Bangtan Soyeondan (BTS), es una de las boyband de k-pop más populares de los últimos años. Desde su debut, la agrupación surcoreana cuenta con varios álbumes que se han convertido en un gran éxito, vendiendo millones de copias a sus seguidores.

Con sus 9 años de carrera artística, debutando un 12 de junio del 2013, Jin, RM, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook han liberado múltiples álbumes que ha conquistado a miles de fans en el mundo. ¿Cuántos discos tiene hasta la fecha?

No es un secreto que cada vez que BTS anuncia un nuevo álbum, sus seguidores se emocionan y se sienten ansiosos por escuchar nueva música de su banda favorita. A poco de lanzar su nuevo álbum “Proof”, a continuación te traemos un recuento de los discos que acumula la banda de k-pop hasta el momento.

¿Cuántos discos tiene BTS hasta la fecha? AQUÍ la discografía completa

La boyband ha liberado en sus 9 año de carrera artística un total de 30 álbumes. Puedes verlos aquí:

SKOOL TRILOGY / DARK & WILD

Skeool trilogy tiene un total de 5 álbumes que la componen, estos son: 2 COOL 4 SKOOL (2013), O!RUL8,2 (2013), SKOOL LUV AFFAIR (2014), SKOOL LUV AFFAIR edición especial (2014) y DARK & WILD de agosto del 2014.

THE MOST BEAUTIFUL MOMENT IN LIFE

Tiene un total de 3 álbumes: The Most Beautiful Moment in Life Pt. 1 (2015), The Most Beautiful Moment in Life Pt.2 (2015), y The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (2016).

WINGS /YOU NEVER WALK ALONE

WINGS (2016) fue liberado como un álbum aparte, sin contar con una triología necesaria como las anteriores. Y su álbum repackage fue You Never Walk Alone (2017)

LOVE YOURSELF

Love yourself es una triología que va contando una historia sobre las etapas del amor. Cuenta con 3 álbumes: LOVE YOURSELF: Her (2017), LOVE YOURSELF: Tear (2018) y LOVE YOURSELF: Answer (2018).

MAP OF THE SOUL

Esta serie tiene un total de 2 álbumes, los cuales son MAP OF THE SOUL: PERSONA (2019) y MAP PF THE SOUL: 7 (2020).

Dentro de sus álbumes de estudio se encuentran además Wake up (2014), Youth (2016), Face Yourself (2018) y Be (2020).

En el caso de sus sencillos se encuentran: No More Dream (2014), Boy In Luv (2014), Danger (2014), For You (2015), I Need U (2015), Run (2016), Chi, Ase, Namida (2017), MIC Drop/DNA/Crystal Snow (2017), Fake Love/ Airplane Pt.2 (2018), Lights/Boy With Luv (2019) y Butter (2021).

PROOF DE BTS: CALENDARIO DEL NUEVO ÁLBUM DE BANGTAN

Proof, el noveno álbum de estudio que prepara BTS, comenzó su preventa el pasado 4 de mayo pero se lanzará al mercado oficialmente este 10 de junio del 2022. “Yet to come”, canción del primer tracklist y D-1, ha sido seleccionada como single de Proof. Te compartimos a continuación un número de fechas importantes en las que BTS lanzará nuevos avances o información del nuevo álbum:

9 de mayo: Tracklists confirmados

17 de mayo: La inspiración

28 de mayo: Fotos conceptuales de Proof

31 de mayo - 2 de junio: Fotos conceptuales (Door)

7 de junio: (solo se conoce la fecha pero no la naturaleza de lo que se revelará)

8 de junio: Teaser #1 del MV (video oficial) de “Yet to come”

9 de junio: Teaser #2 del MV (video oficial) de “Yet to come”

10 de junio: Lanzamiento del álbum “Proof” y del single “Yet to come”

13 de junio: (solo se conoce la fecha pero no la naturaleza de lo que se revelará)

