“La reina del Sur 3″ mostrará hermosos paisajes de América Latina. Y es que la nueva temporada de la ficción de Telemundo es la más ambiciosa de todas. Por ello, veremos a Kate del Castillo en la piel de Teresa Mendoza recorrer países como Bolivia y Perú, donde conocidos rostros de la televisión nacional tendrán papeles importantes.

Los actores peruanos que aparecerán en esta tercera temporada de “La reina del Sur” son intérpretes conocidos y que tienen una gran experiencia en la televisión peruana. Como anunció “El Comercio” el año pasado, durante esta temporada veremos en pantallas a Mayella Lloclla, Gerardo Zamora, Emanuel Soriano y Rodrigo Palacios.

En este diario, el actor peruano Gerardo Zamora contó cómo una entrevista de la periodista Sonia del Águila de “El Comercio” lo ayudó a sumarse al elenco de “La reina del Sur 3″. “Después de leer la entrevista que le hicieron a Ximena Cantuarias, me comuniqué con ella a través de las redes sociales para comentarle que estaba interesado en hacer el cásting. Me dijo que estaba en la lista de los actores que pensaba convocar. Al parecer conocía mi trabajo. Luego mi mánager recibió de Tondero, la productora que se encargó de la selección de actores peruanos, las explicaciones técnicas que debían tomarse en cuenta para grabar el videocásting. Paul Gastelo y Manuel Torres me ayudaron en ese proceso”, indicó el actor nacional.

“Fue un jueves a las 8: 00 p.m. cuando recibí el mensaje de Ximena Cantuarias, felicitándome porque había sido seleccionado. Recuerdo ese momento con gran alegría, qué emoción haber logrado un objetivo más dentro del trabajo que estoy realizando de manera sostenida, sin pausas”, destacó.

Por su parte, la actriz Mayella Lloclla también contó que su camino hacia esta serie no fue fácil. “Tenía que viajar a Colombia porque la próxima semana empezaban las grabaciones, fue inmediato. Recuerdo que estaba emocionada, pero también preocupada porque mi pasaporte había vencido y si no lograba sacar otro iba a perder esa oportunidad. Al final resultó todo bien y a la semana siguiente ya estaba en Colombia haciendo pruebas de maquillaje y vestuario. Todo fue increíble, fastuoso, una producción súper grande, como de 200 personas trabajando a la vez, tenía mi propio camper con cama para descansar, baño, cocina, parecía Hollywood. Fue una experiencia nueva, maravillosa, fue gratificante, aprendí un montón”, indicó durante una entrevista con el Comercio.

Según reveló Gerardo Zamora los escenarios que veremos son Lima, Cusco y por su puesto el majestuosa Machu Picchu. “Se han hecho tomas increíbles en Machu Picchu, la serie va a mostrar lo mejor de nuestro país, los lugares más hermosos. Disfruté mucho el momento en que Kate y el equipo de Telemundo conocieron la ciudadela inca, estaban fascinados, muy felices”, aseguró Zamora.

Dónde y cómo ver

La ficción protagonizada por Kate del Castillo actualmente solo se puede ver por Telemundo de lunes a viernes.

Horarios según el país:

Perú, México, Panamá, Ecuador y Colombia: 8.00 p. m.

Puerto Rico, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.

Brasil, Argentina: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m.

En streaming

La serie “La reina del Sur” actualmente solo se puede ver en su totalidad en Telemundo, en streaming, se pueden visualizar algunos episodios mediante el canal oficial de Telemundo en YouTube. Lastimosamente, no se pueden ver completos, pero comparten lo más resaltantes de cada capítulo.