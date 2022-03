Conforme a los criterios de Saber más

Michael Bay utilizó algunas de las más ambulancias más pesadas que pudo encontrar en el rodaje de “Ambulance”, su nueva cinta de acción. Dos de estas llamadas “héroe”, tres equipadas para hacer acrobacias y una convertida en un set temático llamado “ambulance buck”, entre otros vehículos. Todo esto para lograr persecuciones impresionantes en la historia de dos ladrones de bancos (interpretados por Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II) que secuestran, junto al botín real, a una paramédico (Eiza González) para lograr un drama familiar tan divertido de ver para la audiencia como para filmar para el director y su elenco.

En entrevista con Saltar Intro de “El Comercio”, el cineasta y productor se mostró ilusionado por dirigirse a un medio peruano, pues recuerda con cariño el tiempo que pasó aquí para el rodaje de “Transformers: el despertar de las bestias”, pero que sea él mismo quien nos lo cuente.

-Eres uno de los grandes directores del cine de acción. ¿Qué es lo más difícil de producir y dirigir cintas como las que haces?

Tratar de hacer algo único, no ser repetitivo con lo que ves afuera. Siempre trato de ser un líder en mi trabajo, tratando de encontrar formas de filmar para conseguir algo que no se haya visto en otras películas, con esas cámaras volando alrededor. En “Ambulancia”, traté de retarme a mí mismo, haciendo una película que, una vez que comienza a subir el nivel, se mantiene tensa. Pero la acción siempre es buena en tanto los personajes te hagan sentir. Si esos personajes no te hacen sentir, no vas a sentir la acción. Siempre trato de poner a mi audiencia en el centro de la acción.

-¿Cuánto reescribiste en medio de los 39 días de rodaje de “Ambulancia”?

Sí, reescribí cosas y también cambié algunas importantes. Tuve 50 policías del departamento de Los Ángeles reales en el set, un equipo real encubierto, solo había un par de actores reales. Habían muchas tácticas que ellos usaban para las persecuciones, así que muchas de las cosas policiales que se ven en la película son reales. Las persecuciones no terminan con las tiras de púas, hay un juego psicológico. Eso lo aprendí, porque estuve lidiando con policías reales que me decían que cambie esto, que cambie aquello. Los helicópteros ni siquiera estaban en la película, pero yo dije: ‘tengo 3 horas (de tiempo), voy a hacer una persecución con los helicópteros’. Tenía a dos de los mejores pilotos del mundo y obtuvimos la aprobación para hacer cosas locas. Además, también improviso mucho con los actores, filmo lo suficientemente rápido y dejo espacio para experimentar.

-¿Usaste mucho la ‘ambulancia de carga’ (’ambulance buck’), que era la máquina para simular los movimientos?

Sí, nosotros usamos la ‘ambulancia de carga’, que es como un pequeño set que estaba separado. También había una ambulancia real que podíamos mecer y mover mientras filmábamos. En la ambulancia real también. Teníamos al equipo encima de esta, a los actores ahí, moviéndose alrededor. Fue divertido y loco hacer una película en un espacio tan reducido. Usamos esa ambulancia en varias escenas. Por ejemplo, en la de la cirugía. No lo podríamos haber hecho manejando una ambulancia real. Pero de otra manera es algo que se tiene que hacer en el rodaje. Un cuarto de la película es todo con una ambulancia real.

Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II son Danny y Will, el ladrón de bancos y el veterano de guerra en "Ambulance" que se enfrentan a la policía de Los Ángeles. (Foto: Universal Pictures)

-¿Siempre tuviste en mente a Jake y Yahya para interpretar a Will y Danny?

Si pones a un actor en tu mente al escribir un guion, siempre te vas a decepcionar. Puede que no esté disponible o no quiera hacerlo. Tiene que ser una combinación de lo que es mejor para el resto. Por ejemplo, no estaba previsto que el actor para el rol de Will sea negro. El estudio preguntó: ‘¿Qué tal este tipo Yahya?’. Y yo les dije: ‘Pero, él es negro’. Yo no sabía quién era Yahya, pero vi su trabajo y me dije ‘este tipo va a ser la estrella de la película, necesito trabajar con él’. Así salió la idea de que el personaje fuera adoptado en una familia de ladrones de bancos y por eso tenemos esa escena de los niños en la película (los ladrones jóvenes). Eso no estaba en el guion. Para mí fue increíble, lo hizo más ‘cool’, más interesante. Se presentó como una sugerencia, pero ahora lo amo. Así pasa con las estrellas de las películas: pueden cambiar. Las estrellas de las películas toman vida propia, si tú lo haces posible.

-Gracias, Michael. Y gracias por venir al Perú.

Gracias, y gracias a todos ahí… Machu Picchu. Estuve por algunas de sus ciudades. ¡Asombroso! Perú, hay grandes personas allí.

“Transformers: Rise of the Beasts” se filmó en Cusco entre septiembre y octubre de 2021. Además de Michael Bay, llegaron al Perú para la filmación las estrellas Anthony Ramos (de “Hamilton”) y Dominique Fishback (”Judas and the Black Messiah”).

“Ambulancia” llegará a los cines peruanos el 24 de marzo.

