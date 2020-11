Conforme a los criterios de Saber más

Históricamente, el mundo de los superhéroes ha estado dominado por los hombres. Que Superman se pusiera los calzoncillos encima del pantalón podría interpretarse como una seña algo absurda de refrendar masculinidades. Igual Batman y su traje con tetillas, gesto paradójico en una sociedad a la que le aterran los pezones.

Desde hace un tiempo, sin embargo, las mujeres han comenzado a tomar mayor protagonismo entre capas y superpoderes. La Wonder Woman de Gal Gadot por el lado de DC Comics, y Viuda Negra (Scarlett Johansson) o Capitana Marvel (Brie Larson) desde las filas de Marvel Studios han hecho sentir su fuerza y actitud, en consonancia con una ola de reivindicación femenina a nivel global.

Pero detrás de las pantallas hay mentes responsables de ello. Una es la de Victoria Alonso, vicepresidenta de Marvel Studios y considerada por varios medios como “la mujer más poderosa de Hollywood”. Alonso es argentina, lesbiana, tiene 54 años, y actualmente es la tercera al mando de esa monstruosa fábrica que ha convertido los cómics de Iron Man, Capitán América, Hulk, Los Vengadores y demás en películas que revientan las taquillas mundiales.

“La verdad es que mi trabajo es constante: 12 o 13 horas de Zoom, 10 mil decisiones al día… y recién cuando voy a un ‘avant premiere’ y veo a la gente fascinada con el producto final me doy cuenta de lo que hemos creado. Yo jamás hubiera pensado que llegaríamos a tener la película más taquillera de la historia”, cuenta Victoria Alonso en conversación con El Comercio y otros medios latinoamericanos.

Victoria Alonso, vicepresidenta de Marvel Studios, junto a la actriz Brie Larson, protagonista de "Capitana Marvel". (Getty Images)

Expansión e inclusión

La Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se cerró con “Avengers: Endgame” y, coincidentemente, con una pandemia que ha frenado momentáneamente su calendario de producción. Por otra parte, sin embargo, ya entró en batalla la plataforma Disney+, que cobijará a Marvel en el campo del streaming y alista para enero del 2021 el estreno de la serie “WandaVision”, por ejemplo. Prueba de que hay franquicia para rato.

Y mientras se suman nuevos personajes a la compleja superestructura marveliana, es mayor también la diversidad en su representación: no solo mujeres, sino afroamericanos, musulmanes, y otros grupos. “En estos 15 años he trabajado sin descanso para que todos nos sintamos representados”, dice. Una tendencia que ha generado aplausos, pero también resistencia de algunos puristas del cómic, algo de lo que Victoria Alonso es plenamente consciente.

“Parte de la evolución es la resistencia. La gente le tiene miedo a lo que va a ser diferente, lo que no conoce. Piensa que no le va a gustar. Pero nosotros somos constantes con nuestras historias. Así como hay parte de la audiencia que se resiste a la inclusión, hay muchísima gente que nos pide más diversidad”, afirma la productora sobre algunos reclamos de que no existen personajes latinoamericanos u homosexuales, por mencionar solo dos casos. “Pero lo nuestro no es político –aclara–. Si hubiésemos querido hacer política, la estaríamos haciendo”.

Victoria Alonso junto a su esposa, la actriz Imelda Corcoran, y la hija de ambas, Olivia. (Getty Images)

Heroína sin superpoderes

Alonso nació en Buenos Aires y creció en La Plata. Estudió psicología y teatro, pero luego se inclinó por el cine y especializó en efectos especiales, hasta que el destino la condujo hasta Marvel Studios. Hoy conforma el tridente más alto de la compañía, al lado del presidente Kevin Feige y el copresidente Louis D’Esposito. Está casada con la actriz Imelda Corcoran, junto a quien adoptó a su pequeña hija Olivia. “Me voy a morir a los 108 años. Estoy a la mitad de mi carrera”, dice, incansable.

“La pandemia nos ha obligado a vivir con limitaciones y frustraciones, pero nunca pensamos en parar. Hoy trabajamos más duro para que cuando el mundo abra sus puertas, nosotros podamos salir con todo lo que tenemos preparado acá. No dejamos que este momento enturbie nuestras ganas”, asegura.

LEER MÁS: Marvel Studios recuperará los derechos de Daredevil en seis meses

Más allá de los éxitos de audiencia, ¿es un pendiente que las películas de Marvel se congracien más con la crítica y los premios? “Bueno, nosotros no hacemos una película para que gane un premio –responde Alonso–. Para nosotros lo importante es hacer una película con la mejor historia posible. Los Óscar nos han reconocido desde el principio con nominaciones por efectos visuales y por sonido. Cuando nominaron a ‘Pantera Negra’ como mejor película nos pareció un regalo maravilloso, pero no está en nuestra agenda cotidiana pensar en esas cosas”.

Por ahora, confiesa que ver a las heroínas aparecer en pantalla es una de sus mayores satisfacciones. “Reconozco que es un momento que me hace sonreír constantemente. Verlas en toda su gloria, su capacidad y su poder”, afirma. Y aunque sin superpoderes, buena parte de esa hazaña es suya. La verdadera Capitana Marvel es ella.