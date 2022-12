¿Qué ocurre si combinas películas como “El sexto sentido”, “Heathers” y “Ferris Bueller’s Day Off”? El resultado es probablemente algo muy parecido a “Darby and the Dead”, la nueva cinta de 20th Century Studios que combina elementos de la comedia negra y las cintas juveniles con curiosas consecuencias.

La película, dirigida por Silas Howard (“A Kid Like Jake”,“Dickinson”) y protagonizada por Riele Downs, cuenta la historia de la titular Darby (Downs), una adolescente que tras sufrir un trágico accidente que cobró la vida de su madre, despierta la capacidad de conversar con los muertos.

Mientras que en otros filmes esto sería el comienzo del horror, Darby se logra adaptar a sus nuevas habilidades, convirtiéndose en una especie de trabajadora social que ayuda a los recientemente fallecidos a cumplir sus últimos deseos, una actividad que le deja poco tiempo para la vida social en la secundaria.

De izquierda a derecha Riele Downs como Darby Harper y Auli'i Cravalho como Capri en una escena de la película "Darby and the Dead" (Foto: Marcos Cruz / 20th Century Studios) / Marcos Cruz

Esto cambia con la muerte de la líder de las porristas Capri (Auli’i Cravalho) en un ‘electrizante’ accidente a vísperas de su cumpleaños 17, dejando en manos de Darby la responsabilidad de organizar una fiesta para su fantasmal ex compañera de colegio, tarea que la obligará a volver a socializar con sus pares y, como no, experimentar lo que es estar viva.

A semanas de su estreno el próximo 2 de diciembre en Star+, El Comercio pudo conversar con Silas Howard para hablar del proyecto, el cual describió como su forma de rehacer películas clásicas de adolescentes como “Heathers”, “Mean Girls” Y “Ferris Bueller’s Day Off” para esta generación y, además, la suya.

“Soy viejo, tengo 55 años, pero como una persona transexual vi esas películas y realmente no tenía puntos de conexión. No me representaban realmente”, señaló Howard a este diario. “Así que fue divertido desarrollar nuestro propio filme para que refleje de manera más veraz el mundo en el que vivimos, pero jugando con ese género divertido (de las comedias de adolescentes) al que le ha ido tan bién.”

En ese aspecto, “Darby and the Dead” se tiene que sortear un difícil balance, al combinar un ácido humor con un mensaje de autoaceptación y de los procesos con los que las personas lidian con el dolor, un tema delicado en todos los casos que el propio Howard no ve tan separados como aparentan a primera vista.

“Los veo como inseparables”, sostiene el realizador. “Creo que cuando pasamos por tiempos difíciles, tenemos que mezclarlos con el humor ya que no podemos vivir solamente en duelo. Es realmente un tema complicado, pero creo que la comedia realmente es sobre lo inesperado, así como llevarlas al límite, y realmente creo en fomentar estas conversaciones difíciles con humor y perspectivas auténticas”.

En el caso de “Darby and the Dead”, para el director este balance funciona porque hay un núcleo emocional en sus personajes más allá de las bromas. “Sé que hay momentos en los que te preguntas ‘¿realmente hicieron eso?’, pero realmente funciona porque a los personajes les importa tanto en el fondo”, aseguró. “Hay un verdadero viaje emocional en marcha, y creo que eso nos ayuda a salirnos con la suya empujando nuestro humor.”

Rompiendo la cuarta pared

La influencia de “Ferris Bueller’s Day Off” se siente particularmente potente en uno de los recursos a los que recurre la película, el romper la cuarta pared, con Darby interactuando continuamente con los espectadores. Este es un viejo truco narrativo visto desde el “Hamlet” de William Shakespeare que es difícil de utilizar de manera apropiada, pero que ha sido aplicado con éxito recientemente en series como “Fleabag” y películas como “Enola Holmes”

En el caso de “Darby and the Dead”, Howard señaló que utilizaron unas “reglas muy claras” para determinar los momentos en los que Darby podía hablar con la audiencia, los cuales servían un motivo en el desarrollo del personaje.

“Lo que me encantaba de este personaje es que ella es una introvertida que se esconde del mundo”, indica. “Nosotros (la audiencia) nos convertimos en su mejor amigo, aquel con el que se siente más cómoda. Pero cuando empieza a conseguir amigos en el mundo real, eso cambia, su relación con la audiencia cambia”.

“Darby and the Dead” se estrena el 2 de diciembre a través de Hulu en los Estados Unidos y Star+ en Latinoamérica.