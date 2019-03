San Borja: las rutas y paraderos del servicio de transporte público gratuito

- / -

Los buses de la Ruta 1 circularán entre las 7 a.m. y 9 a.m. y entre las 8 p.m. y 11 p.m.; mientras que las unidades de la Ruta 2 lo harán entre las 7:30 a.m. y 9 a.m. y entre las 8 p.m. y 11 p.m. (Foto: Difusión)