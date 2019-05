Cannes 2019: comparan filme peruano "Canción sin nombre" con "Roma"

El Festival de Cannes alberga a importantes artistas y representantes del cine del mundo con presencia más independiente, entre ellos a la directora peruana Melina León y a los actores Tommy Párraga y Pamela Mendoza por "Canción sin nombre"; filme que fue seleccionado en Quincena de Realizadores, sección independiente paralela al prestigioso evento.

Basada en la historia que le contó a León su padre, la cinta fue estrenada este jueves y ha sido comparada con la exitosa película mexicana de ‎Alfonso Cuarón, "Roma". Es la primera película peruana en nueve años seleccionada en Cannes, después de "Octubre", de Daniel y Diego Vega.



"Canción sin nombre", ópera prima de León, gira en torno a la historia de una mujer cuyo bebe es secuestrado al nacer en la época de Sendero Luminoso y el de un periodista que la ayuda a investigar el tráfico infantil con la esperanza de encontrarlo.

Al ser consultada sobre las comparaciones que se han dado en torno a su ópera prima y al filme mexicano, debido a que ambas son en blanco y negro y están centradas en personajes marginales, con protagonistas embarazadas; Melina León destacó el poco apoyo económico que tuvo su película.

"Hay una escena que se parece mucho, la del reconocimiento del novio (dentro de un grupo armado). Pero por ejemplo, el blanco y negro de Alfonso Cuarón es prístino, contrastado, y este es de plomo, lleno de matices. Y las circunstancias son completamente distintas, esta es una película hecha con mucho menos de un millón de dólares. Son dos mundos muy diferentes, yo me he tirado mil años y he hecho crowdfunding para obtener 30.000 dólares", indicó a la agencia AFP.

Por otro lado, Melina refirió la preocupación que le genera que haya pasado tanto tiempo para que Cannes vuelva a tener una película peruana.

"Es preocupante, aunque están pasando cosas muy interesantes. Estos días se está debatiendo la nueva ley de cine que nos permitirá contar con muchos más fondos. Ha sido un trabajo de años, de ir ganando pequeñas batallas, sin grandes discursos", sostuvo.

Desde Cannes, los protagonistas de "Canción sin nombre" comparten en sus redes sociales fotografías de la Quincena de Realizadores que va hasta el 25 de mayo de 2019, en la ciudad francesa.