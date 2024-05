Emanuel Soriano (Lima, 1989) ha dado vida a personajes tan diversos como el santo adolescente Domingo Savio y el hijo de Django en la pantalla grande, así como a un ‘cholo power’ y a un integrante del Grupo 5 en la televisión. En el teatro, interpretó al capitán del ejército Pantaleón Pantoja y actualmente encarna a un rey tirano y maquiavélico en Ricardo III. Es un actor de talento camaleónico, capaz de transformarse, liberarse y crear con gran maestría. En esta entrevista, recuerda sus proyectos más memorables y revela cómo una triste experiencia de bullying escolar ahora le sirve como inspiración para crear. También comparte cuál ha sido el rol más desafiante de su carrera y qué papel marcó su vida tras salir de una gran depresión en su juventud.

Soriano Talaverano descubrió su vocación por la actuación en su adolescencia, cuando su profesor del colegio le recomendó seguir esta carrera tras verlo actuar en la película “Domingo Savio”. Siguiendo este consejo se inscribió en el taller de Bruno Odar, continuó su formación con Alberto Ísola y, paralelamente, estudió Ciencias de la Comunicación.

“Empecé haciendo teatro con Bruno y Alberto, luego Eduardo Adrianzén me llamó para protagonizar ‘Crónica de una muerte anunciada’. Esa fue la primera obra que hice en el Teatro Británico. Previamente a ello, a los 17 años, estuve en la película de Chicho Durand, ‘El Premio’ (2009), con Melania Urbina y José Luis Ruiz. Para esa película hice casting dos veces. La primera no me eligieron, posiblemente por mis brackets. Seis meses después retomaron el proyecto y volvieron a hacer casting. Finalmente, quedé. Tanto este filme como ‘Crónica...’ son muy importantes para mi carrera porque me dieron visibilidad dentro de los productores directores y actores del medio”, señala.

Un año después de debutar en la pantalla grande con el filme de Chicho Durand, Emanuel llegó a la televisión como parte del elenco de actores de “Puro corazón” (2010), una miniserie sobre la vida del Grupo 5. “Interpreté a Jimmy Yaipén, uno de los hermanos de la agrupación que manejaba la parte logística. Él no cantaba, estaba detrás”, explica.

Emanuel Soriano tiene como principales maestros de actuación a Bruno Odar y Alberto Ísola. (Foto: Difusión)

Su historia de colaboraciones con la productora de Michelle Alexander continuó con “La reina de las carretillas”, “Mi amor el wachimán”, “Cholo Powers”, “Amor de madre”, “Mis tres Marías”, “Mi Esperanza”, “Colorina”, entre otras.

El peso de la fama

Afirma, además, que la actuación es un trabajo profundamente empático, ya que ponerse en el lugar de otro a menudo requiere explorar nuestras propias sombras y oscuridades. Entre sus momentos más oscuros al que muchas veces recurre para crear, recuerda uno particularmente difícil de su etapa escolar, cuando fue víctima de bullying por parte de sus compañeros.

“En el colegio recibí bullying por envidia, porque era actor. Me hackearon el correo, entre otras cosas, me convirtieron en un ser que nunca deseé ser. No entendía que pasaba, hasta que los enfrenté, hubo violencia y todo. Lo que sentí aquella vez, en el 2004, nunca antes lo había sentido. Las experiencias personales son finalmente las que te van a permitir representar otras vidas de manera más fidedigna”, aclara el actor.

Entre los personajes que despiertan mayor interés en Soriano se encuentran los antagónicos, como Montana de “Django: Sangre de mi sangre” o Pedro García de “Mi Esperanza”. Sin embargo comenta que uno en particular, que era noble y bueno, le trajo mayor satisfacción que ningún otro.

“Hay un personaje con autismo que llevo en mi corazón y al que abrazo profundamente. Lo interpreté en la obra ‘El curioso incidente del perro a medianoche’. Este papel llegó a mi vida a los 27 años, justo después de superar un momento fuerte de depresión por un rompimiento amoroso, y deseaba que acariciara almas y sensibilizara a la gente. Un día, alguien del público me envió un mensaje que decía: ‘Gracias por acariciar mi alma con tu trabajo’. Eso fue mágico para mí. Ahí me di cuenta de que en este trabajo no soy yo el protagonista, sino la historia, la obra. Yo soy solo un instrumento”, señala.

Del Perú para el mundo

En el 2022, Emanuel formó parte del elenco de actores peruanos que participaron en la tercera entrega de la producción de Telemundo “La Reina del Sur”, grabada en gran medida en escenarios peruanos. El actor interpretó a Armando, el hijo de un poderoso narcotraficante.

“Fue interesante trabajar y ver el ritmo de una grabación internacional, donde todos teníamos dobles. A ellos les marcaban las escenas sobre todo de acción, luego nos enseñaban. Era un trabajo muy minucioso e inspeccionado, sobre todo con el tema de las armas. Las revisaban al milímetro porque en ese tiempo pasó lo de Alec Baldwin, el actor que mató accidentalmente a la directora de fotografía en el rodaje de la película ‘Rust’”, narra tras destacar el talento actoral y el profesionalismo de Kate del Castillo. “Entrenaba mucho para poder ser una Lara Croft de ‘Tomb Raider’ latina”, bromea.

La actuación le ha brindado grandes satisfacciones, pero Emanuel reconoce que no es una tarea sencilla, sino todo lo contrario: es demandante y agotadora. Un ejemplo de esto es su participación en “Ricardo III”, donde tiene el rol principal y debe adentrarse en la oscuridad y las maldiciones que recibe el personaje.

“Uno creería que no afecta porque es solo actuación, pero con el tiempo me di cuenta de que actuar es un trabajo muy imaginativo, y cuando nos atacan la depresión y ansiedad, es nuestra mente trabajando alrededor de ideas y pensamientos que afectan nuestras emociones y cuerpo. Nos enfermamos porque somos seres mentales. Con este personaje me está ocurriendo eso, por eso estoy haciendo rituales para limpiar y decirle a mi mente cuándo quedarse en el escenario y cuándo irse”, señala.

Nuevos Proyectos en el Horizonte

En el 2023, Emanuel Soriano llevó a las tablas “Autorretrato”, una obra escrita por él y protagonizada por Reynaldo Arenas. Esta propuesta distópica narra la historia de un hombre que se queda dormido a orillas del Lago Titicaca y, al despertar 30 años después, descubre un país que no ha cambiado. Tras esta experiencia, Soriano apostará por sus propios sueños e historias. Planea dirigir y escribir sus futuros proyectos.

“Por lo pronto, este 6 de junio estrenamos una película de Jesús Álvarez, ‘Papá por sorpresa’, en el que interpreto a una querubín, que de alguna manera ayuda a que haya armonía entre los vínculos que hay en la película. Es un personaje súper distinto a todos los que he interpretado hasta el momento. Luego viene la tercera película de la trilogía de Joel Calero (“Álbum de Familia”), que debe estrenarse el próximo año. Después llega ‘Ramón’, la película que grabé con Salvador del Solar. Esta todavía no tiene fecha de estreno”, remarca.

SEPA MÁS "RICARDO III: El sueño del jabalí" Temporada: Desde el 1 de Junio del 2024 ¿Dónde? Teatro Británico: Jr. Bellavista 527, Miraflores Dramaturgia y dirección: Laura Silva (Argentina) Elenco: Emanuel Soriano, Vera Castaño, Irene Eyzaguirre, Anaí Padilla y Sebastián Rubio. Dirigido a: Desde 14 años. Duración: 80 mins Entradas a la venta en la boletería del teatro y por Joinnus.