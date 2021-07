Conforme a los criterios de Saber más

Fue una sorpresa. El Mensaje a la Nación del Presidente de la República Pedro Castillo trajo consigo un anuncio que pocos esperaban: ceder la Casa de Gobierno al ahora denominado Ministerio de las Culturas para hacer de este recinto histórico un museo. El revuelo que ha causado la propuesta llegó a su punto más álgido tras el post en Facebook de la exdirectora del Museo de Arte de Lima (Mali), Natalia Majluf, en el que consideraba la idea como “un proyecto desconectado de la realidad”. Recurrimos a tres especialistas que comparten aquí sus puntos de vista respecto al tema que ha reactivado la discusión sobre la situación de los museos en el Perú.

Pedro Pablo Alayza, presidente de la Asociación de Museos y director del Museo Pedro de Osma

Creo que la propuesta todavía es parte de un discurso y es muy difícil opinar sobre el tema. Un museo requiere de una serie de requerimientos técnicos. Todo es viable de acuerdo con lo que se defina como política y como inversión. Un museo de las características anunciadas requiere de una inversión muy importante y se acaba de gastar en el Muna 500 millones de soles y aún falta la museografía, que no sabemos cuánto irá a costar . El presupuesto de Cultura tendría que subir notablemente para hacer realidad el museo anunciado y no solo es eso sino que hay que tomar en cuenta su mantenimiento, el personal que va a requerir. Por el momento yo creo que solo se trata de una intención que de a pocos se irá decantando.

—Palacio de Gobierno es Patrimonio Cultural de la Nación, ¿es posible hacer los cambios que se requieren para convertirlo en museo?

Que sea patrimonio no es relevante en este sentido. El Palacio de la Exposición, la Quinta Libertadores son monumentos históricos que se han podido adecuar. No es incompatible. Palacio de Gobierno no se puede modificar mucho porque es un edificio y hacerlo sería una situación complicada, pero hay unos salones amplios que podrían servir como galería. Para eso no se requeriría tanta inversión, por ejemplo. Ahora la principal urgencia de los museos es que estos tengan presupuesto , falta mucho en ese sentido. Esta es una discusión que requiere de una reflexión antes de hacer las cosas. Sería diferente si Palacio, por ejemplo, se convierte en la sede del Ministerio de Cultura. Eso es diferente a que vaya a ser un museo o un centro cultural. La verdad que la propuesta es todavía un poco confusa.

—¿Es necesario otro museo en Lima?

Los museos siempre son necesarios, la cuestión es que el público asista. Lo que pasa en el sector de Cultura es que hay poca previsión y pocos estudios de necesidades, entonces se lanzan ideas y luego no van de la mano con un estudio de factibilidad. Evidentemente, como este museo estaría en la Plaza de Armas, que es el centro de la ciudad, va a tener público. Pero hay que tener claro qué es lo que se quiere hacer. Hay museos que están lejos y a veces el nivel de inversión no se justifica, como es el caso de Muna. Por otro lado, el tema de la interculturalidad sí es relevante. El país debe reflejar lo que es. Y el Perú es muy diverso, por eso hay que tratar de que todas las manifestaciones culturales estén presentes. Eso es valioso. Pero todo es todavía muy difuso. Una idea requiere primero de una reflexión para ejecutarlo. En este caso esperamos que sea bueno para todos.

Gabriela Germaná, historiadora del arte

A nivel simbólico esta propuesta me parece interesante porque la historia de Palacio está relacionada a una historia colonial y no me refiero solamente a que fue creado con la llegada de los españoles como la Casa de Pizarro o que fue un centro de poder durante esa época. Incluso después de la independencia sigue estando relacionado a los grupos de poder que siempre han sido los que, de alguna manera, han conducido la historia y las decisiones en el Perú. Entonces, hacer un museo ahí donde pudieran estar representadas la diversidad de saberes y culturas que conforman el Perú puede convertirse en un buen proyecto a nivel reivindicativo de los grupos que han sido marginados de la historia. Por otro lado, a nivel más práctico el anuncio me causa cierta preocupación porque en el Perú el tema de los museos es un tema serio y bastante complicado. Crear un museo requiere todo un presupuesto una infraestructura, un planeamiento.

—Precisamente algunos comentarios apuntan al tema de la viabilidad y en cuánto tiempo podría ser posible.

Si hay voluntad pública de destinar los fondos sí se podría hacer. Pero está también la cuestión de mantenerlo y hacer un buen proyecto. Por otro lado, esta decisión implica crear otro museo en Lima y creo que si la idea inicial pasa por una reivindicación de otras poblaciones y saberes hay que romper con la historia centralista donde todo está narrado desde Lima. En esto momento no sé sabe bien qué se hará, pero pienso en si no sería bueno también reactivar y elegir una serie de museos representativos en otras ciudades del Perú y relanzarlos como parte de un reconocimiento a las diversas identidades y poblaciones.

—¿Cuál consideras que es la urgencia en materia de museos?

Creo que primero hay que saber cuál es la verdadera situación de los museos en el Perú. A partir de ello se puede empezar a pensar cómo mejorar y repotenciar también los museos ya existentes y habría que detectar si en alguna región falta algún museo representativo del lugar y pensar en hacer uno nuevo. A partir de esto se podrían tomar decisiones. Es necesario un análisis de la situación, que creo ya se ha intentado hacer. ¿Cuántos museos hay por región? ¿Son representativos e impactan realmente a la comunidad?

—¿El Museo de la Cultura que ya existe no podría cumplir con la función de representar a la diversidad cultural?

Yo trabajé allí tres años y estuve a cargo de las colecciones y es un museo para el cual el Estado ha destinado un poquísimo presupuesto y quienes hemos estado ahí sabemos de su importancia. Tiene colecciones de arte popular que no hay en otros lugares, ha sido uno de los pocos edificios creados para ser museo. Antes casi todos eran reinstalaciones o adecuación de otros edificios anteriores como el Museo de la Nación. El Museo de la Cultura tiene un problema por el lugar en que está ubicado (en la avenida Alfonso Ugarte), se dice que no está dentro de un circuito cultural, que es una zona peligrosa, que está alejado de otros. Pero creo que se podría hacer un esfuerzo importante por relanzarlo. Es un museo con colecciones representativas de la diversidad cultural y social, el único dedicado a esto , pero necesita una fuerte inversión.

Javier Vásquez Llanos, especialista en museología y director de la consultora Gestionando Patrimonio

Esta noticia ha sorprendido, pero no me parece mal porque Palacio de Gobierno tiene varias cosas a favor para ser un museo. Por un lado, es un sitio que es Patrimonio Nacional y ya tenía una parte expositiva que estaba abierta al público hasta antes de la pandemia . Había un pequeño circuito de recorrido que exhibía piezas de la colección que también hace poco fueron declaradas Patrimonio Cultural del Perú. Inclusive, en la época de Alan García se han utilizado ambientes de Palacio para hacer exposiciones. Hace un tiempo estuvo el ídolo de Pachacámac y las piezas de la Universidad de Yale que volvieron al país. Hay antecedentes, y es totalmente válido que sea utilizado como museo. Que un sitio patrimonial sea convertido en museo no es nada extraño es algo totalmente válido.

—¿Qué se necesitaría entonces?

Para la adecuación de un inmueble debe haber un estudio porque un museo requiere de varias áreas técnicas. No solo el área expositiva sino el de depósitos y la administrativa, principalmente. Se sabe que en Palacio es muy complicado el tema de tener internet y hasta el de corriente eléctrica. Estas cuestiones deben ser rehabilitadas. Esta adecuación debe hacerse respetando la arquitectura patrimonial y evitando que sea una amenaza para la conservación del edificio.

—Además del presupuesto ¿Qué otro problema tienen los museos en general?

Hay una problemática que no podemos ocultar que es el tema de la falta de espacios. Tenemos una deuda con las colecciones peruanas. Así que el hecho de que haya un museo más en la capital no es negativo. A lo que tiene que apuntar a partir de ahora el llamado Ministerio de las Culturas es a una política de reforzamiento del Sistema Nacional de Museos que justamente lo que haga sea fortalecer la descentralización y las capacidades de los profesionales y del almacenamiento de las colecciones. Necesitamos más museos pero no solo en Lima. Estos deben ser vistos como espacios de memoria y como lugares donde el patrimonio cultural pueda estar al alcance de la ciudadanía y sirvan como difusión de nuestras costumbres. Ojo que crear un museo de la nada como se ha hecho en Lurín, con el Muna, es mucho más costoso que adecuar una infraestructura ya existente. Y no resuelve el hacinamiento de las colecciones de los museos.

—Entonces, ¿Qué debería exhibirse en el futuro museo de Palacio de Gobierno?

En el Perú tenemos bastante patrimonio material no solo en los museos que ya existen sino que está llegando constantemente al Ministerio de Cultura procedente de diversas investigaciones arqueológicas. Ese material muchas veces termina almacenándose en museos municipales o regionales en condiciones que no son las adecuadas. Qué se exhibe en cada espacio le corresponde decidirlo ahora al Ministerio de las Culturas. Pero tenemos tal cantidad de patrimonio, de historias por contar que necesitamos muchos más espacios descentralizados para lograrlo. Un museo siempre es una buena noticia.

