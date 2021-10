Conforme a los criterios de Saber más

Una extraña y oscura parábola con un demoniaco conejo - gris en vez de blanco-, misterios, viajes en el tiempo, alienación juvenil, problemas psicológicos y harto humor negro. Eso es “Donnie Darko”, la ópera prima del director-guionista Richard Kelly (“Southland Tales”) que causó el despegue de la carrera del ahora aparentemente ubicuo Jake Gyllenhaal.

Esta semana la película cumplió 20 años de su estreno en cines - fue el 26 de octubre- y la cinta se mantiene tan relevante dos décadas después, con rumores de su posible regreso a la pantalla grande e incluso una aparición de su icónico conejo Frank en el popular juego online “Call of Duty: Warzone”, esto último un extrañamente pero interesante indicador de la relevancia de un personaje o franquicia en la cultura pop. En tan festiva ocasión, volvemos a revisar el filme e intentamos responder por qué se mantiene tan popular a pesar de los años.

Sigue al conejo

Pero primero lo primero, explicar qué es “Donnie Darko”, una empresa más complicada de lo que parece a primera vista y para la que invito al lector a experimentar la película por su cuenta, la cual está en este momento en Amazon Prime Video. Descrito como un thriller psicológico, el filme tiene como protagonista al titular Donnie (Jake Gyllenhaal), un adolescente viviendo en un típico suburbio estadounidense a finales de los 80.

A pesar de su apacible vida, la existencia de Donnie no es fácil, ya que recientemente ha estado sufriendo problemas psicológicos que han estado desencadenando episodios de sonambulismo. Estos problemas se han visto incrementados desde que conoció a Frank, un misterioso hombre vestido en un aterrador traje de conejo que solo él puede ver y que le anuncia que el mundo terminará en 28 días.

Y para completar sus problemas, el motor de un avión cayó sobre su dormitorio, suceso que le pudo quitar la vida si en ese momento no se hubiera encontrado en otro lugar. En resumen, es un extraño comienzo para Donnie y la situación está a punto de ponerse peor.

Según reveló Kelly a The Guardian en 2016, la idea de “Donnie Darko” se le vino tras haber escuchado la historia de cómo un pedazo de hielo que cayó de un avión aterrizó en la habitación de un niño y de cómo este se salvó de sufrir un fatal accidente.

A esa raíz de una historia Kelly le añadió elementos autobiográficos: la localidad en la que ocurren todos los hechos están basadas en la ciudad de Midlothian en Virginia, donde el realizador creció, mientras que personas como la Abuela Muerte (Patience Cleveland) estaba basada en una persona que él conocía.

Jake Gyllenhaal y Drew Barrymore en una escena de "Donnie Darko" (Foto: Newmarket Films)

Su situación cronológica, a finales del mandato del presidente Ronald Reagan en 1988, también fue un periodo en el que Kelly creció, aunque él es menor a un adolescente como Donnie.

Kelly, quien tenía 23 años cuando empezó a escribir la historia y 25 cuando empezó a filmarla tras conseguir US$4,5 millones de presupuesto. Jake Gyllenhaal, entonces solo conocido por la película “October Sky” (1999), era la segunda elección para el papel protagónico, luego de que Jason Schwartzman quedara fuera por compromisos previos. En una ocasión donde la ficción imita a la realidad, su hermana Maggie Gyllenhaal consiguió el rol de Elizabeth, la hermana de Donnie. El elenco no estaba lleno de completos desconocidos, con los veteranos actores Drew Barrymore y Patrick Swayze en roles relativamente prominentes.

Pero estos no fueron suficientes para sobreponerse a la extraña naturaleza de la película, que encontró dificultades para encontrar un distribuidor luego de su premiere en el Festival de Cine de Sundance en enero del 2001. Al final fue la contribución de Christopher Nolan, quien un año antes lanzó la igualmente extraña película “Memento”, quien convenció a Newmarket Films a apostar por la cinta, decisión que probablemente llegaron a lamentar cuando la cinta falló en las taquillas cuando fue estrenada en el fin de semana de Halloween del mismo año.

Razones hay bastantes para este fracaso, ya que la película tenía en su contra no solo una premisa complicada y una falta de protagonistas conocidos, sino que también involucraba en su argumento accidentes causados por aviones solo meses después del atentado terrorista del 11 de septiembre, evento traumático para los estadounidenses.

El conejo Frank es una de las partes más misteriosas de la película "Donnie Darko". (Foto: Newmarket Films)

Y si esto hubiera seguido así “Donnie Darko” hubiera quedado en el olvido, si no fuera porque encontró un nuevo público internacional.

“La película tardó mucho en ser encontrada. Empezó en el Reino Unido”, recordó Jake Gyllenhaal en diálogo con The Guardian. “Acababa de terminar una obra de teatro en Londres y empecé a hacer prensa para ‘Donnie Darko’. La respuesta fue muy diferente a la de mi país: Los británicos parecen apreciar que, si tienes algo especial, no tiene que ser perfecto. Actuaron como si hubieran encontrado un espíritu afín.”

Este reconocimiento en mercados extranjeros, así como su salida en los DVD un año después, le dieron nueva vida a la película, la cual pronto ganó un estatus de culto. Una muestra de su nueva popularidad fue la salida de una versión del director en mayo del 2004, la cual añade 20 minutos al filme y explica más a fondo los misterios de la historia, aunque para detrimento de la misma algunos de sus fanáticos.

Mientras tanto, una secuela titulada “S. Darko” se estrenó en 2009 centrándose en la hermana menor de Donnie, interpretada nuevamente por Daveigh Chase. Sin embargo, la falta de intervención de Richard Kelly y la mayoría del elenco original, así como el álgido recibimiento de la crítica, han llevado a que los fans de esta franquicia prefieran hacer como si no existiera. Lo que si miran con mayor interés es una otra continuación propuesta por el propio Kelly en 2017, la cual podríamos conocer noticias pronto.

“Espero que pronto tengamos algo que mostrar a la gente que realmente deje a todos boquiabiertos”, dijo Kelly a NME el pasado 26 de octubre. “Espero ampliar este universo”.

¿Por qué nos gusta tanto “Donnie”?

“Sobre gustos no hay nada escrito” dice el viejo refrán, y las películas no son la excepción. Sin embargo, lo que si hay el consenso y, por lo que se perfila, “Donnie Darko” es considerada una muy buena película, con un envidiable 87% de ‘frescura’ (opiniones positivas de expertos) en el sitio Rotten Tomatoes, todo un logro para la opera prima de un realizador novato.

No obstante, muchos buenos filmes caen frecuentemente en el olvido: uno no tiene que ir más lejos que recordar (quizás con esfuerzo) a “The Artist”, película ganadora de cinco Oscars en 2012, pero de la que casi ya no se habla en la actualidad.

Entonces las películas que perduran son aquellas que tocan un aspecto más profundo de sus audiencias, más allá de sus rasgos superficiales como su género y sus actores. En el fondo, aunque “Donnie Darko” está ambientada en un preciso momento de la historia - octubre de 1988-, su experiencia como adolescente resuena con los públicos de ahora. Así opina el propio Kelly.

“El hecho de que la película siga resonando entre los adolescentes contemporáneos, para mí, es un recordatorio de que cuanto más cambian las cosas, más se mantienen igual”, indicó Kelly en diálogo con Quartz. “Estas cosas a las que los adolescentes tienen que enfrentarse, estas cosas dolorosas a las que se enfrentan -un chico que se convierte en hombre y una chica que se convierte en mujer- estos umbrales de la adolescencia, nunca van a desaparecer.”

De similar opinión es la de su estrella, Jake Gyllenhaal, quien recordó cómo lo cautivó el guión de “Donnie Darko” cuando lo leyó por primera vez. “Captó maravillosamente la experiencia de volverse un adulto: el mundo que se sentía tan sólido se vuelve móvil y líquido. Pensé: ‘Así es como se sintió mi adolescencia’ aunque no hablo ni he hablado nunca con conejos”.

La estrella de cine añadió que la película no era una película tradicional donde sus protagonistas llegan a la adultez de la misma manera que “American Pie”: “Donnie habla de masturbarse, pero eso es sólo una parte. Su viaje psicológico es lo importante. Por eso ha tenido este poder duradero. Todo lo que es psicológico tiene una combustión más lenta, pero que a la larga dura más”.

Hoy en un mundo más extraño e incierto por los sucesos globales, quizás más público se sienta identificado con la incertidumbre que atormentaba a Donnie, dándole vida a la cinta por cinco, diez o veinte años más.

El dato

“Donnie Darko” está actualmente disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

