BTS, Proof of inspiration 4 de Jungkook: ¿Qué canciones incluyó para el álbum?

Continuando con los vídeos teaser “Proof of Inspiration” para promocionar el nuevo álbum de BTS que está próximo a estrenarse (10 de junio), ahora fue el turno de Jungkook, el idol de Bangtan explicó en un reciente video, cuáles fueron las canciones que escogió para Proof y qué tienen que ver con él.

V, Jin y Jimin emocionaron a ARMY con sus respectivos “Proof of inspiration” y el ‘golden maknae’ no quedó atrás. Este jueves 19 de mayo, Big Hit Music lanzó el nuevo video dónde Jungkook reveló la serie de canciones que incluró en el álbum antología “Proof”.

Como se recuerda, según el cronograma que lanzó BTS, del 16 al 22 de mayo, cada integrante protagonizará un clip de esta serie, en el cual compartirán qué canciones escogieron para que sean incluidas en el álbum compilatorio y a qué se debió su decisión.

“Proof of inspiration 4” de Jungkook

Ahora se ha revelado que las selecciones de Jungkook para ‘Proof’ son su canción en solitario ‘Euphoria’, así como la canción de la vocal line, ‘Dimple’.

El idol confesó que le gusta más cuando canta con sus compañeros y se conecta con ARMY sin importar cuál sea la canción. “Eso es lo que he estado soñando. Incluso ahora, me encanta cuando canto, bailo y estoy increíblemente feliz cuando escucho el ruido de la audiencia cuando actúo. Siempre estoy feliz cuando estoy en el escenario. Me alegro de que haya gente que se ponga feliz al verme en el escenario. Todos los días estoy agradecido y disfruto de mí”, detalla.

Asimismo, la superestrella de k-pop reitera la dicha que le produce hacer música y tener a ARMY. “Mientras veo a ARMY y sus sonrisas mientras me miran, esas son mis pruebas”.

¿Cuándo se estrena Proof de BTS?

La agrupación anunció que el lanzamiento de “Proof” será este viernes 10 de junio a la 1 p.m. (hora KST), lo que se traduce a las 11 p.m. del jueves 9 de junio en Perú.

A continuación, los horarios en otros países de la región y el mundo.

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11 p.m. del 9 de junio

11 p.m. del 9 de junio Costa Rica y Guatemala: 10 p.m. del 9 de junio

10 p.m. del 9 de junio Chile, Venezuela y Bolivia: 12 a.m. del 10 de junio

12 a.m. del 10 de junio Argentina y Brasil: 1 a.m. del 10 de junio

1 a.m. del 10 de junio España: 6 a.m. del 10 de junio

Cabe resaltar que la preventa del álbum de Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Suga, RM y V empezó el pasado 4 de mayo, a través de Weverse Shop.