El cineasta estadounidense David Lynch anunció que, a sus 78 años, se despide de la dirección de cine por complicaciones en su salud a causa del tabaco. Según explicó en entrevista para la revista británica Sight and Sound, el director reveló que le han diagnosticado enfisema pulmonar tras muchísimos años como fumador.

En la entrevista al medio británico, Lynch reconoció que su salud se ha visto comprometida por el tabaco. “Ahora estoy obligado a quedarme en casa, lo quiera o no. No puedo salir. Y solo puedo andar distancias cortas antes de quedarme sin oxígeno”, contó.

“Fumar era algo que me encantaba, pero al final me ha hecho daño. Era parte de mi vida de artista: el olor del tabaco, encenderlo, fumar y sentarme mirando tu trabajo o pensando en cosas: nada en este mundo es tan hermoso. Y ahora me está matando. Dejarlo es difícil”, añadió.

David Lynch también reveló que, si bien no puede dirigir desde un set, si le gustaría retomar la acción si existiera alguna manera de hacerlo de forma remota desde su casa. “Me gusta estar entre las cosas y sacar ideas de allí. Pero lo intentaría por remoto si surgiera la posibilidad”, aseguró.

David Lynch nació en Missoula (Montana) en 1946, debutó en las películas con Cabeza borradora (1977), convirtiéndose con los años en uno de los directores más reconocidos de la escena internacional.

Su último trabajo tras la cámara ha sido la tercera temporada de la serie “Twin Peaks “(2017), y en 2022 actuó en “Los Fabelman”, de Steven Spielberg, interpretando a John Ford.