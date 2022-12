Está de regreso. El actor estadounidense Harrison Ford volverá a interpretar al icónico personaje aventurero Indiana Jones en la quinta y última película de la franquicia. El pasado jueves, Lucasfilm compartió el primer tráiler y logramos ver nuevamente al intérprete en acción. Aunque, para ver toda la trama, deberemos esperar hasta junio del 2023.

Nacido el 13 de julio de 1942 en Chicago, Illionois (Estadios Unidos), Harrison Ford tuvo como ejemplo a su madre Dorothy Nidelman, quien fue actriz de radio. Durante su época escolar, se unió a varios equipos de actividades extracurriculares como el club de ciencias sociales y al de maquetas ferroviarias.

Tras salir del colegio, se inscribe en el Ripon College de Wisconsi, casi obligado por sus padres, para estudiar Literatura inglesa y filosofía. Sin embargo, su desempeño académico no era el mejor. En el tercer año de carrera, Harrison Ford se une a curos de arte dramático. Es ahí donde descubriría que su destino era la actuación.

Inicio de una prometedora carrera

Después de mudarse a California (Estados Unidos) para comenzar con su carrera dentro del cine. Pese a que asistió a diversos ´castings´, estos no estaban dando resultados. Hasta que llegó la primera propuesta para hacer pequeñas apariciones en una serie de televisión, con un pago de 150 dólares a la semana.

La filmografía de Harrison Ford iniciaría en 1966 con la cinta “Ladrón y amante”, protagonizada por James Coburn. En aquella ocasión, el actor no logró tener los créditos en pantalla por su pequeño papel del mozo Bernard Girard. Ese pequeño paso daría pie para que, al año siguiente, participara en “La cabalgada de los malditos” (1967) que sí le merecería la aparición en los créditos.

Harrison inició en Hollywood con pequeños papeles hasta que llegó la gran oportunidad de lucir su talento en pantalla.(Foto: AFP)

Tras años de lucha por que los estudios reconozcan su talento, y casi dejar la actuación por la carpintería, Ford se hizo amigo de Fred Roos, director de reparto de Universal Pictures; quien, a su vez, le terminaría presentando a un entonces desconocido George Lucas. En 1972, este último le propone un papel en “American Graffiti” como Bob Falfa, un apasionado de la velocidad. La cinta obtuvo buenas ganancias en taquilla.

La cima del éxito con Indiana Jones

Tras el gran debut de “American Graffiti”, Harrison Ford volvió a la actuación. Participó con papeles pequeños en “La conversación” (1974) y algunos programas de televisión. Pero no sería hasta 1976 que recibiría la primera oportunidad de brillar como una estrella de Hollywood, al lado de George Lucas.

El director le ofreció el papel de Han Solo en la saga de “Star Wars”. La primera entrega de “La guerra de las galaxias” (1977) se convierte en un gran éxito y Harrison Ford se convierte en uno de los actores preferidos por el público. Luego llegarían las secuelas “El Imperio contraataca” (1980) y “El retorno del Jedi” (1983).

En medio de las grabaciones para “Star Wars”, llegó la propuesta para grabar “Indiana Jones” bajo la dirección de Steven Spielberg. Luego de una negociación, Harrison Ford firma el contrato para firmar las tres primeras películas de la franquicia. El primer filme en salir sería “Indiana Jones y los cazadores del arca perdida” (1981); el cual implicó una gran preparación física por parte del protagonista. El estreno de esta cinta fue un rotundo éxito.

Gracias al éxito mundial, la película dio paso a las secuelas que fueron igual de populares, “Indiana Jones y el templo maldito”, de 1984, e “Indiana Jones y la última cruzada” (1989), con el difunto Sean Connery en el papel del padre del arqueólogo. La cuarta entrega “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal” (2008) fue, de igual manera, un éxito en taquilla, pero recibido con frialdad por la crítica y una parte de los primeros fans.

Harrison Ford como Indiana Jones. (Foto: Lucasfilm/Disney)

Otro de los papeles que obtuvo Harrison Ford durante la época del auge de su carrera actoral fue el del detective Rick Deckard en la cinta “Blade Runner”, dirigida por Ridley Scott. La empatía que tuvo este personaje con el público fue destacada y terminaría convirtiéndose en una película de culto.

Personajes por montón

Frente al gran éxito que venía cosechando Harrison Ford, fue convocado para otras grandes producciones de Hollywood. Interpretó a Jack Ryan en “Patriot Games” (1992) y “Clear and Present Danger” (1994), así como al doctor Richard Kimble en “The Fugitive” (1993).

En medio de especulaciones sobre su futuro, el actor reveló en 2013 la razón por la que todavía se encuentra lejos del retiro. “Yo quiero que ocurra todo. Quiero aprovechar cada oportunidad que se me presente. He tenido una gran carrera y si hay algo que ha impedido que me duerma en los laureles es el trabajo. No quiero parar”, dijo.

En 2015, se despidió de su personaje Han Solo en “The Force Awakens”. Y dos años después, llegó la secuela de la obra maestra de Ridley Scott, “Blade Runner 2049″ (2017). En dicho año, Harrison Ford volvió a ponerse en la piel del cazador Rick Deckard. Aunque, en esa oportunidad, cedió el protagonismo a Ryan Gosling.

Ryan Gosling y Harrison Ford en "Blade Runner 2049". (Foto: Warner Bros.)

Tres años después, el actor estrenó “El Llamado Salvaje” (2020), filme inspirado en la clásica novela homónima de Jack London publicada en 1903 y ambientada en plena fiebre del oro estadounidense. “La historia habla de nuestra relación con la naturaleza, en esta ocasión entre un humano y un perro. Pero el perro representa a todo el mundo natural”, explicó Harrison Ford a la agencia EFE.

Esta película, a su vez, significó el regreso del actor estadounidense al cine desde 2014, tras participar en las nuevas entregas de “Star Wars” y “Blade Runner”. “Ha sido un placer contar esta historia”, aseguró el actor a la prensa sobre la nueva adaptación al cine de la historia de “El Llamado Salvaje”.

En tanto, uno de los últimos personajes que se le ha conocido a Harrison Ford es el del general Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross en la película “Capitán América: Nuevo Orden Mundial”, el cual pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). Ese mismo papel fue interpretado anteriormente por William Hurt, reconocido actor que falleció en marzo de 2022. Según Deadline, Harrison Ford hará su primera aparición en la próxima cinta del MCU, cuyo estreno está programado para mayo de 2024. Aunque, no sería su única participación para Marvel.

De regreso al ruedo

A finales del 2020, Disney anunció que Harrison Ford –de entonces 78 años- volvería a interpretar al emblemático Indiana Jones para la quinta y última entrega de las aventuras del intrépido arqueólogo. Aunque, la idea realmente venía pensándose desde 2016 con un estreno previsto para 2019. Pero los planes se cambiaron.

“Estamos en preproducción para el próximo y último episodio de Indiana Jones (...) Y, por supuesto, el propio Indy, Harrison Ford, estará de vuelta para terminar el viaje de este personaje icónico”, afirmó la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, durante una conferencia realizada en diciembre del 2020.

El rodaje de “Indiana Jones 5″ inició en junio del 2021 en el Reino Unido. Durante las grabaciones, Harrison Ford sufrió una lesión en su hombro, mientras ensayaba una escena de pelea para la nueva entrega de la franquicia. Por ese motivo, las grabaciones se retrasaron. El actor tuvo que estar en reposo obligatorio durante alrededor de tres meses.

“En el transcurso de los ensayos para una escena de pelea, Harrison Ford sufrió una lesión en el hombro. La producción continuará mientras se evalúa el curso de tratamiento apropiado”, informó Disney en ese momento.

El último jueves, Lucasfilm lanzó el primer adelanto oficial de “Indiana Jones y el dial del destino”, la película que trae de regreso a Harrison Ford a la pantalla grande. La esperada cinta de acción tiene previsto estrenarse el 30 de junio de 2023 en las salas de cine a nivel mundial.

La esperada secuela de “Indiana Jones” es dirigida por el cineasta James Mangold; mientras que el guion fue escrito por Jez Butterworth y John-Herry Butterworth. Al equipo se ha sumado Steven Spielberg como productor, mientras que John Williams volverá a ocuparse de la banda sonora. En este avance, además de Harrison Ford, se logró ver la participación del actor español Antonio Banderas. El reparto es completado por Phoebe Waler-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Halbrook y Shaunette Renée Wilson.