La actriz Fran Drescher, recordada por su papel como “La nana Fine”, es actualmente la presidenta del Sindicato de Actores de Estados Unidos, SAG-AFTRA, y representa a más de 160 mil artistas. Ahora, se ha convertido en tendencia tras su potente discurso en el que anuncia la huelga de actores en Hollywood.

Pese a las prolongadas negociaciones, no se llegó a un acuerdo entre la entidad SAG-AFTRA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), por lo que se procedió a dar inicio a la huelga y fue Fran Drescher la encargada de anunciarlo con un discurso histórico.

“Es algo muy serio que afecta a miles, si no a millones de personas en todo este país y en todo el mundo. No solo los miembros de este sindicato, sino también las personas que trabajan en otras industrias que sirven a las personas que trabajan en esta industria. No teníamos otra opción. Nosotros somos las víctimas aquí. Estamos siendo victimizados por una entidad muy codiciosa”, dijo Drescher.

“No puedo creer, francamente, lo lejos que estamos en tantas cosas. Es asqueroso. Me avergüenzo de ellos. Están en el lado equivocado de la historia. Las empresas dicen que pierden dinero cuando ganan miles de millones. Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos vamos a estar en problemas. Todos vamos a estar en peligro de ser reemplazados por máquinas y grandes empresas”, agregó la actriz luego de asegurar que se siente sorprendida por las reiteradas negativas a escuchar sus reclamos.

Su discurso no terminó hasta invitar a los involucrados a tomar el asunto en sus manos. “Eventualmente, la gente derriba las puertas de Versalles y se acabó. Y ahora estamos en ese momento”, dijo Drescher, quien reafirmó que los reclamos incluyen los residuales del streaming, la inteligencia artificial y aporte de pensiones y salud.

Cabe señalar que el inicio de la huelga de actores se suma a la ya conocida huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood, WGA, que se encuentra en paro desde hace más de dos meses. De esta manera, la industria se encuentra totalmente paralizada.

La serie dramática de HBO "Succession" lidera la carrera por unos premios Emmy empañados por la amenaza de una huelga de actores que podría paralizar casi por completo Hollywood. La Academia de la Televisión otorgó candidaturas para 27 categorías a la serie. Sin embargo, el evento podría verse pospuesto por la huelga de guionistas que dio inicio hace dos meses, sumada al nuevo anuncio del posible paro de labores del Sindicato de los Actores de la Pantalla. Guionistas y actores pelean por mejoras salariales y otros beneficios. La situación es tan latente que la ceremonia virtual de nominaciones inició abordando el asunto, con un mensaje de compromiso y de llamado al diálogo. (Fuente: AFP)