (silla de ruedas, carros de compras, andadores), de movilidad personal (patinetas eléctricas, monopatines eléctricos y monociclos eléctricos), vehículos autoequilibrados (segway, hoverboard, skaterboard, entre otros), triciclos, cuatriciclos, entre otros.

A raíz de la publicación de la norma, una serie de críticas han aparecido en redes sociales y por parte de especialistas. Mariana Alegre, de Lima Cómo Vamos, opinó que una “sobrerregulación” puede generar más cargas a grupos vulnerables como los peatones y personas con discapacidad. "Son como muchos temas que hay allí. Creo que la ordenanza parte de la idea de ordenar lo que pasa en el espacio público a partir de la aparición del scooter", indicó a El Comercio. ¿Qué es lo que plantea esta medida?

► Normas de comportamiento

Uno de los puntos debatibles sobre la medida está relacionada a las normas de comportamiento. Se indica que los peatones no deben circular “utilizando auriculares” para evitar accidentes, y que deben “evitar correr, saltar o circular molestando a las demás personas”. Aunque la norma no contempla multas en estos casos, muchas personas han criticado y hasta se ha generado burlas en redes sociales.

Aquí casual, incumpliendo la ley en Miraflores pic.twitter.com/0dXLNDAMkd — Juan Luis Dammert B. (@lokaldammert) 5 de mayo de 2019

Se trata del Título III de la norma en donde se habla de los Deberes y Obligaciones de los usuarios en el espacio público. Este apartado consta de seis artículos entre los que se señala normas de comportamiento, deberes de convivencia para peatones , personas que se trasladan en motocicletas y vehículos de micromovilidad.

Sobre el primer punto se menciona disposiciones para personas que transiten a pie, con discapacidad en silla de ruedas, andadores, carritos de compra, y en vehículos de niños como triciclos y cochecitos. Por ejemplo, se plantea "Evitar ocasionar daños o accidentes (...) al circular utilizando auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido, telefonía móvil", "Conducir a los niños por las aceras en no más de dos filas o hileras, con un guía adelante y otro atrás, preferentemente agarrados de la mano", o "Evitar correr, saltar o circular molestando a las demás personas".

A partir de esos puntos es que se difundió la idea sobre una posible sanción a peatones. “Es una interpretación alejada de la realidad porque no hay ninguna sanción para los peatones. Lo que se ha puesto en el artículo 22 es un conjunto de pautas para transitar, podríamos llamar un conjunto de recomendaciones”, indicó Carlos Ramírez, gerente de Desarrollo Urbano de la comuna de Miraflores.



► El Registro Municipal

En el artículo 18 de la referida norma, el municipio anuncia la creación de un Registro Municipal de Motocicletas y Vehículos de Micromovilidad. ¿En qué consiste? El municipio señala que este registro tendrá la finalidad de "velar por el bienestar y la seguridad de la población".

"Implementará un registro municipal obligatorio de motocicletas y vehículos de micromovilidad destinados al servicio de arrendamiento y/o de entrega de comida o productos (delivery) que permita su circulación en espacios públicos del distrito", señala la norma. Esto estará bajo la dirección de la Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial de la Municipalidad de Miraflores.

La norma también plantea que se adicionará un registro de micromovilidad de uso particular. Es así como se propone identificar a los conductores y propietarios de las motocicletas, bicicletas, scooters y otros vehículos de micromovilidad. Este es uno de los puntos que generó controversia. “Nos apena muchísimo. Lo que se señala es que el registro es obligatorio para las empresas que hacen delivery y que hace movilidad por alquiler. El registro para las personas no es obligatorio”, indicó Carlos Ramírez, gerente de Desarrollo Urbano de la comuna de Miraflores.



No habrá multas El gerente de Desarrollo Urbano de la comuna de Miraflores, Carlos Ramírez, dijo que la aplicación de la ordenanza entrará en una marcha blanca para informar a la población y también recibir críticas. La norma ya entró en vigencia, pero las multas recién comenzarán a aplicarse dentro de un mes, según una de las disposiciones complementarias.

“El objetivo de esta ordenanza no ha sido sancionar y prohibir. El sentido es educar; esa es la esencia de esta norma. [La multa] es la última medida”, comentó Ramírez.

► Las multas

Esta norma también plantea una serie de multas. Se trata del Título IV que plantea Infracciones y Sanciones. Llama la atención la responsabilidad sobre estas. "Los agentes económicos y conductores de los vehículos de micromovilidad son solidariamente responsables ante la Municipalidad por la infracción que se detecte por el uso de estos vehículos", señala el artículo 33 de la ordenanza.

.

La máxima infracción se sanciona con 1 Unidad Impositiva Tributaria de S/4.200 y el retiro del vehículo. Esta multa gira en torno a circular con vehículos de micromovilidad y motocicletas en áreas del espacio público no permitidas. En total son 14 infracciones.

Por otro lado, para las sanciones que se consideren de gradualidad leve y grave se impondrán papeletas educativas acompañadas de acciones de difusión y educación. Esto se aplicará solo hasta en una oportunidad, aplicándose posterior a ello.

Ante esta nueva polémica en Miraflores, el municipio ha señalado que se iniciará una marcha blanca por 90 días. “La ordenanza está vigente pero no se aplican multas. El objetivo de esta ordenanza no ha sido sancionar y prohibir. El sentido es educar, esa es la esencia de esta norma. (La multa) es la última medida. A nosotros nos queda claro que ese no es el camino”, indicó Ramírez. Por lo pronto no se aplicarán las multas hasta nuevo aviso. Se puede seguir circulando en Miraflores.